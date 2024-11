El Concejal Gabe Albornoz será el Invitado Especial de esta Semana “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, November 23 - For Immediate Release: Thursday, November 21, 2024 La edición radial también destacará la inscripción de cobertura médica para los residentes de Maryland ROCKVILLE, Md., 21 de noviembre del 2024—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán el concejal del Condado de Montgomery Gabriel Albornoz, quien se desempeña como presidente del comité de Salud y Servicios Humanos; Leslie Martínez, gerente de programa en Montgomery County Health Connections del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Montgomery (DHHS); y María Villegas, especialista en comunicaciones de Montgomery Parks. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 22 de noviembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El invitado especial de esta semana, el concejal Gabe Albornoz, hablará sobre la seguridad escolar y los esfuerzos de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) para mejorar las medidas de seguridad. Además, el concejal Albornoz brindará detalles sobre la instalación de detectores de vapeo en MCPS, que es parte de una iniciativa más amplia para abordar la creciente preocupación por el uso de cigarrillos electrónicos y sus riesgos de salud asociados entre los estudiantes. El segundo segmento se centrará en la inscripción abierta para obtener cobertura de salud para los residentes de Maryland. Los interesados tienen hasta el 15 de enero del 2025, para explorar e inscribirse en un plan de salud, o hacer cambios si ya cuentan con cobertura médica. La Sra. Martínez ampliará sobre las nuevas empresas que ofrecerán cobertura de salud, compartirá detalles sobre los requisitos y el proceso de inscripción. El programa radial concluirá destacando la popular exhibición del Jardín de Luces. A partir del 22 de noviembre hasta principios de enero, la exhibición transformará al parque regional Brookside Gardens en un mágico sitio invernal. La comunidad esta invitada a disfrutar de la exhibición al aire libre y a disfrutar en familia de las exhibiciones que adornarán los jardines del parque regional. Las entradas para el Jardín de las Luces ya están disponibles y pueden obtenerse en línea visitando el portal www.montgomeryparks.org. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # #

Release ID: 24-413

Media Contact:

Release ID: 24-413Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.