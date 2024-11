Bitget Wallet 推出迷因幣交易工具套件，讓 Solana 交易者在市況急升中能輕鬆應對

Bitget Wallet 推出迷因幣交易工具套件,於 11 月迷因幣熱潮中推動先進交易策略

維多利亞,塞舌爾, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的 Web3 非託管型加密貨幣錢包 Bitget Wallet 已推出綜合的迷因幣(memecoin)交易工具套件,以迎合對駕馭迷因幣急升趨勢的工具愈來愈大的需求。

過去的三個月內,在發展蓬勃的迷因幣社區和更多項目加入 Solana 生態系統的帶動下,Solana 和 Base 在美元計算的鏈橋淨流入方面獨領風騷,令渴望捕獲新機遇的交易者興奮莫名。 每天都有數以千計的迷因幣流通於市場,對駕馭這種動態環境構成了莫大的挑戰,例如非常大量的代幣選擇、情緒化的決策及極端的市場波動。 Bitget Wallet 的迷因幣交易工具套件提供一體化的解決方案,令用戶可使用強大的工具來發掘高潛力代幣、作出以數據為本的決策,並跨越多個區塊鏈來執行無縫交易,讓他們能更有信心及更具效率進行交易。

工具套件的核心為 MemeX 和 Hot Picks,兩者是針對迷因幣生命週期不同階段而度身訂造的強大發掘工具。 MemeX 專注於極初期的機遇,能識別新推出而市值低於 100 萬美元的代幣,協助交易者在新興項目備受關注之前捕捉機會。 Hot Picks 通過融合區塊鏈數據、社交媒體趨勢及聰明錢訊號(smart money signal)精心挑選市值低於 1,000 萬美元的代幣,以重點關注發展潛力巨大的幣種。 在眾多新項目湧現的情況下,結合這些功能可精簡發現具潛質代幣的過程。 截至 11 月 21 日為止,Hot Picks 識別出以下表現超卓且增幅顯著的迷因幣:PNUT 大幅飆升了 2,424,652%、BAN 28,641%、GOAT 35,881%、ACT 6,270%,以及 CHILLGUY 11,605.58%。

Bitget Wallet 為有意進行策略交易的人士提供專業級別的分析工具,包括附有買入 / 沽出標記的即時 K 線圖表和詳盡的代幣儀表板。 這些儀表板會提供全面的見解,例如市值、流動資金走勢、成交量及社交媒體情緒,協助用戶不再限於參與投機交易。 Bitget Wallet Swap 功能則確保用戶可有效率地執行交易,在以太坊、Solana 和 Base 等網絡上提供具競爭力的定價及跨鏈功能。 Instant Swap 即時交換模式及借貸開採費用等進階選項,可避免因交易緩慢或開採費用不足而錯失良機,進一步提升用戶體驗。 作為去中心化的非託管型錢包,Bitget Wallet 確保用戶可全權掌控其鏈上資產,為他們的交易安全帶來保障。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 指出:「迷因幣(特別是在 Solana 平台上)正掀起大量活動,強大的社群及創新的開發人員為這個市場重新注入活力。 然而,從代幣過剩以至市場操控,此領域要面對的挑戰相當之多。 Bitget Wallet 的工具套件為交易者提供必需的工具,以策略性方式發掘、分析及交易迷因幣,讓他們能充滿信心駕馭這個迅速演變的環境。」 透過滿足這些關鍵需要,Bitget Wallet 是有志於頂尖網絡上駕馭迷因幣浪潮的交易者的重要資源。

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 為 Web3 的發源地,將無限的可能性集中在一個非託管型錢包中。 Bitget Wallet 擁有超過 4,000 萬用戶,提供全面的鏈上服務,包括資產管理、即時交換、獎勵、質押、交易工具、即時市場數據、DApp 瀏覽器和 NFT 市場, 專為入門者以至高級交易者等所有人而設計,支援助記詞、MPC 和 AA 錢包選項。 Bitget Wallet 與超過 100 個區塊鏈、逾 2 萬個 DApp 及 50 多萬代幣相連,可實現數以百計 DEX 和跨鏈橋的無縫多鏈交易,並且為您的數碼資產提供 3 億美元的保障基金。

