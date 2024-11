CGTN：「ゴールデン・パートナー (Golden partners)」：中国とブラジルはより公正な世界と持続可能な地球を追求

北京発, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTNは、より公正な世界と持続可能な地球を追求する中国とブラジルの計画に関する記事を掲載している。

2014年、中国とブラジルはベロモンテ超高圧送電プロジェクトに関する協力協定を締結した。 この巨大プロジェクトは、熱帯雨林と河川を越えて2,000キロメートル以上に及ぶ広大な地域を横断している。

ブラジルの南北を結ぶ「電力高速道路」を創設したこのプロジェクトは、産業拠点に十分な電力を供給しただけでなく、ブラジルの人口の約10%にあたる2,200万人以上の人々の電力不足問題を解決してきた。

同プロジェクトはこれまでに180テラワット時の水力発電を送電し、標準的な石炭6,400万トンを節約、または1億7,000万トンのCO2排出量を削減した。 このプロジェクトは、中国とブラジルの新インフラ建設協力の大きな成果である。

「中国はブラジルの進行中のエネルギー転換に積極的に関与している」とブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領は中国中央広播電視総台 (チャイナ・メディア・グループ)(China Media Group) に語った。

習近平国家主席は水曜日、ブラジリアでルーラ大統領と会談し、中国はブラジルと「ゴールデン・パートナー」として協力し、お互いの成功を助け、人類の未来を共有するコミュニティを築くという目標に向けて努力し続ける用意があると述べた。

両国は、より公正な世界とより持続可能な地球のための未来を共有する中国とブラジルのコミュニティに関係を高め、一帯一路構想をブラジルの開発戦略に合わせることで合意した。

「ゴールデン・パートナー」

今年は中国とブラジルの外交関係樹立50周年にあたる。 過去半世紀にわたり、両国は経済貿易協力で大きな成果を上げ、二国間の経済貿易関係を強化してきた。

中国は15年連続でブラジル最大の貿易相手国であり、外国投資の主要な供給源である一方、ブラジルは長年にわたり中国にとってラテンアメリカ最大の貿易相手国である。 統計によると、過去3年間の中国のブラジルからの年間輸入額は1,000億米ドル (約15兆4,349億5,710万円) を超えている。

伝統的な製造業や物品貿易の枠を超えて、中国企業は水力発電、太陽光、風力発電プロジェクトなど、ブラジルの再生可能エネルギープロジェクトに積極的に参加している。 こうしたグリーン経済開発への関与により、中国とブラジルの投資協力はさらに多様化、発展している。

中国とブラジルの文化交流も盛んになり、両国民の友情が強化されている。 外交関係樹立50周年を記念して、ブラジルのレシフェ市は2024年を「中国の年」に定め、文化関係を促進する環境を醸成している。

習主席は両国に対し、引き続き開発戦略の相乗効果を深め、航空宇宙、農業科学技術、クリーンエネルギーなどの分野で協力を強化するよう呼びかけ、中国はブラジルとの貧困削減協力を引き続き強化する用意があると付け加えた。

ルーラ大統領は、ブラジルと中国の開発戦略の相乗効果を高めることは、ブラジルの再工業化に大きく貢献し、発展途上国間の連帯、協力、相互利益の模範となるだろうと述べた。

より公正な世界、持続可能な地球

急速に変化する世界において、中国とブラジルは、国連、G20、BRICSなどの多国間枠組みの中で、グローバルガバナンスや気候変動などの重要な問題について緊密かつ一貫して連携し、発展途上国の声を増幅し、新興市場の利益を保護している。

5月、中国とブラジルはウクライナ危機の政治的解決に関する6項目の共通理解を共同で発表し、国際社会から肯定的な反応を得た。

一方、両国は他の南半球諸国とともに、この危機に関する「平和の友」グループを立ち上げ、平和を求める声をさらに集めることを目指している。

貧困削減に関しては、両国は課題に取り組む決意を固めており、解決策を他国と共有する用意がある。

習主席は両国がより平和に向けた前向きな勢力となっていることを称賛し、中国とブラジルに対し、世界平和と正義を守るために両国の力を発揮し、人類の未来と運命に関わる世界的な課題に協力して取り組むよう求めた。

また、グリーン変革、持続可能な開発、気候変動への対応、人工知能ガバナンスなどの分野での協力強化も求めた。

詳細および記事全文については https://news.cgtn.com/news/2024-11-21/China-Brazil-seek-more-just-world-sustainable-planet-1yH6lDmBgPe/p.html を参照されたい

問い合わせ先:cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.