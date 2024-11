وزير التجارة والصناعة والمنافسة Parks Franklyn Mpho Tau يزور مجمّع Hisense الصناعي في جنوب أفريقيا تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية

عرضت زيارة الوزير Tau المساهمة القيّمة لعمليات شركة Hisense في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا.

كيب تاون، جنوب أفريقيا،, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تشرّفت شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأدوات المنزلية، باستضافة وزير التجارة والصناعة والمنافسة المعيّن حديثاً Parks Franklyn Mpho Tau. وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقة القوية التي تجمع شركة Hisense بحكومة جنوب إفريقيا، مشددة على التزامهما المشترك بتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتنمية المجتمع.

وخلال زيارته، ناقش الوزير Tau مع المديرين التنفيذيين والموظفين في شركة Hisense المبادرات الاستراتيجية التي تتماشى مع أهداف الحكومة المتمثلة في تحفيز الاقتصاد ودعم المجتمعات المحلية. وشدّد الوزير على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز بيئة تضمن قدرة الشركات على الازدهار فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تخلّلت زيارة الوزير جولة في منشأة التصنيع التابعة لشركة Hisense في جنوب أفريقيا في مدينة أتلانتس، بمحافظة كيب الغربية. وقد رسّخت Hisense، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع السلع البيضاء والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، حضوراً تصنيعياً في جنوب أفريقيا في عام 2013؛ ومنذ ذلك الحين، زادت الشركة من القدرة الاستيعابية لمنشأة التصنيع في أتلانتس لتنتج نحو مليون جهاز تلفزيون و500 ألف ثلاجة سنوياً. ومن خلال تصنيعها الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وفرت Hisense ما يزيد عن 1000 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن دعمها لشبكة تضم أكثر من 25 ألف عامل إضافي عبر سلسلة القيمة.

واليوم يتم تصدير المنتجات المصنوعة في أتلانتس لصالح Hisense بجنوب أفريقيا إلى أكثر من 10 دول عبر القارة الأفريقية. وفي أعقاب جائحة "كوفيد-19"، حققت الشركة إنجازاً هاماً تمثل بتصدير الثلاجات المصنعة في جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة في أوائل عام 2024.

وقد عبّر الوزير Tau عن إعجابه بمنتجات الشركة، مقترحاً: "ينبغي لنا أن نسعى إلى توسيع نطاق المجمّع الصناعي الخاص بشركة Hisense لاستيعاب المزيد من المورّدين. وهذا التوسع من شأنه أن يعزز النمو الصناعي في جنوب أفريقيا، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويعزز قدرات التصنيع؛ وبالتالي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي".

من جانبها، أعربت فيفي ليو، المديرة العامة لشركة Hisense، عن سعادتها بهذه الزيارة قائلةً: "نحن فخورون بالترحيب بالوزير Parks Franklyn Mpho Tau في مصنعنا، حيث شهد عن كثب التأثير الهادف لعملياتنا على خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. ويُعد المجمع الصناعي بمثابة شهادة على التزام Hisense بالابتكار والتميز في مجال التصنيع، وتوفير منتجات عالية الجودة، فضلاً عن خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية". وأضافت: "باعتبارها جهة فاعلة رئيسة في قطاع الأجهزة الإلكترونية، تواصل Hisense استكشاف طرق التعاون مع حكومة جنوب أفريقيا لتحديد فرص النمو الجديدة والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن".

جهات الاتصال: colee.weldon1@hisense.com

لمشاهدة الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c9c7d55-bc30-46e2-ab84-c58b3c209c03

