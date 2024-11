Bitget מציעה כרטיסים למשחק LALIGA EA SPORTS למשתמשי Bitget Pay

ויקטוריה, סיישל, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הכריזה על מסע פרסום המציע למשתמשים שלה הזדמנות לקבל כרטיס כניסה למשחק LALIGA EA SPORTS על ידי מינוף המוצר Bitget Pay של הפלטפורמה. החל מה-21 בשעה 18:00 עד ה-22 בשעה 18:00 (UTC+8), מטרת הקמפיין היא להציע פעילויות שתוכננו במסגרת השותפות Bitget x LALIGA כדי לקדם את השילוב בין העולם קריפטוגרפי וספורט, במיוחד ברחבי דרום אמריקה, מזרח אירופה, חבר המדינות, ודרום מזרח אסיה. לאוהדי כדורגל שישתמשו באופן פעיל ב-Bitget Pay במהלך תקופת מסע הפרסום תהיה הזדמנות ייחודית להשיג כרטיסים למשחק המיוחל הזה, שיציג את הקבוצות הטובות בעולם שישחקו זו מול זו ב-7 בדצמבר.

המבצע כולל מסע פרסום מרגש בו המשתתפים יכולים לרכוש כרטיס הגרלה תמורת 1 USDT בלבד, בתשלום באמצעות Bitget Pay, כדי להיכנס להגרלה של אחד מ-50 הכרטיסים הרגילים למשחק. חלון הרכישה נפתח ב-21 בנובמבר בשעה 18:00 UTC+8, וייסגר ב-22 בנובמבר בשעה 18:00 UTC+8. במשך המבצע 50 משתתפים ברי מזל ייבחרו לקבל כרטיסים למשחק, כאשר הזוכים יוכרזו במרווחים מדורגים בחשבון של Bitget ב- X (Twitter לשעבר).

לאורך מסע הפרסום יוכלו המשתמשים להתנסות ביכולות הביצוע החלק של עסקאות ב-Bitget Pay אשר מושכות אוהדי כדורגל המעוניינים לחקור את העולם הקריפטוגרפי לצורך ביצוע תשלומים. הזדמנות זו למעריצים להשתתף באירוע החי של LALIGA EA SPORTS באמצעות תהליך נגיש מונע קריפטוגרפיה מדגישה את הרבגוניות של הפלטפורמה בגישור על הפער בין מימון דיגיטלי לחוויות יומיומיות.

Bitget Pay אינו זמין באזורים מסוימים. עם זאת, חובבי כדורגל באזורים נתמכים אחרים יכולים לנצל את המבצע הזה כדי לחוות את התכונות המהירות והידידותיות למשתמש של Bitget Pay תוך תחרות על ההזדמנות להיות חלק מהאירוע.

המשתתפים שייבחרו בהגרלה יקבלו הודעה בדוא"ל, וכרטיסי המשחק יחולקו שבוע לפני יום המשחק. למען השקיפות, Bitget גם תחזיר את דמי ההשתתפות של 1 USDT לכל המשתמשים שאינם זוכים תוך 10 ימי עבודה. Bitget סיפקה ללא הרף לבסיס המשתמשים שלה הזדמנויות מעורבות מגוונות על ידי הוספת מגוון מוצרי קריפטו להיצע שלה. הקידום של Bitget Pay עולה בקנה אחד עם המשימה לחבר משתמשים למקרי שימוש בחיים האמיתיים, מה שיכול לעזור להם לגלות את קלות התשלומים הכספיים במערכת האקולוגית של הקריפטו.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, ב- EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים האולימפיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

