XS.com、トレーダーズフェア香港の公式スポンサーへ

JAPAN, December 10, 2024 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、「トレーダーズフェア香港」の公式スポンサーを務めることを発表しました。FINEXPOの主催のイベントは、12月14日(土)に香港の「クラウンプラザ香港カオルーンイースト」にて開催されます。「トレーダーズフェア香港」には、業界リーダー、トレーダー、パートナー、金融専門家が各地から集まり、 XS .comは、数々の企業・個人賞を受賞し、金融業界において、信頼される企業として当イベントに参加します。XS.comのグループCCO・ワエル・ハマド氏は、スポンサーシップについて次のように述べました。「『トレーダーズフェア香港』の公式スポンサーを務めることができ、大変嬉しく思います。当イベントは、新しいソリューションを紹介する貴重な機会です。業界ナレッジを共有し皆様と交流することで、信頼できる関係性を築くことを目的としています。」XS.comが業界のリーダーとして「トレーダーズフェア香港」のスポンサーを務めることは、トレーディングやフィンテック・コミュニティにおけるイノベーションと、業界の課題やトレンドに関する議論の場を提供する取り組みが評価されたことによるものです。FINEXPOとのパートナーシップを通じて、参加者に価値のある最新情報を提供することで、業界の成長に貢献することを目指しています。XS.comは、ブース「M15-2」及びラウンジ「B8」で来場者を歓迎し、今日のトレーダーの進化するニーズに合わせた最新ツールやサービスを複数紹介します。ブースでは、XS.comのエキスパートによるライブ・デモやディスカッションを行い、XS.comのソリューションがどのようにトレーディング戦略を最適化するかを実際に体験することが可能です。また、参加者はXS.comチームと直接交流し、同社の成功の原動力となる専門知識と業界経験から最新情報を得ることもできます。「トレーダーズフェア香港」では、教育セミナー、プレゼンテーション、ネットワーキングの機会など、さまざまなプログラムが用意されています。XS.comのこのイベントへの積極的な参加は、トレーディング・コミュニティをサポートし、トレーダーの成長と成功のためのリソースを継続的に提供するというXS.comのコミットメントを強化するものです。FINEXPOのCEOであるShorena Jejeia氏は、次のように述べています。「XS.comをトレーダーズ・フェア香港の公式スポンサーとして迎えることができ、嬉しく思います。XS.comの参加はこのイベントへの貢献となり、XS.comが参加者やより広範な金融コミュニティに提供する業界ナレッジや最新情報を私自身も楽しみにしています。」XS.comの「トレーダーズフェア香港」へのスポンサーシップは、コラボレーション、専門知識の紹介など、金融業界の成長を促進するXS.comのビジョンに沿うものです。XS.comのブース「M15-2」及びラウンジ「B8」でXS.comチームに直接会い、貴重な洞察を得ることが可能です。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。FINEXPOについてFINEXPO (FE.SG)は2002年以来、世界各地で会議、フォーラム、サミット、ショー、展示会、フェスティバル、見本市、アワードなどを企画し運営する企業です。シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、韓国、南アフリカ、エジプト、ウクライナ、中国、ラトビア、キプロスなど世界各地で充実したイベントを開催しています。FINEXPOの国際イベントは、金融業界の百を超える企業の発展に大きな影響を与えてきました。現在、業界リーダー、政府代表者、トップ・プロフェッショナルの出会いの場であると同時に、金融及びテクノロジーの発展に影響を与える契約締結の場にもなっています。

