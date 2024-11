CGS promueve a John Samuel a director de operaciones para mejorar aún más el servicio al cliente e impulsar la excelencia operativa

NUEVA YORK, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Computer Generated Solutions, Inc. (CGS), un proveedor global de aplicaciones de software, aprendizaje empresarial, experiencia del cliente y servicios de tercerización de procesos empresariales, anunció hoy que John Samuel fue promovido a director de operaciones (COO). El nombramiento refleja el compromiso continuo de CGS con la excelencia operativa dentro de la empresa y en el servicio a sus clientes de primera línea. Los clientes confían en CGS para diseñar, implementar y optimizar las funciones empresariales básicas, como aprendizaje y desarrollo, gestión de la cadena de suministro y servicio al cliente, lo que les permite superar a su competencia con un mayor enfoque en sus propias competencias básicas.

"El nombramiento de John como director de operaciones marcará un punto de inflexión en los cuarenta y un años de historia de CGS", dijo Phil Friedman, fundador y director ejecutivo de CGS. "CGS fue fundada como una empresa tecnológica y la innovación fue fundamental para nuestro éxito a lo largo de los años. Nuestros clientes confían en nosotros para ofrecer las combinaciones correctas de tecnología, personas y procesos para impulsar su crecimiento. John tiene una base segura en los tres vectores y es el líder perfecto para llevar nuestro negocio a nuevas alturas. Estoy particularmente entusiasmado con la visión de John para integrar la IA a nuestros productos, servicios y operaciones".

Desde que se unió a CGS en 2016, Samuel desempeñó varios roles de liderazgo estratégico, recientemente como vicepresidente ejecutivo, donde lideró las iniciativas de transformación digital de la empresa. Como director de operaciones, ahora también supervisará las operaciones globales. Su enfoque será impulsar la productividad, eficacia operativa e integración de tecnologías avanzadas para mejorar aún más los servicios al cliente de CGS. Bajo el liderazgo de John, CGS planea expandir su presencia global e implementar soluciones innovadoras de IA para mejorar los flujos de trabajo y los procesos de toma de decisiones. Estos avances ofrecerán una mayor eficacia y resultados optimizados, asegurando que CGS continúe satisfaciendo las necesidades en rápida evolución de sus clientes.

"Mientras CGS continúa su crecimiento y expansión en todo el mundo, espero trabajar en estrecha colaboración con nuestro director ejecutivo, Phil Friedman, y nuestro excepcional equipo ejecutivo, para ejecutar nuestra visión de impulsar la innovación, mejorar la excelencia operativa y ofrecer un mayor valor a nuestros clientes y socios", dijo Samuel. “Este nuevo capítulo representa una oportunidad increíble para alinear aún más nuestros recursos y talento con nuestras prioridades estratégicas, ampliando los límites de productividad y eficiencia en todas las áreas del negocio. ¡Me enorgullece jugar un rol para dar forma al futuro de CGS!"

Durante más de 40 años, CGS ha permitido que las empresas globales, compañías regionales y agencias gubernamentales impulsen un rendimiento innovador a través de aplicaciones empresariales, aprendizaje empresarial y servicios de externalización. CGS está completamente centrada en crear soluciones integrales que satisfagan las necesidades complejas y multidimensionales de los clientes y respalden las actividades comerciales más fundamentales de los clientes. Con sede en la ciudad de Nueva York, CGS tiene oficinas en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente y Asia. Para más información, visite www.cgsinc.com y síganos en LinkedIn.

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

