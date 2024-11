Bitget Wallet 推出迷因币交易工具包，助力 Solana 交易者应对市场热潮

在 11 月的迷因币热潮中,Bitget Wallet 推出迷因币交易工具包,助力高级交易策略

维多利亚,塞舌尔, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管式钱包Bitget Wallet推出了全面的迷因币交易工具包,以满足应对迷因币市场热潮所需的工具需求。

在过去三个月中,在蓬勃发展的迷因币社区以及新项目加入 Solana 生态系统的刺激下,Solana 和 Base 引领了以美元计价的跨链资金流入,交易者的投资兴趣被激发,他们渴望抓住新的机会。 随着每天数千迷因币涌入市场,这个动态的市场交易迎来了诸多挑战,如过多的代币选择、情绪化决策和极端的市场波动。 Bitget Wallet 的迷因币交易工具包提供了一站式解决方案,配备强大的工具,帮助用户发现高潜力代币、做出数据驱动的决策,并在多个链之间执行无缝交易,使其能够更加自信和高效地进行交易。

工具包的核心是MemeX和Hot Picks,这些强大的识别工具为迷因币生命周期的不同阶段量身定制。 MemeX 专注于超早期机会,识别市值低于100万美元的新发布代币,帮助交易者在这些项目获得关注之前捕捉到新兴机会。 Hot Picks 通过结合区块链数据、社交媒体趋势和智能资金信号,精选市值低于1000万美元的代币,重点关注具有重大增长潜力的代币。 在大量新项目涌现的情况下,这些功能共同对有潜力代币的发现过程进行了简化。 截至11月21日,Hot Picks 已识别出表现优异、实现大幅增长的迷因币:PNUT 涨幅达到 2424652%,BAN 涨幅28641%,GOAT 涨幅 35881%,ACT 涨幅 6270%,CHILLGUY 涨幅 11605.58%。

对于希望进行策略性交易的用户,Bitget Wallet 提供专业级的分析工具,包括带有买卖标记的实时 K 线图,以及详细的代币仪表盘。 这些仪表盘提供全面的洞察,如市值、流动性趋势、交易量和社交媒体情绪,帮助用户超越投机性交易。 Bitget Wallet Swap功能确保用户能够高效执行交易,提供有竞争力的价格和 Ethereum、Solana 和 Base 等网络上的跨链功能。 通过即时交换模式和手续费借贷等高级选项,可避免因交易速度慢或手续费不足而错失机会,从而进一步提升用户体验。 作为去中心化的非托管钱包,Bitget Wallet 确保用户完全掌控自己的链上资产,保障交易安全。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 强调说:“迷因币正在刺激大量投资,尤其在 Solana 上,活跃的社区和不断创新的开发人员正在盘活市场。 然而,从代币过载到市场操纵,这一市场充满了挑战。 Bitget Wallet 的工具包为用户配备所需工具,发现、分析并策略性地交易迷因币,并充满信心地在这个快速变幻的市场中畅游。” Bitget Wallet 通过满足这些关键需求,成为了希望在主流网络跟上迷因币大潮的交易者的重要资源。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet是 Web3 的载体,用一个非托管钱包汇集了无限可能。 它拥有超过 4000 万用户,提供全面的链上服务,包括资产管理、即时兑换、奖励、质押、交易工具、实时市场数据、DApp 浏览器和 NFT 市场。 其设计面向所有人群,从初学者到高级交易者,支持迷因币、MPC 和 AA 钱包选项。 Bitget Wallet 连接到 100 多种区块链、2 万多个 DApp、50多万种代币,实现数百个 DEX 和跨链桥上的多链交易,另有一个 3 亿美元的保护基金,保障您的数字资产。

