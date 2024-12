XS.com ouvre la voie en tant que sponsor officiel de la Traders Fair Hong Kong

FRANCE, December 10, 2024 / Business News / -- XS .com, fournisseur mondial primé de services fintech et financiers multi-actifs, est ravi d'annoncer son rôle de Sponsor Officiel du Traders Fair Hong Kong. Cet événement très attendu, organisé par FINEXPO, se tiendra le 14 décembre 2024 au prestigieux Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East.Le Traders Fair Hong Kong réunira des leaders de l'industrie, des traders, des partenaires et des professionnels financiers de toute la région. Fort de sa réputation construite sur de nombreuses distinctions et une présence mondiale solide, XS.com reste une référence de confiance dans le secteur financier.Commentant ce partenariat, Wael Hammad, Directeur Commercial Groupe (CCO) de XS.com, a déclaré :« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'être le Sponsor Officiel du Traders Fair Hong Kong. Cet événement représente une opportunité unique de connecter avec les traders, de présenter de nouvelles solutions et de mettre en avant l'équipe derrière XS.com. Nous avons hâte d’échanger avec les participants, de partager des perspectives et de créer des liens qui aident les traders à prospérer. »En tant que leader des services financiers, le parrainage de XS.com souligne son engagement à promouvoir l'innovation et le dialogue au sein des communautés de trading et de fintech. Grâce à ce partenariat avec FINEXPO, XS.com vise à contribuer à la croissance du secteur en favorisant la collaboration et en offrant des perspectives précieuses aux participants.Lors de l’événement, XS.com accueillera les visiteurs aux stands M15-2 et Lounge B8, où ils pourront découvrir une gamme d’outils et de services innovants adaptés aux besoins évolutifs des traders modernes.Les stands proposeront des démonstrations en direct et des discussions animées par des experts de XS.com, offrant une expérience pratique sur la manière dont les solutions de l’entreprise peuvent optimiser les stratégies de trading.Les participants auront également l’opportunité d’interagir directement avec l’équipe XS.com, bénéficiant de l’expertise et des connaissances qui sous-tendent le succès de la société.Le Traders Fair Hong Kong propose un programme riche comprenant des séminaires éducatifs, des présentations et des opportunités de réseautage. La présence active de XS.com à cet événement renforce son engagement à soutenir la communauté des traders et à leur fournir des ressources continues pour leur croissance et leur succès.Shorena Jejeia, PDG de FINEXPO, a exprimé son enthousiasme en déclarant :« Nous sommes ravis d’avoir XS.com comme Sponsor Officiel du Traders Fair Hong Kong. Leur implication apporte une valeur immense à l’événement, et nous nous réjouissons des perspectives et contributions qu’ils offriront aux participants et à la communauté financière dans son ensemble. »Le parrainage de XS.com reflète sa volonté de favoriser la collaboration, de partager son expertise et de stimuler la croissance dans le secteur du trading. Les participants sont encouragés à visiter XS.com aux stands M15-2 et Lounge B8 pour des échanges directs et des idées précieuses avec l’équipe XS.com.Revue de XS CompanyLe Groupe XS (opérant sous les marques « XS » ou « XS.com ») est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès à une large gamme de produits financiers.Fondé en Australie en 2010, XS.com est devenu un leader mondial de l'industrie FinTech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans plusieurs régions du globe.XS.com propose aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combinés à une expérience utilisateur efficace, une gestion relationnelle de qualité supérieure et un excellent support client.Avertissement sur les Risques : Nos produits se tradent sur marge et comportent un niveau de risque élevé pouvant entraîner la perte totale de votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde. Vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de FINEXPODepuis 2002, FINEXPO (FE.SG) organise des conférences, forums, sommets, salons, expositions, festivals, foires et remises de prix à travers le monde.FINEXPO vise toujours l'excellence en créant des événements phénoménaux et des séries significatives dans des pays tels que Singapour, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Ukraine, la Russie, la Chine, la Lettonie et Chypre.Les événements internationaux de FINEXPO ont eu un impact significatif sur le développement de centaines d'entreprises dans l'industrie financière. Ils constituent un lieu de rencontre pour les leaders du marché, les représentants gouvernementaux et les professionnels de haut niveau, ainsi qu'un espace de signature de milliers de contrats influençant globalement le développement des technologies financières et autres.

