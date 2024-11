Bitget Menawarkan Tiket Hari Perlawanan Bola Sepak LALIGA EA SPORTS kepada Pengguna Bitget Pay

VICTORIA, Seychelles, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3 telah mengumumkan sebuah kempen yang menawarkan penggunanya peluang untuk menghadiri hari perlawanan LALIGA EA SPORTS dengan memanfaatkan produk 'Bitget Pay' platform tersebut. Bermula dari 21hb 18:00 - 22hb 18:00 (UTC+8), kempen ini bertujuan untuk melancarkan aktiviti yang dirancang di bawah perkongsian Bitget x LALIGA untuk menggalakkan integrasi di antara kripto dan sukan, terutamanya di seluruh LATAM, Eropah Timur CIS dan SEA. Peminat bola sepak yang menggunakan Bitget Pay secara aktif semasa tempoh kempen tersebut akan mempunyai peluang unik untuk mendapatkan tiket perlawanan yang dinantikan, di mana pasukan terbaik dunia akan bertanding pada 7 Disember.

Kempen ini adalah suatu promosi yang menarik di mana peserta boleh membeli tiket cabutan bertuah dengan hanya 1 USDT, yang dibayar melalui Bitget Pay, untuk berpeluang memenangi salah satu daripada 50 tiket perlawanan biasa. Tetingkap pembelian dibuka pada 21 November pukul 18:00 UTC+8 dan ditutup pada 22 November pukul 18:00 UTC+8. Sepanjang tempoh kempen tersebut, 50 peserta bertuah akan dipilih untuk menerima tiket perlawanan dan pemenang diumumkan pada selang masa berperingkat di pemegang Bitget X (sebelumnya Twitter).

Sepanjang kempen, pengguna boleh bereksperimen dengan keupayaan transaksi lancar Bitget Pay yang menarik minat peminat bola sepak meneroka kripto untuk membuat pembayaran. Peluang untuk peminat menghadiri acara LALIGA EA SPORTS secara langsung melalui proses berasaskan kripto yang boleh diakses menyerlahkan kepelbagaian platform dalam merapatkan jurang antara kewangan digital dan pengalaman harian.

Bitget Pay kekal tidak tersedia di rantau tertentu. Walau bagaimanapun, peminat bola sepak merentasi rantau lain yang disokong boleh memanfaatkan promosi ini untuk mengalami ciri pantas dan mesra pengguna Bitget Pay sambil bersaing untuk mendapatkan peluang untuk menjadi sebahagian daripada acara tersebut.

Peserta yang dipilih dalam cabutan tersebut akan dimaklumkan melalui e-mel dan tiket perlawanan akan diedarkan seminggu sebelum hari perlawanan. Untuk ketelusan, Bitget juga akan membayar balik yuran penyertaan 1 USDT kepada semua pengguna yang tidak menang dalam masa 10 hari bekerja. Bitget sentiasa menyediakan pelbagai peluang penglibatan kepada penggunanya dengan menambah pelbagai produk kripto kepada tawarannya. Promosi Bitget Pay selaras dengan misi untuk menghubungkan pengguna dengan penggunaan kes sebenar, yang boleh membantu mereka menemui kemudahan pembayaran kewangan dalam ekosistem kripto.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget adalah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 terkemuka di dunia. Bursa Bitget menyediakan perkhidmatan kepada lebih 45 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau serta komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan rintisannya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, pelayar DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika rugi. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dikembalikan. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Bitget tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin berlaku. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51cfa744-60fa-49cd-8186-c0d081e40008

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.