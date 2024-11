CGTN: 'Socios de oro': China y Brasil en busca de un mundo más justo y sostenible

PEKÍN, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN publicó un artículo sobre los planes de China y Brasil de buscar un mundo más justo y un planeta sostenible.

En 2014, se firmó el acuerdo de cooperación entre China y Brasil en el proyecto de transmisión UHV de Belo Monte. El megaproyecto atraviesa una vasta área, que se extiende a lo largo de más de 2.000 kilómetros sobre selvas tropicales y ríos.

Con la creación de una "autopista eléctrica" que une el norte y el sur de Brasil, el proyecto no solo ha proporcionado energía adecuada a los centros industriales, sino que también ha resuelto el problema de escasez de energía para más de 22 millones de brasileños, aproximadamente el 10% de la población del país.

El proyecto ha transmitido hasta ahora 180 teravatios/hora de energía hidroeléctrica, lo que ahorra 64 millones de toneladas de carbón estándar, o reduce 170 millones de toneladas de emisiones de CO2. El proyecto es un logro importante de la cooperación entre China y Brasil en la construcción de nuevas infraestructuras.

"China participa activamente en la transición energética en curso de Brasil", afirmó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a China Media Group.

En conversaciones con Lula el miércoles en Brasilia, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que China está lista para trabajar con Brasil como "socios de oro" que se ayudan mutuamente a tener éxito, y para seguir trabajando hacia el objetivo de crear una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

Ambos países han elevado sus vínculos con una comunidad China-Brasil con un futuro compartido para un mundo más justo y sostenible, y acordaron alinear la Iniciativa de la Franja y la Ruta con las estrategias de desarrollo de Brasil.

'Socios de oro'

Este año se cumple el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Brasil. Durante el último medio siglo, las dos naciones han alcanzado logros significativos en la cooperación económica y comercial, lo que fortaleció los lazos económicos y comerciales bilaterales.

China ha sido el mayor socio comercial de Brasil durante 15 años consecutivos y es una importante fuente de inversión extranjera, mientras que Brasil ha sido durante mucho tiempo el principal socio comercial de China en América Latina. Según las estadísticas, las importaciones anuales de China desde Brasil en los últimos tres años se han mantenido por encima de los $100 mil millones.

Más allá de la fabricación tradicional y el comercio de bienes, las empresas chinas han participado activamente en proyectos de energía renovable en Brasil, incluidos proyectos de energía hidroeléctrica, solar y eólica. Esta participación en el desarrollo económico ecológico ha diversificado y avanzado aún más la cooperación en materia de inversiones entre China y Brasil.

Los intercambios culturales entre China y Brasil también han prosperado, lo que fortaleció la amistad entre sus pueblos. Para celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas, la ciudad brasileña de Recife ha designado 2024 como el "Año de China" para fomentar un entorno propicio para las relaciones culturales.

Xi pidió a ambos países que continúen profundizando las sinergias de sus estrategias de desarrollo y mejoren la cooperación en áreas como la aeroespacial, la ciencia y tecnología agrícolas y la energía limpia, y agregó que China está lista para continuar mejorando la cooperación en la reducción de la pobreza con Brasil.

Lula señaló que una mayor sinergia de las estrategias de desarrollo entre Brasil y China contribuirá en gran medida a la reindustrialización de Brasil y será un ejemplo de solidaridad, cooperación y beneficio mutuo entre los países en desarrollo.

Un mundo más justo y sostenible

En un mundo que cambia rápidamente, China y Brasil están coordinando de manera estrecha y consistente dentro de marcos multilaterales, como la ONU, el G20 y los BRICS, sobre cuestiones cruciales, incluido el gobierno global y el cambio climático, y amplifican las voces de los países en desarrollo y salvaguardan los intereses de los mercados emergentes.

En mayo, China y Brasil emitieron conjuntamente un entendimiento común de seis puntos sobre la resolución política de la crisis de Ucrania, por lo que recibieron una respuesta positiva de la comunidad internacional.

Mientras tanto, los dos países, junto con otros países del Sur Global, lanzaron el grupo de "Amigos por la Paz" sobre la crisis, con el objetivo de reunir más voces por la paz.

En términos de reducción de la pobreza, ambos países están decididos a abordar los desafíos y dispuestos a compartir sus soluciones con otros.

Elogiando a los dos países por convertirse cada vez más en fuerzas positivas para la paz, Xi pidió a China y Brasil que demuestren su fuerza para salvaguardar la paz y la justicia mundiales, y que trabajen juntos para abordar los desafíos globales relacionados con el futuro y el destino de la humanidad.

Además, pidió fortalecer la cooperación en campos como la transformación ecológica verde, el desarrollo sostenible, la respuesta al cambio climático y el gobierno de la inteligencia artificial.

