Bitget bietet Nutzern von Bitget-Pay Karten für den LALIGA EA SPORTS-Fußballspieltag

VICTORIA, Seychellen, Nov. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine Kampagne angekündigt, die ihren Nutzern die Möglichkeit bietet, am Spieltag von LALIGA EA SPORTS dabei zu sein, indem sie das „Bitget Pay“-Produkt der Plattform nutzen. Die Kampagne läuft von 18:00 Uhr am 21.11. bis 18:00 Uhr (UTC+8) am 22.11. und zielt darauf ab, die im Rahmen der Bitget x LALIGA-Partnerschaft geplanten Aktivitäten zur Förderung der Integration von Kryptowährungen im Sport, insbesondere in LATAM, Osteuropa, GUS und SEA, durchzuführen. Fußballfans, die Bitget Pay während des Aktionszeitraums aktiv nutzen, haben die einmalige Chance, sich Tickets für das mit Spannung erwartete Spiel zu sichern, bei dem die besten Mannschaften der Welt am 7. Dezember gegeneinander antreten.

Die Aktion beinhaltet eine spannende Kampagne, bei der die Teilnehmer für nur 1 USDT ein Los kaufen können, das über Bitget Pay bezahlt wird, um an einer Verlosung von einem der 50 regulären Spieltickets teilzunehmen. Der Verkauf beginnt am 21. November um 18:00 Uhr UTC+8 und endet am 22. November um 18:00 Uhr UTC+8. Während des Kampagnenzeitraums werden 50 glückliche Teilnehmer ausgewählt, die Spieltickets erhalten. Die Gewinner werden in gestaffelten Abständen auf dem X-Konto (früher Twitter) von Bitget bekannt gegeben.

Während der Kampagne können die Nutzer die nahtlosen Transaktionsmöglichkeiten von Bitget Pay ausprobieren, was Fußballfans anziehen soll, die Krypto als Zahlungsmittel kennenlernen möchten. Die Möglichkeit für Fans, ein Live-Event von LALIGA EA SPORTS durch ein zugängliches kryptogestütztes Verfahren zu besuchen, unterstreicht die Vielseitigkeit der Plattform, die die Lücke zwischen digitalen Finanzen und Alltagserfahrungen schließt.

Bitget Pay ist in bestimmten Regionen weiterhin nicht verfügbar. Fußballbegeisterte in anderen unterstützten Regionen können jedoch die Vorteile dieser Aktion nutzen, um die schnellen und benutzerfreundlichen Funktionen von Bitget Pay kennenzulernen und gleichzeitig die Chance zu erhalten, bei dem Ereignis dabei zu sein.

Die für die Verlosung ausgewählten Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt, und die Spieltickets werden eine Woche vor dem Spieltag versendet. Hinweis: Bitget erstattet allen Nutzern, die nicht gewonnen haben, die Teilnahmegebühr von 1 USDT innerhalb von 10 Arbeitstagen. Durch die Aufnahme einer Reihe von Kryptoprodukten in sein Angebot bietet Bitget seiner Nutzerbasis ständig vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. Die Aktion von Bitget Pay steht im Einklang mit seiner Mission, Nutzern durch reale Anwendungsfälle die Einfachheit finanzieller Zahlungen innerhalb des Krypto-Ökosystems aufzuzeigen.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51cfa744-60fa-49cd-8186-c0d081e40008

