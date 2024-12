XS.com Lidera como Patrocinador Oficial en Traders Fair Hong Kong

MEXICO, December 10, 2024 / Business News / -- XS .com, el galardonado proveedor global de servicios financieros y fintech multiactivos, se complace en anunciar su participación como Patrocinador Oficial de la Traders Fair Hong Kong. Este evento tan esperado, organizado por FINEXPO, se llevará a cabo el 14 de diciembre de 2024 en el prestigioso Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East.La Traders Fair Hong Kong reunirá a líderes de la industria, traders, socios y profesionales financieros de toda la región. Con una sólida reputación respaldada por numerosos premios a nivel corporativo e individual, y una fuerte presencia global, XS.com continúa siendo un nombre de confianza en el sector financiero.Al respecto del patrocinio, Wael Hammad, CCO del Grupo XS.com, comentó:"Estamos emocionados de ser el Patrocinador Oficial de Traders Fair Hong Kong. Este evento ofrece una oportunidad única para conectar con traders, presentar nuevas soluciones y dar a conocer al equipo detrás de XS.com. Esperamos interactuar con los participantes, compartir ideas y fomentar conexiones que impulsen el éxito de los traders."Como líder en servicios financieros, el patrocinio de XS.com en Traders Fair Hong Kong destaca su compromiso con el avance de la innovación y el diálogo significativo dentro de las comunidades de trading y fintech. A través de esta alianza con FINEXPO, XS.com busca contribuir al crecimiento del sector al fomentar la colaboración y proporcionar valiosos conocimientos a los asistentes.Durante el evento, XS.com recibirá a los visitantes en el Stand M15-2 y en el Lounge B8, donde podrán explorar una variedad de herramientas y servicios innovadores diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de los traders actuales.El stand contará con demostraciones en vivo y debates dirigidos por expertos de XS.com, ofreciendo una experiencia práctica de cómo las soluciones de la empresa pueden optimizar estrategias de trading.Además, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con el equipo de XS.com, obteniendo valiosas perspectivas basadas en el conocimiento y experiencia que impulsan el éxito de la compañía.La Traders Fair Hong Kong ofrecerá una agenda rica en seminarios educativos, presentaciones y oportunidades de networking. La activa presencia de XS.com en el evento refuerza su compromiso de apoyar a la comunidad de trading y proporcionar recursos continuos para el crecimiento y éxito de los traders.Shorena Jejeia, CEO de FINEXPO, expresó su entusiasmo diciendo:"Estamos encantados de contar con XS.com como el Patrocinador Oficial de la Traders Fair Hong Kong. Su participación aporta un enorme valor al evento, y esperamos con interés las ideas y contribuciones que ofrecerán a los asistentes y a la comunidad financiera en general."El patrocinio de XS.com en la Traders Fair Hong Kong refleja su dedicación a fomentar la colaboración, compartir su experiencia y promover el crecimiento dentro del sector del trading. Se invita a los asistentes a visitar a XS.com en el Stand M15-2 y en el Lounge B8 para conversaciones directas e ideas valiosas del equipo de XS.com.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Sobre FINEXPOFINEXPO (FE.SG) es el productor de conferencias, foros, cumbres, espectáculos, exposiciones, festivales, ferias y premios a nivel mundial desde 2002.FINEXPO siempre apunta más alto con sus eventos, creando espectáculos fenomenales y series sustanciales en todo el mundo, incluyendo Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Corea del Sur, Sudáfrica, Egipto, Ucrania, Rusia, China, Letonia y Chipre.Cada evento producido por FINEXPO tiene un toque único de perfección, pero con un sentido común compartido por cada persona en la industria.Los eventos internacionales de FINEXPO han tenido un gran impacto en el desarrollo de cientos de empresas en la industria financiera. Ahora es un lugar de encuentro para líderes del mercado, representantes gubernamentales y profesionales destacados, así como un espacio para la firma de miles de contratos que han influido globalmente en el desarrollo de tecnologías financieras y otros sectores.

