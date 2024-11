BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions คว้ารางวัล Edison Patent ประจำปี 2024

อิเซลิน รัฐนิวเจอร์ซีย์, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) และ Heesung Catalysts Corporation (HCC) ได้รับรางวัล Edison Patent ประจำปี 2024 จากสภาการวิจัยและพัฒนาแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ เนื่องจากมีเทคโนโลยี Three-Way Conversion Nitrogen Oxide (NOx) Trap ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการควบคุมการปล่อย NOx โดยตัดการจ่ายน้ำมันในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เทคโนโลยีนี้บำบัด NOx ได้ดีภายใต้สภาพการทำงานของเครื่องยนต์สมัยใหม่ และช่วยให้ปล่อยไอเสียจากท่อไอเสียน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาสามทางแบบเดิม

ทีมงานประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จาก ECMS ได้แก่ Xiaolai Zheng และ Pat Burk (เกษียณแล้ว) พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์จาก HCC ได้แก่ Jinwoo Song และ Jun Lee

“การผสานรวมฟังก์ชันดักจับ NOx เข้ากับตัวเร่งปฏิกิริยาของ TWC ซึ่งเป็นเทคโนโลยี TWC-NT ใหม่ จะช่วยลดการปล่อย NOx และสารพิษชนิดอื่น ๆ จากท่อไอเสียได้อย่างมาก” Xiaolai Zheng หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยายานยนต์แบบใหม่ของ ECMS กล่าว

"ประโยชน์ที่ได้ก็คือ ผู้ผลิตรถยนต์สามารถปรับเทียบรถยนต์โดยสารแบบขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินที่ตัดการจ่ายน้ำมันบ่อยขึ้นเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงการปล่อย CO 2 น้อยลงในระหว่างการทำงานของรถด้วย" Jinwoo Song รองประธานและหัวหน้าฝ่าย RD&A ของ HCC กล่าว

“เทคโนโลยีนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา เนื่องจากได้เติมเต็มความต้องการที่สำคัญในตลาด” Saeed Alerasool รองประธานอาวุโสฝ่ายการวิจัย การพัฒนา และการประยุกต์ใช้ของ ECMS กล่าว “เราโชคดีที่มีแนวความคิดด้านเทคนิคที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งทำงานเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านการปล่อยมลพิษ และทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการใช้เชื้อเพลิงได้สำเร็จ รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและความทุ่มเทที่มีต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทุก ๆ วัน และเราไม่อาจภูมิใจกับทีมมากไปกว่านี้ได้อีกแล้ว”

สภาการวิจัยและพัฒนาแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้จัดให้มีการมอบรางวัล Edison Patent เพื่อเป็นเกียรติกับสิ่งล้ำค่าที่ตกทอดมาจาก Thomas Edison และใช้ชื่อของเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่นักประดิษฐ์คิดค้นในรัฐนิวเจอร์ซีย์และองค์กรการวิจัยที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและทำให้รัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลกต่อไป โครงการยกย่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของสภาดังกล่าวในการร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และรัฐบาล เพื่อสร้างการเติบโตและส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ STEM ในด้านการศึกษา นวัตกรรม และเศรษฐกิจ

เกี่ยวกับ BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเชิงลึกในฐานะผู้นำระดับโลกด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและโลหะมีค่า เพื่อให้บริการลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงยานยนต์ การบินและอวกาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร สารกึ่งตัวนำ และเศรษฐกิจไฮโดรเจน อีกทั้งยังให้บริการครบวงจรด้วยข้อเสนอทางการค้าและการรีไซเคิลโลหะมีค่า ด้วยการมุ่งเน้นที่โซลูชันการแก้ไขปัญหาแบบหมุนเวียนและความยั่งยืน ECMS มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราในการสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น การปกป้ององค์ประกอบของชีวิตคือจุดประสงค์ของเรา และสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราในการค้นคว้าโซลูชันใหม่ ๆ ECMS ดำเนินงานทั่วโลกใน 16 ประเทศ โดยมีพนักงานมากกว่า 4,500 คน และมีโรงงานผลิต 21 แห่ง

เกี่ยวกับ BASF

พวกเราที่ BASF สร้างสรรค์เคมีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยผสมผสานความสำเร็จทางเศรษฐกิจเข้ากับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานประมาณ 112,000 คนใน BASF Group มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของลูกค้าในเกือบทุกภาคส่วนและเกือบทุกประเทศในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยหกส่วน ได้แก่ เคมีภัณฑ์ วัสดุ โซลูชันทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพื้นผิว โภชนาการและการดูแล และโซลูชันทางการเกษตร BASF สร้างยอดขาย 68,900 ล้านยูโรในปี 2023 และมีการซิ้อขายหุ้นของ BASF ในตลาดหลักทรัพย์ในแฟรงก์เฟิร์ต (BAS) และ American Depositary Receipts (BASFY) ในสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.basf.com

เกี่ยวกับ Heesung Catalysts Corporation

Heesung Catalysts Corporation (HCC) ผู้นำที่โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุ กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยโซลูชันขั้นสูงที่ปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก HCC พร้อมด้วยความมุ่งมั่นซึ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน กำลังสร้างบทบาทของตนในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม HCC ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ครอบคลุม พร้อมนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ รวมถึงยานยนต์ การเดินเรือ สารกึ่งตัวนำ ปิโตรเคมี และห่วงโซ่คุณค่าไฮโดรเจน สำนักงานใหญ่ของบริษัทในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นแหล่งที่ตั้งของผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 550 รายที่ทุ่มเทเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมการผลิต HCC ก้าวเดินโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นผู้นำที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน ซึ่งตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในภาคส่วนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

