BASFエンバイロメンタル・カタリスト・アンド・メタル・ソリューションズ (BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions)、2024年エジソン特許賞 (Edison Patent Award) を受賞

ニュージャージー州アイゼリン発 , Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASFのエンバイロメンタル・カタリスト・アンド・メタル・ソリューションズ (ECMS) とヘソン・カタリスト・コーポレーション (Heesung Catalysts Corporation: HCC) の科学者チームはこのほど、ガソリン車における燃料カットNOx制御のための革新的な三元触媒による窒素酸化物 (NOx) トラップ技術に対し、ニュージャージー州研究開発協議会 (Research & Development Council of New Jersey) から2024年エジソン特許賞を授与された。 この技術は、最新のエンジン運転条件下でNOxを適切に処理し、従来の三元触媒と比較して排気管からの排出量を低減する。

このチームは、ECMSの科学者であるシャオライ・ジェン (Xiaolai Zheng) とパット・バーク (Pat Burk、退職済)、およびHCCの科学者であるジンウ・ソン (Jinwoo Song)とジュン・リー (Jun Lee) で構成されていた。

ECMSの自動車触媒新技術主任科学者であるシャオライ・ジェンは次のように述べている。「この新しいTWC-NT技術は、TWC触媒にNOxトラップ機能を統合することで、排気管からのNOxやその他の有毒物質の排出を大幅に削減します。」

また、HCCの研究開発・応用担当ヴァイスプレジデントであるジンウ・ソンは次のように述べている。「その効果として、自動車メーカーは燃費向上のためにガソリンエンジンを搭載した乗用車の燃料カットの頻度を高く設定することができ、車両の運転中の二酸化炭素排出量も削減できるようになります。」

ECMSの研究開発・応用担当ヴァイスプレジデントであるサイード・アレラスール (Saeed Alerasool) は次のように述べている。「この技術は市場の重要なニーズに応えるため、お客様から高い評価をいただいています。」 「業界屈指の技術力を誇る人材が、ますます厳しくなる排ガス規制への対応と高い燃費効率の実現をお客様が達成できるよう支援してくれているのは、幸いなことです。 この受賞は、このような人材の日々の努力と献身の賜物であり、このチームについて本当に誇らしく思っています。」

ニュージャージー州研究開発協議会は、トーマス・エジソンの功績を称え、イノベーションを推進し、ニュージャージー州をグローバルなイノベーションハブとして位置づけ続けている、ニュージャージー州の発明家や研究機関を称えるために、その名を冠するエジソン特許賞を創設した。 この表彰プログラムは、教育、イノベーション、経済におけるSTEM (科学、技術、工学、数学) の発展と強化を目的として、産業界、学術界、政府が協力するという同協議会の使命の一環である。

BASFエンバイロメンタル・カタリスト・アンド・メタル・ソリューションズについて

BASFエンバイロメンタル・カタリスト・アンド・メタル・ソリューションズ (ECMS) は、触媒および貴金属の世界的リーダーとしての深い専門知識を活用し、自動車、航空宇宙、室内空気質、半導体、水素経済など、多くの業界の顧客にサービスを提供しており、貴金属取引およびリサイクル製品によるフルループサービスを提供している。 ECMSは、循環型ソリューションと持続可能性に重点を置き、顧客がよりクリーンで持続可能な世界を創造できるよう支援することに尽力している。 生命の要素を保護することが同社の目的であり、常に新しいソリューションを生み出す原動力となっている。 ECMSは世界16ヵ国で事業を展開しており、4,500人以上の従業員と21の生産拠点を擁している。

BASFについて

BASFでは、持続可能な未来のための化学を創造している。 当社は、経済的成功と環境保護および社会的責任を両立させている。 BASFグループの約112,000人の従業員は、世界のほぼすべての国々におけるほぼすべての業種で、顧客の成功に貢献している。 当社のポートフォリオは、化学薬品、素材、産業ソリューション、表面技術、栄養・ケア、農業ソリューションの6つのセグメントで構成されている。 BASFの2023年の売上高は689億ユーロ (約11兆円) であった。 BASFの株式はフランクフルト証券取引所 (BAS) および米国預託証券 (American Depositary Receipts) (BASFY) で取引されている。 詳しくは、www.basf.comを閲覧されたい。

ヘソン・カタリスト・コーポレーションについて

触媒および材料技術の分野で卓越したリーダーであるヘソン・カタリスト・コーポレーション (HCC) は、空気の質を改善し、温室効果ガス排出量を削減する先進的なソリューションを推進している。 カーボンニュートラル経済への世界的な移行を支援することに重点的に取り組むHCCは、環境の持続可能性を推進する役割を強化している。 HCCは豊富な専門知識と経験を活用し、自動車、海運、半導体、石油化学、水素バリューチェーンなどの主要産業に特化したソリューションを提供している。 韓国にある同社の本社には、550人以上の専門家が勤務し、研究、開発、生産革新の境地を押し広げることに日々努めている。 環境にやさしい技術の分野における卓越したリーダーとなるという明確なビジョンを指針として、HCCは、さまざまな業界のニーズを満たす持続可能で高性能なソリューションを提供し、グリーンテクノロジー分野におけるリーダーシップ地位を再確認することに尽力している。

本発表に付随する動画はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45

