CGTN: "Altın ortaklar": Çin ve Brezilya daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen hedefliyor

2014 yılında Çin ve Brezilya arasındaki Belo Monte Ultra Yüksek Voltaj (UHV) iletim projesine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı. Bu mega proje, tropik yağmur ormanları ve nehirleri aşan 2.000 kilometreden uzun, çok büyük bir alanı kapsamaktadır.

Brezilya'nın kuzey ve güneyini birbirine bağlayan bir "elektrik otobanı" oluşturan proje, yalnızca sanayi bölgelerine yeterli enerji sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 22 milyon Brezilyalının enerji sıkıntısını çare buldu.

Proje, bugüne kadar 180 terawatt saat hidroelektrik enerji iletimi gerçekleştirerek 64 milyon ton standart kömür tasarrufu sağladı veya 170 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonun önüne geçti. Bu proje, Çin ve Brezilya'nın yeni altyapı inşaatları alanında kurduğu iş birliğinin büyük bir başarısı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, China Media Group'a yaptığı açıklamada "Çin, Brezilya'nın devam eden enerji dönüşümünde aktif rol oynuyor." dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çarşamba günü başkent Brazilya'da Lula ile yaptığı görüşme esnasında birbirlerinin başarısına katkıda bulunan "altın ortaklar" olarak Çin'in Brezilya'yla çalışmaya ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme hedefi doğrultusunda ilerlemeye hazır olduğunu dile getirdi.

İki ülke daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak geleceğe sahip Çin-Brezilya topluluğu anlayışıyla aralarındaki bağları güçlendirdi ve Kuşak ve Yol Girişimi'ni Brezilya'nın kalkınma stratejileriyle uyumlu hâle getirme konusunda anlaşmaya vardı.

"Altın ortaklar"

Bu yıl, Çin ile Brezilya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü kutlanıyor. Bu iki ülke son elli yıl boyunca ekonomik ve ticari bağlarını güçlendirerek ekonomik ve ticari iş birliğinde önemli başarılara imza attı.

Çin üst üste 15 yıldır Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı olmuştur ve önemli bir yabancı yatırım kaynağıdır. Brezilya ise uzun süredir Çin'in Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağı olmuştur. İstatistiklere göre Çin'in Brezilya'dan son üç yılda yaptığı yıllık ithalat 100 milyar doların üzerinde seyretmiştir.

Çinli şirketler, geleneksel imalat ve mal ticaretinin yanında Brezilya'daki hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri dâhil olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinde aktif rol oynamıştır. Yeşil ekonomik kalkınma alanındaki bu katılım hamlesi, Çin ve Brezilya arasındaki yatırım iş birliğini daha da çeşitlendirmiş ve geliştirmiştir.

Çin ve Brezilya arasındaki kültür alışverişi de canlanmış, iki halk arasındaki dostluğu güçlendirmiştir. Diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Brezilya'nın Recife şehri, kültürel ilişkilere elverişli ortamı geliştirmek amacıyla 2024 yılını "Çin Yılı" olarak belirledi.

Xi, iki ülkeye kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi derinleştirmeye ve havacılık, tarım bilimi ve teknolojisi, temiz enerji gibi alanlarda iş birliğine devam etme çağrısında bulundu ve Çin'in yoksullukla mücadele konusunda Brezilya'yla iş birliğini geliştirmeye devam etmeye hazır olduğunu ekledi.

Lula, Brezilya ile Çin arasındaki kalkınma stratejilerinin artan sinerjisinin Brezilya'nın yeniden sanayileşmesine büyük katkı sağlayacağını ve dayanışma, iş birliği ve karşılıklı çıkar konularında gelişmekte olan ülkeler arasında örnek olacağını ifade etti.

Daha adil bir dünya, daha sürdürülebilir bir gezegen

Çin ve Brezilya, hızla değişen günümüz dünyasında BM, G20 ve BRICS gibi çok taraflı çerçeveler bünyesinde küresel yönetişim ve iklim değişikliği gibi önemli konularda birbirleriyle yakın ve düzenli olarak çalışıyor, gelişmekte olan ülkelerin seslerinin duyulmasını sağlıyor ve yükselen piyasa ülkelerinin çıkarlarını koruyor.

Çin ve Brezilya Mayıs ayında Ukrayna krizine yönelik siyasi çözüm konusunda altı maddelik ortak mutabakat yayımladı ve uluslararası toplumdan pozitif tepki aldı.

İki ülke aynı zamanda bu siyasi krizle ilgili olarak barışı destekleyen daha fazla ses toplamak amacıyla diğer Küresel Güney ülkeleriyle birlikte "Friends for Peace" (Barış için Dostluk) grubunu kurdu.

İki ülke de yoksullukla mücadele konusunda zorluklarla başa çıkmaya kararlı ve çözümlerini başkalarıyla paylaşmaya istekli.

Gün geçtikçe iki ülkenin barışı savunan pozitif güçler hâline daha fazla gelmesini takdirle karşılayan Xi, Çin ve Brezilya'yı dünya barışını ve adaletini korumak için güçlerini ortaya koymaya ve insanlığın geleceği ve yazgısıyla ilgili küresel zorluklarla mücadele etmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

Ayrıca yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğine müdahale ve yapay zekâ yönetişimi gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

