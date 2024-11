Ahora que ChatGPT cumple dos años, las escuelas de negocios duplican sus esfuerzos en la integración de la IA al salón de clase

La encuesta de GMAC muestra que la mayoría de los programas de negocios ahora tienen planes de estudio centrados en IA

RESTON, Virginia, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Más de tres cuartas partes de los programas de MBA y maestría en negocios han integrado la inteligencia artificial (IA) a sus planes de estudio, con un enfoque en su rol en ética de negocios, toma de decisiones, aplicaciones prácticas y desarrollo de estrategias, según la encuesta publicada el mes pasado por el Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración).

A raíz del aumento de IA generativa impulsado por el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI a fines de noviembre de 2022, las escuelas de negocios están respondiendo a las crecientes expectativas de los futuros estudiantes de IA en sus trabajos de clase y la demanda proyectada de los empleadores de competencias de IA en los próximos años. A principios de este año, la encuesta de GMAC de más de 4.000 estudiantes potenciales de escuelas de negocios en todo el mundo reveló un aumento significativo en el número de candidatos que dicen que la IA es esencial para su plan de estudios ideal de la escuela de negocios, ahora hasta un 40 por ciento. Más adelante en el año, la encuesta de GMAC de cerca de 1,000 reclutadores corporativos en todo el mundo, la mitad de las empresas de Global Fortune 500, mostró que los empleadores, aunque aún no están demasiado preocupados por el conocimiento de IA de los graduados de las escuelas de negocios, anticiparon su importancia para crecer inmensamente en los próximos cinco años.

"No hay duda de que las escuelas de negocios se esforzaron para responder a los imperativos del mercado en avances tecnológicos, sin perder de vista la entrega de competencias básicas, como pensamiento estratégico y resolución de problemas", dijo Joy Jones, director ejecutivo de GMAC. "El aumento de solicitudes de este año para programas de posgrado en negocios demuestra que las escuelas de negocios están en el camino correcto para satisfacer las demandas de los estudiantes de frente, ayudando a los graduados a mejorar sus habilidades con las capacidades más cotizadas del empleador en un mundo impactado por la IA".

Un enfoque comunitario

Para comprender mejor cómo las escuelas de negocios en todo el mundo han trabajado con la IA en el desarrollo curricular, los procesos administrativos y las aplicaciones estratégicas, GMAC lanzó una serie de estudios de caso de IA en educación de negocios a lo largo de 2024. En la MIT Sloan School of Management, por ejemplo, el liderazgo escolar adoptó una estrategia coordinada y de colaboración colectiva para motivar a los profesores a involucrarse y experimentar con nuevas tecnologías. El enfoque generó varios proyectos que se espera que se amplíen para uso más amplio, como chatbots en el aula, monitores de participación estudiantil y herramientas para preguntas administrativas en toda la institución. El enfoque comunitario también tiene la ventaja significativa de que muchas personas observan el mercado e identifican herramientas y oportunidades que cambian rápidamente y recientemente desarrolladas.

"Creemos que la integración de la IA generativa en enseñanza y aprendizaje puede ser un gran diferenciador para MIT Sloan", dijo Rodrigo Verdi, vicedecano de programas de grado, enseñanza y aprendizaje. "La IA es un gran facilitador y una oportunidad para subir de nivel. Dado que la misma MIT está a la vanguardia del desarrollo de la inteligencia artificial, pretendemos redoblar nuestros esfuerzos".

Pequeño pero poderoso en IA generativa

En la Escuela Europea de Gestión y Tecnología (ESMT) de Berlín, la escuela asignó lentamente recursos de IA debido a su tamaño relativamente pequeño, hizo crecer el proyecto centrado en IA de forma orgánica y planificó la asignación de recursos necesarios en el futuro. Con este enfoque, desarrollaron un sistema de complemento único basado en un transformador precapacitado generativo (GPT) personalizado que ofrece interfaces separadas para el apoyo de los estudiantes y capacitación en integridad académica y apoyo de la facultad para el desarrollo del curso.

"Estamos realmente entusiasmados con el potencial transformativo de la IA en el ámbito académico", dijo Jörg Rocholl, presidente de ESMT Berlín. "En ESMT Berlin, nuestro objetivo es asegurar un acceso justo y responsable a las tecnologías generativas de IA para toda nuestra comunidad. Esto no solo mejorará nuestras capacidades en investigación, enseñanza y operaciones, sino que también garantizará que nos mantengamos a la vanguardia del avance tecnológico en educación de negocios".

