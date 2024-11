Intesa Sanpaolo première banque de la zone euro en termes de création de valeur actionnariale

MILAN, 22 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le versement, ce jour, de 3 milliards d’euros d’acomptes sur dividendes pour 2024, Intesa Sanpaolo se positionne comme la première banque de la zone euro en termes de rendement total pour ses actionnaires, enregistrant une remarquable hausse de 205 %. Ce résultat reflète la croissance combinée de la valeur de l’action et des distributions de dividendes depuis le 1er janvier 2014.

Au cours des 10 dernières années, sous la direction de Carlo Messina, la banque a :

enregistré une augmentation de 107 % de sa valeur boursière, avec une hausse de 37 milliards d’euros de sa capitalisation boursière depuis janvier 2014 ;

distribué 31 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires, soit un rendement cumulé de 98 %, y compris l’acompte sur dividende versé ce jour.

En données comparées aux autres principales banques de la zone euro en termes de capitalisation boursière, Santander (qui a levé 15 milliards d’euros par le biais d’augmentations de capital) a distribué 23 milliards d’euros de dividendes, tandis que BNP Paribas a distribué 35 milliards d’euros, avec un rendement cumulé des dividendes de 51 %.

