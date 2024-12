XS.com dẫn đầu với tư cách là Nhà tài trợ chính thức tại Traders Fair Hồng Kông

VIETNAM, December 10, 2024 / Business News / -- XS .com, nhà cung cấp dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính đa tài sản toàn cầu từng đoạt nhiều giải thưởng, vui mừng thông báo vai trò là Nhà tài trợ chính thức của Traders Fair Hồng Kông. Sự kiện rất được mong đợi này do FINEXPO tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, tại Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East danh tiếng.Hội chợ Nhà giao dịch tại Hồng Kông sẽ quy tụ các Nhà lãnh đạo ngành, Nhà giao dịch, Đối tác và Chuyên gia tài chính từ khắp các khu vực. Với danh tiếng được xây dựng dựa trên nhiều giải thưởng của cá nhân và toàn thể Công ty cũng như sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu, XS.com vẫn là một cái tên đáng tin cậy trong lĩnh vực tài chính.Bình luận về việc tài trợ, ông Wael Hammad, Giám đốc Thương mại Tập đoàn (CCO) của XS.com, cho biết:“Chúng tôi rất vui mừng được trở thành Nhà tài trợ chính thức của Traders Fair Hồng Kông. Sự kiện này mang đến cơ hội hiếm có để kết nối với các nhà giao dịch, giới thiệu các giải pháp mới và giới thiệu đội ngũ của XS.com. Chúng tôi mong chờ được giao lưu với người tham dự, để chia sẻ những hiểu biết chuyên sâu và xây dựng các mối quan hệ giúp các nhà giao dịch phát triển.”Là một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, việc XS.com tài trợ cho Trader Fair Hồng Kông nhấn mạnh cam kết của Công ty trong việc thúc đẩy đổi mới và tạo dựng những cuộc đối thoại ý nghĩa trong cộng đồng giao dịch và fintech. Thông qua mối quan hệ hợp tác với FINEXPO, XS.com hướng đến việc đóng góp vào sự phát triển của ngành bằng cách khuyến khích hợp tác và mang đến những thông tin giá trị cho người tham dự.Tại sự kiện, XS.com sẽ chào đón người tham dự đến với Booth M15-2 và Lounge B8, nơi họ có thể khám phá một loạt các công cụ và dịch vụ sáng tạo phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của các nhà giao dịch ngày nay.Gian hàng sẽ có các cuộc thảo luận trực tiếp và các bài thuyết trình được dẫn dắt bởi các chuyên gia của XS.com, nêu ra các trải nghiệm thực tế về cách các giải pháp của Công ty có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch.Người tham dự còn có cơ hội tương tác trực tiếp với đội ngũ của XS.com, qua đó tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm đã góp phần tạo nên thành công của Công ty.Traders Fair Hồng Kông mang đến một chương trình phong phú gồm các buổi hội thảo giáo dục, bài thuyết trình và các cơ hội kết nối. Sự hiện diện tích cực của XS.com tại sự kiện này nhấn mạnh cam kết hỗ trợ cộng đồng giao dịch và cung cấp cho các nhà giao dịch những nguồn lực để phát triển và thành công.Shorena Jejeia, CEO của FINEXPO, bày tỏ sự hào hứng của mình và cho biết:“Chúng tôi rất vui mừng khi có XS.com là Nhà tài trợ chính thức của Traders Fair Hồng Kông. Sự tham gia của họ mang lại giá trị to lớn cho sự kiện và chúng tôi mong đợi những thông tin quý giá và đóng góp mà họ sẽ mang lại cho những người tham dự và lớn hơn nữa là cộng đồng tài chính.”Việc tài trợ của XS.com tại Traders Fair Hồng Kông phản ánh sự cống hiến của họ trong việc thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực. Chúng tôi hi vọng những người tham dự sẽ ghé thăm XS.com tại Booth M15-2 và Lounge B8 để trò chuyện trực tiếp và nhận được nhiều thông tin có giá trị từ đội ngũ chuyên gia của XS.com.Tổng quan về Công Ty XS.comTập đoàn XS (hoạt động dưới tên thương hiệu “XS” hoặc “XS.com”) là Nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, cung cấp cơ hội tiếp cận với một loạt các sản phẩm tài chính.Được thành lập tại Úc vào năm 2010, XS.com đã phát triển thành một nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu trong ngành Công nghệ tài chính, Dịch vụ tài chính và Giao dịch trực tuyến, với giấy phép pháp lý ở nhiều khu vực và văn phòng trên khắp thế giới.XS.com cung cấp cho các nhà giao dịch, nhà đầu tư tổ chức và các nhà môi giới trên toàn thế giới tiếp cận vào tính thanh khoản cao và công nghệ giao dịch tiên tiến, kết hợp với trải nghiệm người dùng hiệu quả, quản lý quan hệ khách hàng chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ khách hàng xuất sắc.Cảnh Báo Rủi Ro: Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch dựa trên đòn bẩy và có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể mất toàn bộ vốn của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan.Giới thiệu về FINEXPOFINEXPO (FE.SG) là Nhà tổ chức các hội nghị, diễn đàn, hội nghị thượng đỉnh, chương trình biểu diễn, triển lãm, lễ hội, hội chợ và lễ trao giải trên toàn thế giới kể từ năm 2002.FINEXPO luôn đặt mục tiêu cao hơn trong các sự kiện của mình, tạo ra những chương trình ấn tượng và chuỗi sự kiện quan trọng trên toàn cầu, bao gồm Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ukraine, Nga, Trung Quốc, Latvia và Cộng Hòa Síp.Mỗi sự kiện do FINEXPO tổ chức đều mang một dấu ấn hoàn hảo riêng biệt, nhưng vẫn đảm bảo tính hợp lý cho mọi người trong ngành.Các sự kiện quốc tế của FINEXPO đã tác động rất lớn đến sự phát triển của hàng trăm công ty trong ngành tài chính. Hiện tại, đây là nơi gặp gỡ của các Nhà lãnh đạo thị trường, đại diện Chính phủ và các chuyên gia hàng đầu cũng như là nơi ký kết hàng nghìn hợp đồng có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của tài chính và các ngành công nghệ khác trên toàn cầu.

