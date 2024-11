CGS、クライアントサービスと運営効率の向上のため、ジョン・サミュエル (John Samuel) を最高執行責任者に昇格

ニューヨーク発, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ソフトウェア・アプリケーション、企業学習、顧客体験、ビジネス・プロセス・アウトソーシング・サービスのグローバルプロバイダーであるコンピューター・ジェネレーテッド・ソリューションズ (Computer Generated Solutions, Inc.) は本日、ジョン・サミュエルが最高執行責任者 (COO) に昇格したことを発表した。 この任命は、社内および優良顧客へのサービスにおいて、運営効率を追求するCGSの継続的な取り組みを反映している。 クライアントは、学習と開発、サプライチェーン管理、顧客サービスといった主要なビジネス機能を設計、実装、最適化するためにCGSを信頼しており、自らの中核的な強みに集中することで競争相手を凌駕している。

CGSの創設者兼CEOであるフィル・フリードマン (Phil Friedman) は以下のように述べている。「ジョンのCOOへの任命は、CGSの41年の歴史における転換点となるものです」。 「CGSはテクノロジー企業として設立され、イノベーションは長年にわたる成功の中核となってきました。 当社のクライアントは、成長を促進するためにテクノロジー、人材、プロセスの適切な組み合わせを提供する当社を信頼しています。 ジョンはこれら3つの要素全てにおいて確かな基盤を持ち、当社のビジネスを新たな高みに導くための完璧なリーダーです。 特に、ジョンがAIを当社の製品、サービス、運営に統合するというビジョンには大きな期待を抱いています」。

2016年にCGSに入社して以来、ジョン・サミュエルは様々な戦略的リーダーシップの役割を担い、最近ではエグゼクティブ・バイスプレジデントとして、同社のデジタル・トランスフォーメーションの取り組みを主導してきた。 COOとして、同氏は今後グローバルオペレーションも統括することになる。 同氏の重点分野は、生産性の向上、運営効率の推進、先端技術の統合を通じてCGSのクライアントサービスをさらに向上させることである。 その指導の下、CGSはグローバル展開を拡大し、ワークフローと意思決定プロセスを改善するために革新的なAIソリューションを導入する計画である。 これらの進展は、効率性を向上させ、最適化された結果を提供し、CGSが急速に変化するクライアントのニーズに引き続き応えることを保証する。

ジョン・サミュエルは以下のように述べている。「CGSが成長を続け、グローバルに拡大する中で、CEOのフィル・フリードマンや優れた経営陣と密接に協力し、イノベーションの推進、運営効率の向上、クライアントやパートナーへのさらなる価値の提供という当社のビジョンを実現することを楽しみにしています」。 「この新たな章は、当社のリソースと人材を戦略的優先事項にさらに一致させ、ビジネスの全ての分野において生産性と効率性の限界を押し広げる素晴らしい機会を意味します。 CGSの未来を形作る役割を担えることを光栄に思います」。

CGSについて

CGSは40年以上にわたり、グローバル企業、地域企業、政府機関が業務アプリケーション、企業学習、アウトソーシング・サービスを通じて画期的なパフォーマンスを推進することを支援してきた。

CGSは、クライアントの複雑で多次元的なニーズに応える包括的なソリューションを作成し、クライアントの最も基本的なビジネス活動を支援することに全面的に注力している。 ニューヨーク市に本社を置くCGSは、北米、南米、ヨーロッパ、中東、アジアにオフィスを構えている。 詳しくは、www.cgsinc.comを参照し、LinkedInで同社をフォローされたい。

報道関係者向け問い合わせ先

アラン・マーカス (Alan Marcus)

amarcus@cgsinc.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a39794c0-0478-4d87-8ded-2ed3a2cc96be

