BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions galardonada con el Premio de Patente Edison 2024

ISELIN, Nueva Jersey, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un equipo de científicos de BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) y Heesung Catalysts Corporation (HCC) recibió recientemente un Premio de Patente Edison 2024 del Consejo de Investigación y Desarrollo de Nueva Jersey por una innovadora tecnología de trampa de óxido de nitrógeno (NOx) de conversión de tres vías para el control de NOx de corte de combustible en vehículos de gasolina. La tecnología trata bien los NOx en condiciones modernas de funcionamiento del motor y proporciona menores emisiones del tubo de escape en comparación con los catalizadores de conversión de tres vías convencionales.

El equipo formado por los científicos DE ECMS Xiaolai Zheng y Pat Burk (jubilados), junto con los científicos de HCC Jinwoo Song y Jun Lee.

"Al integrar una funcionalidad de captura de NOx a un catalizador TWC, la nueva tecnología TWC-NT reduce sustancialmente las emisiones de NOx y otras especies tóxicas del tubo de escape", dijo Xiaolai Zheng, Científico Principal de Nuevas Tecnologías de Catalizadores Automotrices en ECMS.

"Como beneficio, los fabricantes de automóviles pueden calibrar los vehículos de pasajeros de gasolina con recortes de combustible más frecuentes para una mejor economía de combustible, lo que también significa menores emisiones de CO 2 durante la operación del vehículo", dijo Jinwoo Song, vicepresidente y director de RD&A de HCC.

"Esta tecnología fue bien recibida por nuestros clientes porque satisfizo una necesidad crítica en el mercado", dijo Saeed Alerasool, vicepresidente sénior de investigación, desarrollo y aplicación de ECMS. Somos afortunados de contar con las mejores mentes técnicas de la industria trabajando para ayudar a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones de emisiones cada vez más estrictas y lograr una alta eficiencia de combustible. Este premio es un testimonio de su arduo trabajo y dedicación para innovar todos los días y no podríamos estar más orgullosos del equipo”.

El Consejo de Investigación y Desarrollo de Nueva Jersey estableció el Premio de Patentes Edison para honrar el legado de Thomas Edison y usar su nombre para honrar a los inventores de Nueva Jersey y las organizaciones de investigación que impulsan la innovación y continúan posicionando a Nueva Jersey como un centro de innovación global. Este programa de reconocimiento es parte de la misión del Consejo de colaborar entre la industria, la academia y el gobierno para crecer y fortalecer STEM en educación, innovación y economía.

Acerca de BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

Aprovechando su profunda experiencia como líder mundial en catálisis y metales preciosos, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) sirve a clientes en muchos sectores, incluyendo automotriz, aeroespacial, calidad del aire interior, semiconductores y economía de hidrógeno, y ofrece servicios completos con su oferta de comercio y reciclaje de metales preciosos. Con un enfoque en soluciones circulares y sostenibilidad, ECMS se compromete a ayudar a nuestros clientes a crear un mundo más limpio y sostenible. Proteger los elementos de la vida es nuestro propósito y esto nos inspira a soluciones siempre nuevas. ECMS opera mundialmente en 16 países con más de 4500 empleados y 21 centros de producción.

Acerca de BASF

En BASF creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Alrededor de 112.000 empleados en el Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en casi todos los países del mundo. Nuestro portafolio comprende seis segmentos: Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficies, Nutrición y Cuidado y Soluciones Agrícolas. BASF generó ventas de € 68.9 mil millones en 2023. Las acciones de BASF se negocian en la bolsa de valores de Frankfurt (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en Estados Unidos. Más información en www.basf.com.

Acerca de Heesung Catalysts Corporation

Heesung Catalysts Corporation (HCC), un distinguido líder en tecnología de catalizadores y materiales, está impulsando soluciones avanzadas que mejoran la calidad del aire y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Con un compromiso centrado en apoyar el cambio global hacia una economía neutra en carbono, HCC está consolidando su papel en la promoción de la sostenibilidad ambiental. Aprovechando su vasta experiencia y conocimientos, HCC ofrece soluciones personalizadas en sectores clave, incluyendo automotriz, marítimo, semiconductores, petroquímicos y la cadena de valor del hidrógeno. La sede de la empresa en la República de Corea alberga a más de 550 profesionales dedicados a ampliar los límites de la investigación, el desarrollo y la innovación en la producción. Guiada por la clara visión de convertirse en un líder destacado en tecnología ecológica, HCC se compromete a ofrecer soluciones sostenibles y de alto rendimiento que satisfagan las demandas de diversas industrias, reafirmando su liderazgo en el sector de la tecnología verde.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45

