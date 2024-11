CGS Menaikkan Pangkat John Samuel kepada Ketua Pegawai Operasi untuk Mempertingkatkan Lagi Perkhidmatan Pelanggan dan Memacu Kecemerlangan Operasi

NEW YORK, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Computer Generated Solutions, Inc. (CGS), sebuah penyedia global aplikasi perisian, pembelajaran perusahaan, pengalaman pelanggan dan perkhidmatan penyumberan luar proses perniagaan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menaikkan pangkat John Samuel kepada Ketua Pegawai Operasi (COO). Pelantikan tersebut mencerminkan komitmen berterusan CGS terhadap kecemerlangan operasi dalam syarikat -- dan perkhidmatan kepada pelanggan korporatnya. Pelanggan mempercayai CGS untuk mereka bentuk, melaksana dan mengoptimumkan fungsi perniagaan teras, seperti pembelajaran dan pembangunan, pengurusan rantaian bekalan dan perkhidmatan pelanggan, membolehkan mereka mengatasi persaingan mereka dengan lebih fokus terhadap kecekapan teras mereka sendiri.

"Pelantikan John ke COO akan menandakan titik perubahan dalam sejarah empat puluh satu tahun CGS," kata Phil Friedman, pengasas dan CEO CGS. "CGS diasaskan sebagai sebuah syarikat teknologi dan inovasi yang telah menjadi teras kepada kejayaan kami selama ini. Pelanggan kami mempercayai kami untuk menyampaikan gabungan teknologi, manusia dan proses yang betul untuk memacu pertumbuhan mereka. John mempunyai asas yang kukuh merentasi ketiga-tiga vektor dan merupakan pemimpin yang sempurna untuk membawa perniagaan kami ke tahap yang baharu. Saya amat teruja dengan visi John untuk menyepadukan AI ke dalam produk, perkhidmatan dan operasi kami."

Sejak menyertai CGS pada 2016, Samuel telah berkhidmat dalam pelbagai peranan kepimpinan strategik, yang terbaru sebagai Naib Presiden Eksekutif, di mana beliau menerajui inisiatif transformasi digital syarikat. Sebagai COO, beliau kini juga akan menyelia operasi global. Fokus beliau akan memacu produktiviti, kecekapan operasi dan penyepaduan teknologi termaju untuk meningkatkan lagi perkhidmatan pelanggan CGS. Di bawah kepimpinan John, CGS merancang untuk mengembangkan jejak globalnya dan melaksanakan penyelesaian AI yang inovatif bagi menambah baik aliran kerja dan proses membuat keputusan. Kemajuan ini akan memberikan kecekapan yang dipertingkatkan dan hasil yang dioptimumkan, memastikan CGS terus memenuhi keperluan pelanggannya yang pesat berkembang.

"Memandangkan CGS terus berkembang dan memperluas di peringkat global, saya berharap dapat bekerjasama rapat dengan CEO kami, Phil Friedman dan pasukan eksekutif kami yang luar biasa, untuk melaksanakan visi kami untuk memacu inovasi, meningkatkan kecemerlangan operasi serta memberikan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dan rakan kongsi kami ," kata Samuel. "Bab baharu ini mewakili peluang yang luar biasa untuk menyelaraskan lagi sumber dan bakat kami dengan keutamaan strategik kami, melangkaui sempadan produktiviti dan kecekapan merentas semua bidang perniagaan. Saya berbesar hati untuk memainkan peranan dalam membentuk masa depan CGS!"

Perihal CGS

Selama lebih 40 tahun, CGS telah membolehkan perusahaan global, syarikat serantau dan agensi kerajaan memacu prestasi terobosan melalui aplikasi perniagaan, pembelajaran perusahaan dan perkhidmatan penyumberan luar. CGS memberikan tumpuan sepenuhnya dalam mencipta penyelesaian komprehensif yang memenuhi keperluan kompleks, pelbagai dimensi pelanggan dan menyokong aktiviti perniagaan paling asas pelanggan. Beribu pejabat di New York City, CGS yang mempunyai pejabat di seluruh Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Timur Tengah dan Asia. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.cgsinc.com dan ikuti kami di LinkedIn.

Hubungan Media

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

