CGTN: "שותפות זהב": סין וברזיל מחפשות עולם צודק יותר, כוכב לכת בר קיימא

CGTN מפרסם מאמר על התוכניות של סין וברזיל לחפש עולם צודק יותר וכוכב לכת בר קיימא.

בשנת 2014 נחתם הסכם שיתוף הפעולה בין סין לברזיל בפרויקט התמסורת Belo Monte UHV. המגה-פרויקט חוצה שטח עצום, המשתרע על פני יותר מ-2,000 ק"מ מעל יערות גשם טרופיים ונהרות.

הפרויקט, שיצר "כביש מהיר לחשמל" המקשר בין צפון ודרום ברזיל, לא רק סיפק חשמל הולם למרכזים תעשייתיים, אלא גם פתר את בעיית המחסור בחשמל עבור יותר מ-22 מיליון ברזילאים, כ-10% מאוכלוסיית המדינה.

הפרויקט העביר עד כה 180 טרה-וואט שעות של אנרגיה הידרואלקטרית, חיסכון של 64 מיליון טון פחם סטנדרטי או קיצוץ של 170 מיליון טון של פליטת CO2. הפרויקט הוא הישג גדול של שיתוף הפעולה בין סין לברזיל בבניית תשתיות חדשות.

"סין מעורבת באופן פעיל במעבר האנרגיה המתמשך של ברזיל", אמר נשיא ברזיל לואיז אינסיו לולה דה סילבה ל-China Media Group.

בשיחות עם לולה ביום רביעי בברזיליה, אמר נשיא סין שי ג'ינפינג כי סין מוכנה לעבוד עם ברזיל כ"שותפות זהב" שעוזרות זו לזו להצליח, ולהמשיך לעבוד לקראת המטרה של בניית קהילה עם עתיד משותף לאנושות.

שתי המדינות הרימו את קשריהן עם קהילה סינית-ברזילאית עם עתיד משותף לעולם צודק יותר ולכוכב לכת בר-קיימא יותר, והסכימו להתאים את יוזמת החגורה והדרך לאסטרטגיות הפיתוח של ברזיל.

"שותפי זהב"

השנה מציינים 50 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין סין לברזיל. במהלך חצי המאה האחרונה, שתי המדינות הגיעו להישגים משמעותיים בשיתוף פעולה כלכלי ומסחרי, תוך חיזוק הקשרים הכלכליים והמסחריים הדו-צדדיים.

סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ברזיל כבר 15 שנים ברציפות והיא מקור עיקרי להשקעות זרות, בעוד ברזיל היא כבר זמן רב שותפת הסחר המובילה של סין באמריקה הלטינית. על פי הסטטיסטיקה, היבוא השנתי של סין מברזיל בשלוש השנים האחרונות נשאר מעל 100 מיליארד דולר.

מעבר לייצור מסורתי וסחר בסחורות, חברות סיניות השתתפו באופן פעיל בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת בברזיל, כולל פרויקטים של אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה סולארית ורוח. מעורבות זו בפיתוח כלכלי ירוק מגוונת וקידמה עוד יותר את שיתוף הפעולה בין סין לברזיל בתחום ההשקעות.

חילופי התרבות בין סין לברזיל שגשגו גם הם, וחיזקו את הידידות בין עמיהן. כדי לחגוג את יום השנה ה -50 ליחסים הדיפלומטיים, העיר הברזילאית רסיפה הגדירה את 2024 כ"שנת סין" כדי לטפח סביבה תורמת ליחסי תרבות.

שי קרא לשתי המדינות להמשיך להעמיק את הסינרגיות של אסטרטגיות הפיתוח שלהן ולהגביר את שיתוף הפעולה בתחומים כמו תעופה וחלל, מדע וטכנולוגיה חקלאיים ואנרגיה נקייה, והוסיף כי סין מוכנה להמשיך ולהגביר את שיתוף הפעולה לצמצום העוני עם ברזיל.

לולה אמר כי סינרגיה מוגברת של אסטרטגיות פיתוח בין ברזיל לסין תתרום רבות לתיעוש מחדש של ברזיל ותשמש דוגמה לסולידריות, שיתוף פעולה ותועלת הדדית בין המדינות המתפתחות.

עולם צודק יותר, כוכב לכת בר קיימא

בעולם המשתנה במהירות, סין וברזיל מתואמות באופן הדוק ועקבי בתוך מסגרות רב-צדדיות, כגון האו"ם, G20 ו-BRICS, בנושאים מכריעים, כולל ממשל עולמי ושינויי אקלים, הגברת קולן של מדינות מתפתחות ושמירה על האינטרסים של שווקים מתעוררים.

בחודש מאי, סין וברזיל פרסמו במשותף שש נקודות הבנה משותפת על פתרון פוליטי של המשבר באוקראינה, וקיבלו תשובה חיובית מהקהילה הבינלאומית.

בתוך כך, שתי המדינות, יחד עם כמה מדינות נוספות בדרום הגלובלי, השיקו את קבוצת "חברים לשלום" בנושא המשבר, במטרה להפגיש קולות נוספים לשלום.

במונחים של צמצום העוני, שתי המדינות נחושות להתמודד עם אתגרים ומוכנות לחלוק את פתרונותיהן עם אחרים.

שי שיבח את שתי המדינות על הפיכתן יותר ויותר לכוחות חיוביים לשלום, וקרא לסין ולברזיל להפגין את כוחן כדי להגן על השלום והצדק העולמיים, ולעבוד יחד כדי להתמודד עם אתגרים גלובליים הקשורים לעתיד ולגורל האנושות.

הוא גם קרא לחזק את שיתוף הפעולה בתחומים כמו טרנספורמציה ירוקה, פיתוח בר קיימא, תגובה לשינוי האקלים וממשל בינה מלאכותית.

