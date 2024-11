InfluenConnect 品牌故事：打破界限，绽放多元之美

多元,是InfluenConnect的灵魂。 InfluenConnect 荣获Mediaspace Global Changemakers' Awards 2024 数字广告金奖

打造一个可以改变世界的内容创作者平台是我创立 InfluenConnect 的初衷。” — InfluenConnect 创始人 Carol Chan

CHINA, November 25, 2024 / EINPresswire.com / --在喧嚣的数字时代,社交媒体上充斥着精心打造的完美形象。每个人都仿佛生活在一片滤镜下的童话世界,美貌、财富、成功成为衡量价值的唯一标准。然而,在这个看似光鲜亮丽的背后,有多少真实的声音被淹没?有多少独特个性被忽视? InfluenConnect ,一个诞生于多元文化交汇的平台,勇敢地打破了这一桎梏。它的创立,源自一位亚洲女性在西方社会多年的亲身经历。InfluenConnect 的创始人 Carol Chan 在英国传媒行业深耕十余年,一步一个脚印,凭借对行业趋势的敏锐洞察,创立了 InfluenConnect 这一创新平台。她深知,作为少数族裔,想要在主流社会中找到自己的位置,是多么的不易。她渴望打造一个舞台,让每一个人,无论来自哪里,无论拥有怎样的外貌,都能找到属于自己的闪光点。多元,是 InfluenConnect 的灵魂。 InfluenConnect 覆盖了全球12个主流社交媒体,是当今市场上唯一一个可以触达东西方用户的平台。平台上汇聚了来自世界20多个国家的75,000名内容创作者,他们来自不同的文化背景,拥有独特的审美和价值观。在这里,你可以看到身着传统服饰的非洲部落舞者,也可以看到在街头涂鸦的纽约艺术家;你可以听到讲述个人成长故事的素人博主,也可以看到分享科学知识的科普达人。他们用自己的方式,诠释着对美的多元理解。科技,是 InfluenConnect 的翅膀。 平台采用大数据和先进算法,为品牌方提供精准的内容创作者匹配服务。通过对内容创作者的粉丝数据、互动情况等进行深度分析,帮助品牌找到最适合的合作对象,实现营销效果最大化。同时,InfluenConnect 也注重ESG,每促成一次合作,就种下一棵树,为环境保护贡献一份力量。创新,是 InfluenConnect 的动力。 上个月,InfluenConnect 荣获了 Mediaspace Global Changemakers' Awards 2024 数字广告金奖,这无疑是对平台创新性的极大肯定。InfluenConnect 不断探索数字广告的新可能,致力于打造一个更加开放、包容、可持续发展的数字生态。InfluenConnect 的故事,远不止于此。 它是一个关于梦想、勇气和多元的传奇。它在告诉我们,美是多元的,价值是多元的,世界也是多元的。在这个平台上,每一个人都能找到自己的位置,都能绽放出属于自己的光芒。加入 InfluenConnect,让我们一起,连接世界,拥抱多元,引领内容营销的新时代!关于 InfluenConnect:InfluenConnect 是一个全球领先的影响力营销平台,连接品牌、机构和影响力创作者,共同打造一个更加多元、包容、可持续发展的数字生态。平台通过大数据和先进算法,帮助品牌精准地寻找到最合适的内容创作者,实现营销效果最大化。同时也为每一位内容创作者提供可以绽放光彩的平台。如需获取更深入的资讯或安排媒体采访,请与我们联系。

InfluenConnect 创始人Carol Chan 在戛纳国际创意节接受采访

