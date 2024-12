XS.com นำทางสู่ความสำเร็จในฐานะการสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการที่งานเทรดเดอร์แฟร์ฮ่องกง

THAILAND, December 10, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับรางวัลมากมาย รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศบทบาทของตนในฐานะการสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการที่งานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฮ่องกง ซึ่งนับว่าเป็นงานอีเว้นท์ที่ได้รับการรอคอยมากที่สุด ซึ่งจัดโดย FINEXPO จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2024 ที่ คราวน์ พลาซา ฮ่องกง เกาลูน อีสต์ ที่มีชื่อเสียงงานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฮ่องกงจะรวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรม นักเทรดเดอร์ พันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยชื่อเสียงที่สร้างขึ้นจากรางวัลหลายรายการทั้งระดับบริษัทและระดับบุคคล รวมถึงการมีสถานะที่แข็งแกร่งในระดับโลก XS.com ยังคงเป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในภาคการเงินคุณวาเอล ฮัมหมัด ซึ่งเป็น CCO ของ XS.com ได้กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า:“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเทรดเดอร์แฟร์ที่ฮ่องกง งานนี้เป็นโอกาสพิเศษในการเชื่อมต่อกับนักเทรดเดอร์ ในการนำเสนอทางแก้ไขใหม่ๆ และแนะนำทีมงานเบื้องหลังของ XS.com เราหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยให้นักเทรดทุกท่านประสบความสำเร็จ”ในฐานะผู้นำในด้านบริการทางการเงินการสนับสนุนของ XS.com ที่งานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฮ่องกง เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลักดันนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมที่มีความหมายภายในชุมชนการเทรดและฟินเทคผ่านความร่วมมือกับ FINEXPO XS.com ตั้งเป้าที่จะมีส่วนช่วยในการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริมความร่วมมือและมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่ผู้เข้าร่วมงานในงานนี้ XS.com จะคอยต้อนรับผู้ที่มาเข้าร่วมงานที่บูธ M15-2 และเลาจน์ B8 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถสำรวจเครื่องมือและบริการที่มีนวัตกรรม ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเทรดเดอร์ในปัจจุบันบูธของ XS.com จะมีการสาธิตสดและการอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญของ XS.com ซึ่งจะมอบประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิธีที่โซลูชั่นของบริษัทที่สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการเทรดได้ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสที่จะพูดคุยโดยตรงกับทีมงาน XS.com เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากความรู้และประสบการณ์ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัทงานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฮ่องกงได้มีการจัดกำหนดการที่หลากหลายในการสัมมนาการศึกษา การนำเสนอ และโอกาสในการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของ XS.com ในงานนี้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนชุมชนการเทรด และมอบทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่เทรดเดอร์ในการเติบโตและประสบความสำเร็จคุณชอร์นา เจเจีย CEO ของ FINEXPO ได้กล่าวว่า:“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มี XS.com เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของงานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฮ่องกงการมีส่วนร่วมของพวกเขานำมาซึ่งคุณค่าอันยิ่งใหญ่สำหรับงานนี้ และเราหวังว่าจะได้เห็นข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมที่พวกเขาจะนำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและชุมชนการเงิน”การเป็นสปอนเซอร์ของ XS.com ที่งานเทรดเดอร์แฟร์ที่ฮ่องกงเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการส่งเสริมการร่วมมือ แบ่งปันความเชี่ยวชาญ และขับเคลื่อนการเติบโตในภาคการเทรด ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชม XS.com ที่บูธ M15-2 และ เลานจ์ B8 เพื่อพูดคุยโดยตรงและรับข้อมูลเชิงลึกจากทีมงาน XS.comเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ FINEXPOFINEXPO (FE.SG) เป็นผู้ผลิตการประชุม ฟอรัม การประชุม การแสดง นิทรรศการ เทศกาล มหกรรม และงานมอบรางวัลทั่วโลกตั้งแต่ปี 2002FINEXPO มุ่งมั่นที่จะยกระดับกิจกรรมต่าง ๆ ของตนให้สูงขึ้น โดยการสร้างการแสดงที่ยอดเยี่ยมและชุดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อียิปต์ ยูเครน รัสเซีย จีน ลัตเวีย และไซปรัสทุกงานที่จัดโดย FINEXPO มีความเป็นเอกลักษณ์ในความสมบูรณ์แบบแต่ยังคงความเป็นเหตุเป็นผลสำหรับทุกคนในอุตสาหกรรมการเงินงานระดับนานาชาติของ FINEXPO ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาของบริษัทหลายร้อยแห่งในอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบันเป็นสถานที่พบปะของผู้นำตลาด ตัวแทนรัฐบาล และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ รวมทั้งเป็นสถานที่ในการลงนามสัญญาหลายพันฉบับที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและอื่น ๆ ทั่วโลก

