Bitget Wallet lanza un conjunto de herramientas de operaciones con memecoin para capacitar a los operadores de Solana en pleno auge del mercado

Bitget Wallet lanza un conjunto de herramientas de operaciones con memecoin y potencia estrategias avanzadas para operar durante el auge que experimenta memecoin en noviembre

VICTORIA, Seychelles, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, billetera Web3 sin custodia líder, lanzó un conjunto completo de herramientas para operar con memecoin para satisfacer la creciente demanda de herramientas para navegar por la creciente corriente de memecoin.

En los últimos tres meses, Solana y Base han liderado los flujos netos puente en dólares, impulsados por las prósperas comunidades de memecoin y los proyectos que se unen al ecosistema de Solana, hecho que ha provocado un gran entusiasmo entre los operadores dispuestos a aprovechar las nuevas oportunidades. En un mercado en el que diariamente circulan miles de memecoins, desenvolverse en este dinámico entorno supone desafíos tales como la ingente cantidad de tokens, la toma de decisiones emocionales y la extrema volatilidad del mercado. El conjunto de herramientas de negociación con memecoin de Bitget Wallet ofrece una solución todo en uno, dotando a los usuarios de potentes herramientas para descubrir tokens de alto potencial, tomar decisiones basadas en datos y ejecutar operaciones sin problemas a través de múltiples cadenas, lo que les permite operar con mayor confianza y eficiencia.

En el núcleo del conjunto de herramientas se encuentran MemeX y Hot Picks, potentes herramientas de descubrimiento adaptadas a las diferentes etapas del ciclo de vida de una memecoin. MemeX se centra en oportunidades incipientes, detectando tokens recién lanzados con capitalizaciones de mercado inferiores a 1 millón de dólares para ayudar a los operadores a captar proyectos emergentes antes de que cobren fuerza. Hot Picks selecciona tokens con capitalizaciones de mercado inferiores a 10 millones de dólares combina datos de cadenas de bloques, tendencias de las redes sociales y señales de dinero inteligente para identificar tokens con potencial de crecimiento significativo. Todas estas características contribuyen a simplificar el proceso de descubrimiento de tokens prometedores en un contexto de afluencia de nuevos proyectos. A 21 de noviembre, Hot Picks identificó las memecoins de mayor rendimiento con un crecimiento notable: PNUT subió un 2.424.652 %, BAN un 28.641 %, GOAT un 35.881 %, ACT un 6.270 % y CHILLGUY un 11.605,58 %.

Para quienes buscan operar de forma estratégica, Bitget Wallet proporciona análisis de nivel profesional, incluye tanto gráficos K-line en tiempo real con marcadores de compraventa como paneles detallados de tokens. Estos panales ofrecen información exhaustiva, como la capitalización de mercado, las tendencias de liquidez, el volumen de operaciones y las opiniones en redes sociales, lo que ayuda a los usuarios a ir más allá de las operaciones especulativas. La función Bitget Wallet Swap garantiza que los usuarios puedan ejecutar operaciones de forma eficiente, ofrece precios competitivos y funcionalidad entre cadenas a través de redes como Ethereum, Solana y Base. Opciones avanzadas como el modo de canje instantáneo y el préstamo de comisiones de gas mejoran aún más la experiencia del usuario, al impedir que las oportunidades se pierdan por culpa de la lentitud de las transacciones o la insuficiencia de las comisiones de gas. Como billetera descentralizada sin custodia, Bitget Wallet garantiza a los usuarios el control total de sus activos en la cadena, salvaguardando la seguridad de sus operaciones.

Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet, destacó: "Las memecoins están impulsando una actividad importante, en especial en Solana, donde sólidas comunidades e innovadores desarrolladores están revitalizando el mercado. Sin embargo, es un sector que plantea numerosos retos, desde la sobrecarga de tokens hasta la manipulación del mercado. El conjunto de herramientas de Bitget Wallet provee a los operadores de las herramientas necesarias para descubrir, analizar y operar con memecoins estratégicamente, lo que les permite explorar este entorno en rápida evolución con confianza". Al cubrir estas necesidades cruciales, Bitget Wallet se posiciona como un recurso crucial para los operadores que pretenden subirse al carro de las memecoin en las principales redes.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es el hogar de Web3, que reúne un sinfín de posibilidades en una única billetera sin custodia. La billetera cuenta con más de 40 millones de usuarios, ofrece servicios integrales en cadena, como gestión de activos, intercambios al instante, recompensas, apuestas, herramientas para operar, datos de mercado en directo, un navegador de DApp y un mercado de NFT. Está diseñada para todos, desde principiantes hasta operadores avanzados, admite opciones de billetera mnemónica, MPC y AA. Bitget Wallet tiene conexiones a más de 100 blockchains, más de 20.000 DApps y más de 500.000 tokens, permite las operaciones multicadena fluidas a través de cientos de DEX y puentes entre cadenas, junto con un fondo de protección de 300 millones de dólares para sus activos digitales.

Experimente Bitget Wallet Lite y siga a Bitget Wallet Lite News para actualizaciones.

Para obtener más información, visite: Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

Para consultas de los medios, comuníquese con: media.web3@bitget.com

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/713dc4d3-e042-4c57-83b2-67535e59ce3e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.