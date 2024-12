XS.com Lidera como Patrocinador Oficial do Traders Fair Hong Kong

BRAZIL, December 10, 2024 / Business News / -- A XS .com, premiada provedora global de serviços financeiros e fintech multi-ativos, tem o prazer de anunciar sua participação como Patrocinadora Oficial do Traders Fair Hong Kong. Este evento tão aguardado, organizado pela FINEXPO, será realizado no dia 14 de Dezembro de 2024, no prestigiado Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East.O Traders Fair Hong Kong reunirá líderes do setor, traders, parceiros e profissionais financeiros de toda a região. Com uma reputação consolidada por prêmios conquistados tanto em nível corporativo quanto individual, além de uma forte presença global, a XS.com continua sendo um nome confiável no setor financeiro.Comentando sobre o patrocínio, Wael Hammad, CCO do Grupo XS.com, declarou:“Estamos entusiasmados em ser o Patrocinador Oficial do Traders Fair Hong Kong. Este evento oferece uma oportunidade única de nos conectarmos com traders, apresentarmos novas soluções e mostrarmos a equipe por trás da XS.com. Estamos ansiosos para interagir com os participantes, compartilhar insights e fortalecer conexões que ajudem os traders a prosperar.”Como líder em serviços financeiros, o patrocínio da XS.com no Traders Fair Hong Kong reforça seu compromisso em impulsionar a inovação e fomentar diálogos significativos dentro das comunidades de trading e fintech. Por meio desta parceria com a FINEXPO, a XS.com busca contribuir para o crescimento do setor, promovendo a colaboração e entregando insights valiosos aos participantes.Durante o evento, a XS.com receberá visitantes no Estande M15-2 e no Lounge B8, onde será possível explorar uma gama de ferramentas e serviços inovadores, desenvolvidos para atender às necessidades em constante evolução dos traders de hoje.O estande contará com demonstrações ao vivo e discussões lideradas por especialistas da XS.com, proporcionando uma experiência prática sobre como as soluções da empresa podem otimizar estratégias de trading.Os participantes também terão a oportunidade de interagir diretamente com a equipe da XS.com, aproveitando o conhecimento e a experiência que impulsionam o sucesso da empresa.O Traders Fair Hong Kong oferecerá uma agenda rica de seminários educacionais, apresentações e oportunidades de networking. A presença ativa da XS.com no evento reforça seu compromisso em apoiar a comunidade de trading e oferecer recursos contínuos para o crescimento e o sucesso dos traders.Shorena Jejeia, CEO da FINEXPO, expressou sua empolgação:“Estamos entusiasmados em ter a XS.com como Patrocinadora Oficial do Traders Fair Hong Kong. Sua participação agrega um valor tremendo ao evento, e estamos ansiosos pelos insights e contribuições que trarão para os participantes e para a comunidade financeira em geral.”O patrocínio da XS.com no Traders Fair Hong Kong reflete sua dedicação em promover colaboração, compartilhar conhecimento e impulsionar o crescimento no setor de trading. Os participantes são convidados a visitar a XS.com no Estande M15-2 e no Lounge B8 para conversas diretas e insights valiosos com a equipe da empresa.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a FINEXPOFINEXPO (FE.SG) é uma produtora de conferências, fóruns, cúpulas, shows, exposições, festivais, feiras e prêmios em todo o mundo desde 2002.A FINEXPO sempre busca alcançar novos patamares com seus eventos, criando shows fenomenais e séries substanciais em todo o mundo, incluindo Cingapura, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Coreia do Sul, África do Sul, Egito, Ucrânia, Rússia, China, Letônia e Chipre.Cada evento produzido pela FINEXPO tem seu toque único de perfeição, mantendo o bom senso para todos os profissionais da indústria.Os eventos internacionais da FINEXPO tiveram um grande impacto no desenvolvimento de centenas de empresas da indústria financeira. Hoje, são locais de encontro para líderes de mercado, representantes governamentais e profissionais de alto nível, além de serem pontos de assinatura de milhares de contratos que influenciaram globalmente o desenvolvimento de tecnologias financeiras e outras.

