COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024-2025

Communiqué de presse

Lesquin, 25 novembre 2024 - 18h00

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024-2025 :

EBITDA : 31,1 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONEL : 3,8 M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ATTENDUE SUR L’ENSEMBLE DE L’EXERCICE

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour ses résultats semestriels consolidés pour l’exercice 2024-2025 (du 1er avril au 30 septembre) tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 25 novembre 2024. Le rapport de certification des Commissaires aux Comptes sera émis lors de la publication du rapport financier semestriel.

Consolidés en M€ IFRS 1er semestre

2024-2025 1er semestre

2023-2024 Var. Chiffre d’affaires (IFRS) 135,9 128,1 +6,1% Marge Brute

En % du CA 69,5

51,2% 62,2

48,6% +11,7%



EBITDA

En % du CA 31,1

22,9%



32,0

25,0% - 2,8%



Résultat opérationnel

En % du CA 3,8



2,8% 4,3

3,3% -12,5% Résultat financier 0 (3,9) Résultat avant impôt

En % du CA 3,7

2,8% 0,3

0,3% Impôt sur les résultats 0,6 2,4 Résultat net de la période

En % du CA 4,4

3,2% 2,7

2,1% +59,6%





Le Groupe BIGBEN réalise sur le 1er semestre 2024-2025 un chiffre d’affaires de 135,9 M€ en progression de 6,1% par rapport à la même période de l’an dernier. NACON contribue à hauteur de 77,0 M€ et BIGBEN – Audiovidéo/Telco affiche une activité de 58,9 M€.

Le taux de marge brute s’établit à 51,2%, en hausse de 11,7% par rapport à l’an dernier lié à l’optimisation des achats et l’amélioration du mix-produits.

L’Ebitda s’élève à 31,1 M€ en retrait de 2,8% par rapport à la même période de 2023-2024. Cette variation s’explique principalement par une baisse significative chez NACON des produits non récurrents (reprises sur earn-out).

Le résultat opérationnel bénéficie d’amortissements des immobilisations stables à 27,3 M€.

Le résultat financier intègre une plus-value IFRS de 3,6 M€ liée à l’annulation des obligations échangeables rachetées au cours du premier semestre.

Analyse des performances par secteur d’activité

NACON-GAMING BIGBEN – AUDIOVIDÉO/TELCO Consolidés en M€ IFRS S1 2024-25 S1 2023-24 Var. S1 2024-25 S1 2023-24 Var. Chiffre d’affaires 77,0 67,8 +13,6% 58,9 60,3 -2,4% Marge Brute 50,7 43,5 +16,4% 18,8 18,7 +0,8% En % du CA 65,8% 64,2% 32,0% 31,0% EBITDA 28,3 29,3 -3,2% 2,8 2,7 +0,7% En % du CA 36,8% 43,2% 4,7% 4,5% Résultat opérationnel 3,2 3,7 -12,9% 0,6 0,6 - 4,1% 5,4% 1,0% 1,0%

NACON GAMING. Sur le semestre, NACON réalise un chiffre d’affaires en progression de 13,6%. Le chiffre d’affaires « Jeux » à 45,7 M€ ressort en hausse de 10,7% par rapport à l’an dernier. L’activité Accessoires affiche de nouveau une bonne performance, en croissance de 16,6% à 29,1 M€.

Le taux de marge brute progresse favorablement et représente 65,8% du chiffre d’affaires contre 64,2% sur la même période de l’exercice 2023-2024.

L’Ebitda s’élève à 28,3 M€ en retrait de 3,2% par rapport à l’an dernier qui avait bénéficié d’un montant élevé de produits non récurrents.

Après prise en compte d’amortissements des immobilisations restés stables à 25,1 M€, le résultat opérationnel s’établit à 3,2 M€, soit 4,1% du chiffre d’affaires.

Malgré une hausse des taux d’intérêt, le résultat financier s’élève à 2,3 M€ grâce à un écart de change positif de +0,1 M€ contre -0,5 M€ en n-1.

BIGBEN – Audio-Video/Telco réalise un chiffre d’affaires de 58,9 M€ contre 60,3 M€. Les Accessoires Mobiles, dans un marché peu dynamique, affichent une croissance de 0,4% à 46,2 M€. L’activité Audio-video réalise un chiffre d’affaires de 12,7 M€ contre 14,4 M€ l’an dernier.

Le taux de marge brute bénéficie à nouveau de la stratégie d’offre premium de la marque FORCE et représente 32,0% du chiffre d’affaires contre 31,0% au 1er semestre 2023-2024.

Le résultat opérationnel prend en compte un montant d’amortissement des immobilisations de 2,2 M€ et s’établit à 0,6 M€, stable par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Après prise en compte d’un résultat financier positif de 2,3 M€ et d’une charge d’impôt de 0,6 M€, le résultat net ressort à 2,2 M€ sur le semestre.

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres du Groupe BIGBEN s’établissent à 343,9 M€ et tiennent compte de l’augmentation de capital réalisée par NACON en juillet dernier à hauteur de 9 M€.

La trésorerie disponible s’élève à 30,2 M€.

L’endettement net ressort à 168,3 M€ et comprend la dette obligataire BIGBEN valorisée à 70 M€ dans les comptes consolidés.

La capacité d’autofinancement s’établit sur la période à 29,1 M€.

Perspectives pour l’ensemble de l’exercice

Concernant l’activité Jeux, le deuxième semestre 2024-2025 devrait à nouveau afficher une bonne dynamique.

L’activité « Catalogue » bénéficiera à la fois des ventes de Test Drive Unlimited: Solar Crown TM et de la sortie de plusieurs jeux dans les quatre spécialités de genre couvertes par NACON.

Racing :





MXGP: The Official Motocross VideogameTM le 28 novembre 2024,

Test Drive Unlimited: Solar Crown TM: sortie le 19 décembre 2024 de la saison 2 et le 19 mars 2025 de la saison 3.

Sport :





Rugby25TM

Aventure:





RavenswatchTM sur console le 28 novembre 2024,

Dragonkin en early access.

Simulation:





Ambulance LifeTM

L’activité « Back catalogue » poursuivra sa croissance sous l’effet mécanique des jeux sortis sur les exercices précédents.

L’activité Accessoires sera marquée par le lancement de plusieurs produits premium dans le segment racing (volant REVOSIM, siège COBRA, STAND DRIVE PRO) et la manette XBOX Revolution X Unlimited.

Concernant BIGBEN AUDIO-VIDÉO/TELCO, l’activité Accessoires Mobiles devrait continuer de bénéficier de son positionnement premium et de sa stratégie de diversification produits et canaux de distribution.

Le deuxième semestre verra ainsi la sortie d’une nouvelle gamme de casques audio de la marque Force® articulée en plusieurs versions. Certains produits de cette offre seront issus de synergies entre NACON et BIGBEN Telco

L’activité Audio/Vidéo poursuivra sa stratégie d’élargissement de ses points de vente et de sa gamme de produits avec le succès confirmé de la gamme « Cosy » de Thomson et de la gamme de veilleuses pour enfants HiBuddies.

Fort de son positionnement sur ses deux activités et grâce à un effet volume lié aux ventes de fin d’année et à la sortie de nouveaux produits, le groupe BIGBEN est confiant dans sa capacité à générer sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025 une croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024-2025 : 20 janvier 2025, après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2023-24 : 292 M€







RESULTAT OPÉRATIONNEL 2023-24 : 23,8 M€











EFFECTIF

Plus de 1 300 collaborateurs











INTERNATIONAL

34 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





