NGen dirige l'évaluation des besoins en compétences de la main-d'œuvre manufacturière canadienne

NGen a publié une série de nouveaux rapports sur les défis rencontrés dans le secteur manufacturier

HAMILTON, Ontario, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'industrie manufacturière est essentielle à l'économie canadienne, contribuant à environ 10 % de notre PIB. Deux des plus grands défis auxquels sont confrontés les fabricants sont de s'assurer que leurs travailleurs possèdent les bonnes compétences pour les aider à adopter de nouvelles technologies et pratiques, et d'embaucher suffisamment de nouveaux travailleurs pour soutenir des opérations et une croissance soutenue. Ces défis seront exacerbés par l'arrivée à la retraite d'une partie croissante de la main-d'œuvre existante. L'introduction de l'automatisation et d'autres technologies numériques a été proposée comme solution pour combler le déficit de compétences, mais elle pose son propre lot de défis.

Le système d'information sur les professions et les compétences (OaSIS) du Canada contient des données sur les compétences requises pour travailler dans 900 professions différentes, offrant aux utilisateurs un moyen normalisé de comprendre comment les compétences varient en fonction du niveau de maîtrise des professions. Avec l'adoption rapide des technologies, la base de données OaSIS peut-elle répondre aux besoins futurs du secteur manufacturier ? Par ailleurs, les aptitudes et les compétences sont-elles harmonisées entre les sous-secteurs de l'industrie manufacturière ?

Dans une étude menée dans le cadre du programme Parés pour le futur de NGen, financé en partie par le Programme de solutions sectorielles pour la main-d'œuvre (SWSP) du CESD, le groupe a demandé à six associations industrielles (APMA, BioTalent Canada, CMISA, DAIR, FPSC et SIMSA) d'impliquer leurs membres afin d'obtenir un aperçu des compétences et aptitudes actuelles de la main-d'œuvre manufacturière canadienne et de la manière dont ces compétences et aptitudes devraient évoluer d'ici à 2040. Au total, 157 fabricants canadiens ont participé à cette étude.

Les niveaux de compétences projetés pour 2030 et 2040 indiquent que l'accent est mis sur la culture numérique, les compétences cognitives et les compétences non techniques, les changements les plus importants dans les compétences projetées se produisant dans les domaines de la culture numérique, de la résolution de problèmes, et de la créativité et de l'innovation.

Ces résultats suggèrent que l'industrie manufacturière doit comprendre et se préparer à l'évolution des compétences dans toutes les fonctions. Cela nécessitera une stratégie d'intégration de la formation continue et du recrutement à l'intérieur et à l'extérieur du secteur manufacturier.

Une autre conclusion importante est qu'il existe de nombreux points communs entre les différents secteurs de la fabrication et entre les régions, ce qui signifie que les solutions pancanadiennes et intersectorielles peuvent avoir un impact économique considérable.

Pour en savoir plus sur les initiatives de recherche sur la main-d'œuvre de NGen, visitez le site www.ngen.ca/fr/futureready.

Documents de recherche

Citations

« Nous pensons que notre main-d'œuvre manufacturière est un atout national essentiel et qu'elle doit être considérée dans une optique pancanadienne et intersectorielle. Grâce à notre collaboration avec six organisations soutenant des secteurs manufacturiers spécifiques, nous avons identifié des compétences de base communes ainsi que des défis communs en matière de compétences auxquels est confronté le secteur manufacturier canadien, qui fournit près de dix pour cent du PIB du Canada. »

- Stewart Cramer, directeur général de la fabrication, NGen

« En tant que principal organisme de formation professionnelle pour l'industrie manufacturière des aliments et des boissons au Canada, nous savons, tout comme les entreprises, que le perfectionnement et l'apprentissage continu sont essentiels à la réussite de la main-d'œuvre. La formation professionnelle valorise les individus et favorise le recrutement et la fidélisation. »

- Jennefer Griffith, directrice exécutive, Food Professing SKills Canada

« Les transitions ne sont pas seulement une question d'innovation et de technologie. Les entreprises qui réussissent sont celles qui misent sur leur main-d'œuvre actuelle en lui apportant de nouvelles compétences, de la patience et une nouvelle orientation. Les juridictions qui prendront la tête de la nouvelle industrie automobile seront celles qui s'associeront à ces entreprises et à ces travailleurs pour tracer leur voie. »

- Flavio Volpe, président de l'APMA

« Le marché du travail de la Saskatchewan est très compétitif, et le secteur manufacturier a du mal à rivaliser avec d'autres marchés en plein essor et à forte productivité, tels que l'exploitation minière, l'énergie et la technologie. L'analyse des tendances en matière de compétences que nous avons réalisée en partenariat avec NGen met en évidence une évolution dynamique des compétences professionnelles, soulignant le passage de compétences purement techniques à une main-d'œuvre plus largement qualifiée et adaptable dans divers secteurs. Les recherches de ce type sont essentielles pour nous permettre de former la main-d'œuvre dont nous aurons besoin pour faire face à la concurrence et à la croissance, non seulement face à nos concurrents mondiaux, mais aussi dans le cadre de la concurrence féroce pour les talents dans notre province, la Saskatchewan.

SIMSA apprécie grandement le soutien et le travail inestimable de NGen ! »

- Eric Anderson, directeur exécutif, SIMSA

À propos de NGen

NGen est l'organisation à but non lucratif dirigée par l'industrie qui dirige le pôle mondial d'innovation pour la fabrication de pointe au Canada. Son mandat est d'aider à développer des capacités de fabrication avancée de niveau mondial au Canada, au profit des Canadiens. Le NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 5 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de les commercialiser sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca/membership.

