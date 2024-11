CGS Mengangkat John Samuel sebagai Chief Operating Officer untuk Lebih Lanjut Meningkatkan Layanan Klien dan Mendorong Keunggulan Operasional

NEW YORK, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Computer Generated Solutions, Inc. (CGS), penyedia global untuk aplikasi perangkat lunak, pembelajaran perusahaan, pengalaman pelanggan, dan layanan pengalihdayaan (outsourcing) proses bisnis, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah mempromosikan John Samuel sebagai Chief Operating Officer (COO). Pengangkatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan CGS terhadap keunggulan operasional di dalam perusahaan -- dan dalam layanan bagi klien blue-chip CGS mereka. Klien memercayai CGS untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan fungsi bisnis inti, seperti pembelajaran dan pengembangan, manajemen rantai pasokan, dan layanan pelanggan, yang memungkinkan mereka untuk mengungguli para pesaing mereka dengan fokus lebih besar pada kompetensi inti mereka sendiri.

“Pengangkatan John sebagai COO akan menandai titik balik dalam sejarah empat puluh satu tahun CGS,” ujar Phil Friedman, pendiri dan CEO CGS. “CGS didirikan sebagai perusahaan teknologi, dan inovasi telah menjadi inti kesuksesan kami selama bertahun-tahun. Klien kami memercayai kami untuk menghasilkan kombinasi teknologi, SDM, dan proses yang tepat untuk mendorong pertumbuhan mereka. John memiliki kompetensi dan kepercayaan diri di seluruh ketiga aspek tersebut serta merupakan pemimpin yang sempurna untuk membawa bisnis kami ke tingkat yang lebih tinggi. Saya sangat antusias dengan visi John untuk mengintegrasikan AI ke dalam produk, layanan, dan operasi kami.”

Sejak bergabung dengan CGS pada tahun 2016, Samuel telah menjabat berbagai posisi pemimpin yang strategis, yang terbaru sebagai Wakil Presiden Senior, tempat beliau menjadi ujung tombak dari inisiatif transformasi digital perusahaan. Sebagai COO, beliau kini juga akan mengawasi operasi global. Fokusnya adalah mendorong produktivitas, efisiensi operasional, dan integrasi teknologi canggih untuk lebih lanjut meningkatkan kualitas layanan klien CGS. Di bawah kepemimpinan John, CGS berencana untuk memperluas jejak globalnya serta mengimplementasikan solusi AI yang inovatif untuk meningkatkan kualitas alur kerja dan proses pengambilan keputusan. Kemajuan tersebut akan menghasilkan efisiensi yang ditingkatkan dan dioptimalkan, yang memastikan CGS dapat terus memenuhi kebutuhan klien yang berkembang dengan cepat.

“Saat CGS terus tumbuh dan berekspansi secara global, saya menantikan kerja sama yang erat dengan CEO kami, Phil Friedman, dan tim eksekutif kami yang luar biasa, untuk menjalankan visi kami untuk mendorong inovasi, meningkatkan keunggulan operasional, dan memberikan nilai yang lebih besar bagi klien dan mitra kami,” ujar Samuel. “Babak baru ini menggambarkan peluang yang luar biasa untuk lebih lanjut menyelaraskan sumber daya dan talenta kami dengan prioritas strategis kami, yang mendobrak batasan pada produktivitas dan efisiensi di seluruh area bisnis. Saya merasa sangat terhormat dapat berperan dalam membentuk masa depan CGS!”

Tentang CGS

Selama lebih dari 40 tahun, CGS telah memberdayakan perusahaan global, perusahaan regional, dan lembaga pemerintah untuk mendorong kinerja yang penuh terobosan melalui aplikasi bisnis, pembelajaran perusahaan, dan layanan pengalihdayaan (outsourcing). CGS sepenuhnya fokus untuk menciptakan solusi komprehensif yang memenuhi kebutuhan multidimensional yang kompleks, dan mendukung aktivitas bisnis klien yang paling mendasar. CGS yang berkantor pusat di Kota New York memiliki kantor yang tersebar di seluruh Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.cgsinc.com dan ikuti kami di LinkedIn.

