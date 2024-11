Göransson möter Strömberg i en dialog som spänner över tid och rum

Uppsala, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Astrid Göransson möter Augusta Strömberg - Ibland känt mej som om hjärtat vore tomt 30 nov 2024 - 26 jan 2025 Bror Hjorths Hus, Uppsala

ASTRID GÖRANSSON

möter

AUGUSTA STRÖMBERG

- ibland känt mej

som om hjärtat

vore tomt

30 november - 26 januari 2025

Bror Hjorths Hus, Uppsala

I utställningen ”Ibland känt mig som om hjärtat vore tomt” möts de två konstnärerna Astrid Göransson (född 1956) och Augusta Strömberg (1866-1954). Augusta Strömbergs målningar kommer från tiden hon var inskriven på Uppsala Hospital och visas tillsammans med nya arbeten av Astrid Göransson. Konstnärerna presenteras var för sig, men i tydlig dialog.

Astrid Göransson såg Augusta Strömbergs målningar första gången på Medicinhistoriska museet i Uppsala 2015 när hon arbetade med verket ”Talande scen” för Akademiska sjukhuset. Hon fascinerades omedelbart av Augustas konst och livsöde. På Astrid Göranssons initiativ visas nu de båda konstnärerna sida vid sida.

Augusta Strömberg föddes i Skuttunge utanför Uppsala. Hon var begåvad och hade läshuvud, men familjens knappa omständigheter förhindrade vidare skolgång. Skaparlusten tog henne ändå till Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) där hon studerade teckning och måleri. Hon lärde sig även att fotografera och reste till New York 1896 och öppnade där porträttateljé. Det gick inte som Augusta tänkt sig. Hon blev sjuk, började få vanföreställningar och återvände till föräldrahemmet. År 1900 blev hon inskriven på Uppsala Hospital och Asyl på Ulleråker. Augusta Strömberg blev aldrig utskriven från vården. Hon dog på Beckomberga sjukhus 1954, dit hon flyttats från Ulleråker 1932.

Astrid Göransson tecknar, målar, skulpterar, animerar och filmar. Intresset för människan är tydligt i hennes arbeten och de bär berättelser som berört eller intresserar henne. Utanför Sveriges Riksdag står ett av hennes senare offentliga verk invigt 2022. Det uppmärksammar demokrati och kvinnlig rösträtt. I Uppsala kan verket ”Talande scen”, 2018, ses i entrén till ingång 100 på Akademiska sjukhuset.



Utställningen har tidigare visat på Eskilstuna konstmuseum och Halmstads konsthall, men i något annan form. Den är producerad av Eskilstuna konstmuseum.





PRESSVISNING:

Välkommen på förhandsvisning av utställningen tors 28 nov kl 10–14.

Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se

PRESSBILDER:

Pressmaterial finns på press.brorhjorthshus.se

Frågor och önskemål? Kontakta mattias@brorhjorthshus.se

INVIGNING:

Utställningen invigs lör 30 nov kl 14.00

Museichef Tomas Järliden samtalar med konstnären Astrid Göransson.

FÖREDRAG:

Onsdag 15 jan kl 19.00

"Solkvinnan från Skuttunge"

Thérèse Toudert, antikvarie på Medicinhistoriska museet i Uppsala, berättar om

Augusta Strömbergs liv och verk.

Onsdag 22 jan kl 19.00

Möt konstnären

Astrid Göransson berättar mer om utställningen och sitt konstnärsskap.

VISNINGAR:



Söndagar kl 13.00



Torsdagar-fredagar kl 14.00 (tillsammans med visning av Bror Hjorths konst och hem)



ÖPPET:

Tors–sön kl 12–16.

Jul 26-30/12 & 1-6/1 kl 12–16.

Kvällsöppet 12 dec & 16 jan kl 18–20

Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contact

Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030





