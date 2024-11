CGTN: ”Gyldne partnere”: Kina og Brasilien søger en mere retfærdig verden og bæredygtig planet

BEIJING, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN udgiver en artikel om Kina og Brasiliens planer om at søge en mere retfærdig verden og en bæredygtig planet.

I 2014 blev samarbejdsaftalen mellem Kina og Brasilien om Belo Monte UHV-transmissionsprojektet underskrevet. Det kæmpe projekt dækker et stort område, der strækker sig mere end 2.000 kilometer over tropiske regnskove og floder.

Ved at skabe en ”elektrisk motorvej”, der forbinder det nordlige og sydlige Brasilien, har projektet ikke kun givet tilstrækkelig strøm til de industrielle knudepunkter. Det har også løst problemet med manglende strøm for over 22 millioner brasilianere, hvilket svarer til omkring 10 procent af landets befolkning.

Projektet har indtil videre genereret 180 terawatt-timer vandkraft, hvilket er en besparelse på 64 millioner tons standardkul eller en reducering på 170 millioner tons CO2-udledning. Projektet er en stor bedrift for det kinesisk-brasilianske samarbejde om ny infrastruktur.

”Kina er aktivt involveret i Brasiliens igangværende energiomstilling”, siger Brasiliens præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, til China Media Group.

I samtaler med Lula onsdag i Brasilien sagde den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina er klar til at samarbejde med Brasilien som ”gyldne partnere”, der hjælper hinanden med at skabe succes og som fortsat arbejder hen imod målet om at opbygge et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden.

De to lande har øget deres forpligtelser til et kinesisk-brasiliansk samfund med en fælles fremtid for en mere retfærdig verden og en mere bæredygtig planet. De er blevet enige om at tilpasse Belt and Road-initiativet til Brasiliens udviklingsstrategier.

”Gyldne partnere”

I år er det 50 år siden, at Kina og Brasilien oprettede et særligt diplomatisk bånd. I løbet af det sidste halve århundrede har de to nationer opnået vigtige resultater inden for økonomisk og handelsmæssigt samarbejde samt styrket de bilaterale økonomiske og handelsmæssige bånd.

Kina har været Brasiliens største handelspartner 15 år i træk og er en stor kilde til udenlandsk investering, og Brasilien har længe været Kinas bedste handelspartner i Latinamerika. Ifølge statistikkerne har Kinas årlige import fra Brasilien i de seneste tre år været på over 100 milliarder dollars.

Ud over traditionel fremstilling og handel med varer har kinesiske virksomheder aktivt deltaget i projekter angående vedvarende energi i Brasilien, herunder projekter med vandkraft, solenergi og vindenergi. Engagementet i denne grønne, økonomiske udvikling har yderligere diversificeret og fremmet det kinesisk-brasilianske investeringssamarbejde.

Kulturelle udvekslinger mellem Kina og Brasilien har også blomstret, hvilket har styrket venskabet mellem befolkningerne. For at fejre 50-året for de diplomatiske forbindelser har den brasilianske by Recife udpeget 2024 som ”Kinas år” med henblik på at bane vej for et gunstigt miljø for de kulturelle forbindelser.

Xi opfordrede de to lande til fortsat at forstærke synergierne i deres udviklingsstrategier og styrke samarbejdet inden for områder som rumfart, landbrugsvidenskab og -teknologi samt ren energi. Han tilføjede, at Kina er parat til fortsat at styrke samarbejdet med Brasilien om fattigdomsbekæmpelse.

Lula sagde, at øget synergi fra udviklingsstrategierne mellem Brasilien og Kina i høj grad vil bidrage til Brasiliens genindustrialisering og være et eksempel på solidaritet, samarbejde og gensidig fordel blandt udviklingslande.

En mere retfærdig verden, en bæredygtig planet

I en verden i hastig forandring koordinerer Kina og Brasilien tæt og konsekvent inden for multilaterale rammer, såsom FN, G20 og BRICS, om afgørende spørgsmål, herunder global ledelse og klimaændringer, så de kan forstærke udviklingslandenes stemme og varetage interesserne for vækstmarkeder.

I maj offentliggjorde Kina og Brasilien sammen en fælles erklæring på seks punkter om den politiske løsning af krisen i Ukraine, hvilket udmøntede sig i en positiv respons fra det internationale samfund.

Sammen med andre Global South-lande lancerede de to lande også gruppen ”Venner for fred” relateret til krisen med det formål at samle flere stemmer, der taler for fred.

I forhold til fattigdomsbekæmpelse er begge lande fast besluttet på at håndtere udfordringerne og er villige til at dele deres løsninger med andre.

Xi, der hyldede de to lande for i stigende grad at være positive fortalere for fred, opfordrede Kina og Brasilien til at vise deres styrke i forhold til at sikre fred og retfærdighed i verden og samarbejde om at løse globale udfordringer relateret til menneskehedens fremtid og skæbne.

Han opfordrede også til at styrke samarbejdet på områder som grøn omstilling, bæredygtig udvikling, respons på klimaændringer og styring af kunstig intelligens.

Klik her https://news.cgtn.com/news/2024-11-21/China-Brazil-seek-more-just-world-sustainable-planet-1yH6lDmBgPe/p.html for mere information og for at læse hele artiklen.

Kontakt: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.