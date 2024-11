巴斯夫环境催化剂与金属解决方案荣获2024年爱迪生专利奖

新泽西州,伊泽林, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日,巴斯夫环境催化剂与金属解决方案(ECMS)和Heesung Catalysts Corporation(HCC)组成的科学家团队凭借一项创新型的三效转化和氮氧化物捕集(TWC-NT)技术,荣获新泽西州研究和开发委员会颁发的2024年爱迪生专利奖。该技术适用于汽油车在断油操作下的氮氧化物的尾气处理,与传统的三效转化催化剂(TWC) 相比,能在现代发动机运行条件下高效转化氮氧化物并减少尾气排放。

获奖团队由来自 ECMS 的科学家郑晓来和 Pat Burk(已退休),以及来自HCC的科学家Jinwoo Song 和Jun Lee 组成。

ECMS 汽车催化剂新技术首席科学家郑晓来表示:“TWC-NT新技术通过将氮氧化物捕集功能集成到传统的三效转化催化剂中,从而显著减少汽车尾气中氮氧化物和其它气体污染物的排放。”

HCC公司研发与应用副总裁Jinwoo Song补充道:“这项新技术使汽车制造商能够对汽油家用车实施更为频繁的断油操作,提高燃油效率,并减少温室气体二氧化碳的排放。”

ECMS 研发与应用全球高级副总裁艾乐睿速表示:“TWC-NT技术因其满足了市场的一个关键需求,而深受客户欢迎。我们很荣幸拥有业内最优秀的技术人才,他们致力于帮助我们的客户满足日益严格的排放法规,并实现高燃油效率。爱迪生专利奖是对他们日常工作的不懈努力和创新精神的肯定,我为团队的成就感到无比自豪。”

新泽西州研究与发展委员会设立的爱迪生专利奖,旨在纪念托马斯·爱迪生的遗产,并以他的名字来表彰推动新泽西州创新发展的发明家和研究机构,延续新州作为全球创新中心的重要定位。该奖项是新泽西研发委员会的使命的一部分,委员会致力于在产业界、学术界和政府之间开展合作,加强科学、技术、工程和数学(STEM)在教育、创新和经济领域的发展。

关于巴斯夫环境催化剂和金属解决方案

巴斯夫环境催化剂和金属解决方案(ECMS)凭借其在全球催化剂和贵金属领域的领先地位与深厚的专业知识,服务于汽车、航空、室内空气质量、半导体以及氢经济等众多行业的客户;并通过贵金属交易和回收提供该领域的全方位服务。ECMS专注于循环解决方案和可持续性,致力于帮助客户创造更洁净、更可持续的未来。保护我们的生命元素是我们的目标,引领我们不断探寻新的解决方案。ECMS在全球16个国家及地区开展业务,拥有21个生产基地和4,500多名员工。

关于巴斯夫

在巴斯夫,我们创造化学新作用——追求可持续发展的未来。我们将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。巴斯夫在全球拥有约 112,000 名员工,为几乎所有国家、所有行业的客户成功作出贡献。我们的产品分属六大业务领域:化学品、材料、工业解决方案、表面处理技术、营养与护理、农业解决方案。2023 年巴斯夫全球销售额为 689 亿欧元。巴斯夫的股票在法兰克福(BAS)证券交易所上市,并以美国存托凭证(BASFY)的形式在美国证券市场交易。欲了解更多信息,请访问: www.basf.com 。

关于 Heesung Catalysts Corporation

作为催化剂和材料技术领域的杰出领导者,Heesung Catalysts Corporation(HCC)不断推出先进的解决方案,以改善空气质量和减少温室气体排放。HCC 专注于支持全球向碳中和经济的转变,在促进环境可持续发展方面发挥着重要作用。凭借丰富的专业知识和经验,HCC 为汽车、海事、半导体、石化和氢气价值链等关键行业提供量身定制的解决方案。公司总部位于韩国,拥有 550 多名专业人员,致力于推动研究、开发和生产创新。HCC 愿景清晰,致力于成为环保技术领域的杰出领导者,在这一愿景的指引下,HCC 将提供可持续的高性能解决方案,满足各行各业的需求,巩固其在绿色技术领域的领导地位。

媒体联系人

张静静

电话: +86 19121028317

邮件: joy.zhang@basf-catalystsmetals.com 补充联系人

Joe Plahutnik

电话: +1 7324289602

邮件: joseph.plahutnik@basf-catalystsmetals.com

随本新闻稿一起发布的视频可在以下链接中获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ee2f02e-4195-4300-8d48-1ba42091ac45

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.