CGS 擢升 John Samuel 為營運總監，進一步提升客戶服務及推動卓越營運

紐約, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 環球軟件應用、企業學習、客戶體驗及業務流程外判服務供應商 Computer Generated Solutions, Inc.(CGS)今天宣佈擢升 John Samuel 擔任營運總監(COO)一職。 這次任命反映出 CGS 致力在公司內部以及為藍籌客戶服務提供卓越營運的一貫承諾。 一眾客戶皆信賴 CGS 來設計、實施及完善核心業務的功能,如學習和拓展、供應鏈管理及客戶服務等,讓他們得以超越競爭對手,並且更專注於本身的核心優勢。

CGS 創辦人暨行政總裁 Phil Friedman 稱:「任命 John 出掌營運總監一職,將是 CGS 成立四十一年歷史以來的一大轉捩點。 CGS 在創立時是一間科技公司,而創新亦是公司多年來賴以成功的核心關鍵。 客戶信賴我們提供適當安排的技術、人員和流程來推動他們的業務增長。 John 在這三方面都擁有令人信服的深厚經驗,是帶領公司業務再創新猷的理想領導人選。 對於 John 將人工智能(AI)融合到我們產品、服務及營運的願景和視野,令我感到格外興奮。」

自 2016 年加入 CGS 以來,Samuel 已擔任過不同的策略性領導職位,最近期為執行副總裁,是引領公司數碼轉型計劃的旗手。 作為營運總監,他現在會同時負責監督公司的全球營運。 他將會專注於推動生產力、營運效率及整合先進的技術,以進一步提升 CGS 的客戶服務。 在 John 的領導下,CGS 計劃擴展其環球足跡,並且實施創新的 AI 解決方案來改善工作流程和決策程序。 這些進程可望帶來效率上的提升和完善的成果,確保 CGS 可繼續滿足其客戶瞬息萬變的需求。

Samuel 表示:「鑑於 CGS 持續在全球發展及擴張,本人熱切期待與行政總裁 Phil Friedman 先生和卓越優秀的高層團隊緊密合作,以實現公司推動創新、提升卓越營運,並為我們的客戶和合作夥伴帶來更大價值的願景。 此全新篇章體現了一個絕佳的機會,進一步將我們的資源和人才與策略重點連成一線,突破各個業務範疇的生產力與效率界限。 我對於能為 CGS 的未來發展盡一分力感到無比榮幸。」

