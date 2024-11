CGTN: "Golden partners": จีนและบราซิลแสวงหาโลกที่ยุติธรรมมากขึ้น โลกที่ยั่งยืน

ปักกิ่ง, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN เผยแพร่บทความเกี่ยวกับแผนการของจีนและบราซิลเพื่อแสวงหาโลกที่ยุติธรรมมากขึ้น โลกที่ยั่งยืน

ในปี 2014 จีนและบราซิลได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในโครงการระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงพิเศษจาก Belo Monte โครงการที่ยิ่งใหญ่นี้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ทอดยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรผ่านป่าฝนเขตร้อนและแม่น้ำ

โครงการนี้สร้าง "ทางด่วนพลังงานไฟฟ้า" เชื่อมระหว่างตอนเหนือและตอนใต้ของบราซิล ซึ่งไม่เพียงจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอให้กับศูนย์รวมอุตสาหกรรม แต่ยังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานให้ชาวบราซิลกว่า 22 ล้านคน หรือประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ

จนถึงขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ส่งพลังงานน้ำไปแล้วถึง 180 เทราวัตต์ชั่วโมง ซึ่งประหยัดถ่านหินมาตรฐานได้ 64 ล้านตัน หรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 170 ล้านตัน โครงการนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของความร่วมมือระหว่างจีนและบราซิลในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่

"จีนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต่อเนื่องของบราซิล" นาย Luiz Inácio Lula da Silva ประธานาธิบดีบราซิลกล่าวกับ China Media Group

ในการพูดคุยกับนาย Lula เมื่อวันพุธที่กรุงบราซิเลีย นาย Xi Jinping กล่าวว่า จีนพร้อมร่วมมือกับบราซิลในฐานะ "Golden partners" ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จ และทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ

ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่ชุมชนจีน-บราซิลที่มีอนาคตร่วมกัน เพื่อโลกที่ยุติธรรมมากขึ้นและโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมทั้งตกลงที่จะประสานโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของบราซิล

"Golden partners"

ปีนี้ครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและบราซิล ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้บรรลุความสำเร็จที่สำคัญด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของบราซิลติดต่อกันมานาน 15 ปี และเป็นแหล่งลงทุนจากต่างประเทศที่สำคัญ ขณะที่บราซิลก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนในภูมิภาคลาตินอเมริกา ตามสถิติ การนำเข้าของจีนจากบราซิลในแต่ละปีของช่วงสามปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกเหนือจากการผลิตแบบดั้งเดิมและการซื้อขายสินค้าแล้ว บริษัทจีนยังมีบทบาทอย่างแข็งขันในโครงการพลังงานหมุนเวียนในบราซิล รวมถึงโครงการพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม การมีส่วนร่วมในพัฒนาการทางเศรษฐกิจสีเขียวนี้ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างจีนและบราซิลให้หลากหลายยิ่งขึ้น

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและบราซิลก็งอกงามขึ้น โดยเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต เมืองเรซิเฟของประเทศบราซิลกำหนดให้ปี 2024 เป็น "Year of China" เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

นาย Xi เรียกร้องให้สองประเทศสานต่อการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ลึกยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงอวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และพลังงานสะอาด พร้อมเสริมว่าจีนพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการลดความยากจนกับบราซิลต่อไป

นาย Lula กล่าวว่า การเสริมสร้างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างบราซิลและจีนจะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมของบราซิล และสร้างตัวอย่างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความร่วมมือ และผลประโยชน์ร่วมกันในหมู่ประเทศกำลังพัฒนา

โลกที่ยุติธรรมมากขึ้น โลกที่ยั่งยืน

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จีนและบราซิลได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอโดยอยู่ในกรอบการทำงานแบบพหุภาคี เช่น สหประชาชาติ, G20 และ BRICS เกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยขยายเสียงของประเทศกำลังพัฒนาและปกป้องผลประโยชน์ของตลาดเกิดใหม่

ในเดือนพฤษภาคม จีนและบราซิลได้ออกแถลงการณ์ความเข้าใจร่วมกัน 6 ประการเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตยูเครนทางการเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากประชาคมระหว่างประเทศ

ในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศร่วมกันกับบางประเทศในกลุ่มโลกใต้ เปิดตัวกลุ่ม "Friends for Peace" สำหรับวิกฤตดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมเสียงที่สนับสนุนสันติภาพให้มากขึ้น

ในแง่ของการลดความยากจน ทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะรับมือกับความท้าทายและยินดีที่จะแบ่งปันแนวทางแก้ไขของตนกับประเทศอื่น ๆ

นาย Xi กล่าวยกย่องทั้งสองประเทศว่าเป็นกำลังสำคัญที่มีบทบาทเชิงบวกมากขึ้นต่อสันติภาพ พร้อมเรียกร้องให้จีนและบราซิลแสดงพลังของตนในการปกป้องสันติภาพและความยุติธรรมของโลก และทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและชะตากรรมของมนุษยชาติ

นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้เสริมสร้างความร่วมมือในหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกำกับดูแลด้านปัญญาประดิษฐ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเนื้อหาบทความฉบับเต็ม กรุณาคลิก https://news.cgtn.com/news/2024-11-21/China-Brazil-seek-more-just-world-sustainable-planet-1yH6lDmBgPe/p.html

ข้อมูลการติดต่อ: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.