CGTN: 'Rakan kongsi emas': China dan Brazil mencari dunia yang lebih adil serta planet yang lebih mampan

BEIJING, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN menerbitkan artikel berkenaan rancangan China dan Brazil untuk mencari dunia yang lebih adil serta planet yang lebih mampan.

Pada tahun 2014, perjanjian kerjasama antara China dan Brazil mengenai projek penghantaran Belo Monte UHV telah ditandatangani. Projek mega itu merentasi kawasan yang luas, membentang lebih daripada 2,000 kilometer di atas hutan hujan tropika dan sungai.

Mewujudkan "lebuh raya elektrik" yang menghubungkan utara dan selatan Brazil, projek itu bukan sahaja menyediakan kuasa yang mencukupi kepada hab perindustrian, tetapi juga menyelesaikan masalah kekurangan kuasa untuk lebih 22 juta rakyat Brazil, kira-kira 10 peratus daripada penduduk negara itu.

Projek tersebut setakat ini telah menghantar 180 terawatt jam tenaga hidro, menjimatkan 64 juta tan arang batu piawaian atau mengurangkan 170 juta tan pelepasan CO2. Projek itu merupakan pencapaian utama kerjasama China-Brazil dalam pembinaan infrastruktur baharu.

"China terlibat secara aktif dalam peralihan tenaga Brazil yang berterusan," kata Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kepada China Media Group.

Dalam perbincangan dengan Lula pada hari Rabu di Brasilia, Presiden China Xi Jinping berkata China bersedia untuk bekerjasama dengan Brazil sebagai "rakan kongsi emas" yang membantu satu sama lain berjaya dan untuk terus berusaha ke arah matlamat membina komuniti dengan masa depan bersama untuk manusia.

Kedua-dua negara telah meningkatkan hubungan mereka dengan komuniti China-Brazil yang berkongsi masa depan untuk dunia yang lebih adil dan planet yang lebih mampan serta bersetuju untuk menyelaraskan Inisiatif Belt and Road dengan strategi pembangunan Brazil.

'Rakan kongsi emas'

Tahun ini menandakan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik antara China dan Brazil. Sepanjang setengah abad yang lalu, kedua-dua negara telah mencapai pencapaian penting dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan, mengukuhkan hubungan ekonomi dan perdagangan dua hala.

China telah menjadi rakan dagangan terbesar Brazil selama 15 tahun berturut-turut dan merupakan sumber utama pelaburan asing, manakala Brazil telah lama menjadi rakan dagangan utama China di Amerika Latin. Menurut statistik, import tahunan China dari Brazil dalam tempoh tiga tahun lalu kekal melebihi $100 bilion.

Di luar perdagangan tradisional pembuatan dan barangan, syarikat China telah mengambil bahagian secara aktif dalam projek tenaga yang boleh diperbaharui di Brazil, termasuk projek tenaga hidro, solar dan angin. Penglibatan dalam pembangunan ekonomi hijau ini telah mempelbagaikan lagi dan memajukan kerjasama pelaburan China-Brazil.

Pertukaran budaya antara China dan Brazil juga telah berkembang pesat, mengukuhkan persahabatan antara rakyat mereka. Untuk meraikan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik, bandar Recife di Brazil telah menetapkan 2024 sebagai "Tahun China" untuk memupuk persekitaran yang kondusif untuk hubungan budaya.

Xi menyeru kedua-dua negara untuk terus memperdalam sinergi strategi pembangunan mereka dan meningkatkan kerjasama dalam bidang termasuk aeroangkasa, sains dan teknologi pertanian dan tenaga bersih, sambil menambah bahawa China bersedia untuk terus meningkatkan kerjasama dalam pengurangan kemiskinan dengan Brazil.

Lula berkata sinergi strategi pembangunan yang dipertingkatkan antara Brazil dan China akan banyak menyumbang kepada perindustrian semula Brazil dan menjadi contoh perpaduan, kerjasama dan manfaat bersama di kalangan negara membangun.

Dunia yang lebih adil, planet yang lebih mampan

Dalam dunia yang pesat berubah, China dan Brazil menyelaras dengan rapat dan konsisten dalam rangka kerja pelbagai hala, seperti PBB, G20 dan BRICS mengenai isu-isu penting, termasuk tadbir urus global dan perubahan iklim, memperkasakan suara negara membangun dan menjaga kepentingan pasaran baharu muncul.

Pada bulan Mei, China dan Brazil bersama-sama mengeluarkan persefahaman enam perkara yang sama mengenai penyelesaian politik krisis di Ukraine, menerima respons yang positif daripada masyarakat antarabangsa.

Sementara itu, kedua-dua negara tersebut bersama dengan beberapa negara Global Selatan yang lain, melancarkan kumpulan "Friends for Peace" mengenai krisis itu dengan matlamat untuk mengumpulkan lebih banyak suara untuk keamanan.

Dari segi pengurangan kemiskinan, kedua-dua negara bertekad untuk menangani cabaran dan bersedia untuk berkongsi penyelesaian mereka dengan orang lain.

Sambil memuji kedua-dua negara yang semakin menjadi kuasa positif untuk keamanan, Xi menyeru China dan Brazil untuk menunjukkan kekuatan mereka untuk menjaga keamanan serta keadilan dunia dan bekerjasama untuk menangani cabaran global yang berkaitan dengan masa depan dan nasib manusia.

Beliau juga menyeru untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang seperti transformasi hijau, pembangunan mampan, tindak balas perubahan iklim dan tadbir urus kecerdasan buatan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan teks penuh artikel, sila klik https://news.cgtn.com/news/2024-11-21/China-Brazil-seek-more-just-world-sustainable-planet-1yH6lDmBgPe/p.html

