Bitget ofrece entradas para el día del partido de fútbol de LALIGA EA SPORTS a los usuarios de Bitget Pay

VICTORIA, Seychelles, Nov. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptodivisas y Web3, ha anunciado una campaña que ofrece a sus usuarios la oportunidad de asistir a la jornada de LALIGA EA SPORTS aprovechando el 'Bitget Pay' de la plataforma. Desde las 18:00 horas del día 21 hasta las 18:00 horas del día 22 (UTC+8), la campaña tiene como objetivo poner en marcha las actividades previstas en el marco de la asociación Bitget x LALIGA para promover la integración de las criptomonedas y los deportes, especialmente en América Latina, Europa del Este, la CEI y el Sudeste Asiático. Los aficionados al fútbol que utilicen activamente Bitget Pay durante la campaña tendrán una oportunidad única de conseguir entradas para este partido tan esperado, en el que el próximo 7 de diciembre se enfrentarán los mejores equipos del mundo.

Esta promoción consiste en una emocionante campaña en la que los participantes podrán adquirir un boleto de rifa por tan solo 1 USDT, pagado a través de Bitget Pay, para participar en el sorteo de una de las 50 entradas del partido. El plazo de compra se abre el 21 de noviembre a las 18:00 horas (UTC+8) y se cierra el 22 de noviembre a las 18:00 horas (UTC+8). Durante la campaña, las entradas para los partidos se repartirán entre 50 afortunados participantes, que se anunciarán escalonadamente en la cuenta X de Bitget (antes Twitter).

Durante toda la campaña, los usuarios podrán comprobar las capacidades de transacción sin interrupciones de Bitget Pay, que atraerá a los aficionados al fútbol interesados en explorar las criptomonedas para realizar pagos. Esta oportunidad para que los aficionados asistan en directo a un evento de LALIGA EA SPORTS a través de un proceso accesible impulsado por criptomonedas pone de relieve la versatilidad de la plataforma para tender un puente entre las finanzas digitales y las experiencias cotidianas.

Bitget Pay aún no está disponible en ciertas regiones. Sin embargo, los amantes del fútbol de otras regiones pueden aprovechar esta promoción para comprobar la rapidez y facilidad de uso de Bitget Pay mientras optan a formar parte del evento.

Los participantes seleccionados en el sorteo serán notificados por correo electrónico, y las entradas para el partido se distribuirán una semana antes del día del encuentro. Por motivos de transparencia, Bitget también reembolsará la cuota de participación de 1 USDT a todos los usuarios no ganadores en un plazo de 10 días hábiles. Mediante la incorporación de una gama de criptoproductos a su oferta, Bitget ha brindado a su base de usuarios diversas oportunidades de participación de forma constante. La promoción de Bitget Pay coincide con la misión de conectar a los usuarios con situaciones de la vida real, que pueden ayudarlos a descubrir la facilidad de los pagos financieros dentro del ecosistema cripto.

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

