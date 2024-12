"إكس أس" في صدارة "معرض المتداولين" في هونغ كونغ بصفتها الراعي الرسمي

UNITED ARAB EMIRATES, December 10, 2024 / Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ بصفتها الراعي الرسمي لهذا الحدث الدولي الذي تنظمه شركة "فين أكسبو" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض.ومن المقرر ان يقام مؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ يوم السبت في 14 ديسمبر في فندق كراون بلازا المرموق بمنطقة كاولون إيست الراقية في هونج كونج.وسيشارك في مؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ حشد من المتداولين والوكلاء والمتخصصين في المجال المالي ورواد قطاع الخدمات المالية من مختلف أنحاء المنطقة.هذا ويواصل فريق عمل الوسيط العالمي متعدد الأصول مشاركاته المميزة في هذا النوع من النشاطات بفضل السمعة التي اكتسبتها من خلال حضوره القوي على مستوى العالم وحصوله على العديد من الجوائز.وقال المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS.com )، السيد وائل حماد: نحن متحمسون لكوننا الراعي الرسمي لمؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ.وأضاف: يقدم هذا الحدث فرصة فريدة للتواصل مع المتداولين وتعريفهم على فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وعرض الحلول الجديدة.وتابع السيد وائل حماد: نتطلع إلى التواصل مع المشاركين، ومشاركة الأفكار، وتعزيز الروابط التي تساعد المتداولين على النجاح في الأسواق المالية العالمية.وتؤكد رعاية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لمؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ على التزامها بتعزيز الابتكار والحوار الهادف داخل مجتمع المتداولين في الأسواق المالية العالمية.ومن خلال هذه الشراكة مع شركة "فين أكسبو" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، يهدف الوسيط العالمي الحائز على العديد من الجوائز إلى المساهمة في نمو القطاع المالي من خلال تشجيع التعاون وتقديم رؤى قيمة للحاضرين.وسيتواجد فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للترحيب بالزوار في الجناح (M15-2) والصالة الخاصة (B8)، حيث يمكن للحضور استكشاف مجموعة من الأدوات والخدمات المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتداولين.وسيشهد جناح "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في المعرض عروضًا توضيحية ومناقشات حية يقودها الخبراء من فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، مما يوفر تجربة عملية حول كيفية تحسين حلول الشركة لاستراتيجيات التداول.وستتاح للحاضرين أيضًا فرصة التفاعل مباشرة مع فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ، واكتساب رؤى من المعرفة والخبرة التي تدفع نجاح الشركة.ويقدم مؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ جدول أعمال غني بالندوات التعليمية والعروض التقديمية وفرص التواصل. ويعزز الحضور النشط لفريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في الحدث التزامها بدعم مجتمع التداول وتزويد المتداولين بالموارد المستمرة للنمو والنجاح.من جانبها، أعربت الرئيسة التنفيذية في شركة "فين أكسبو" السيدة شورينا جيجيا عن سعادتها لمشاركة مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) في مؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ بصفتها الراعي الرسمي.وقالت السيدة شورينا جيجيا: يسعدنا أن نعلن أن "إكس أس دوت كوم"، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال قد انضم إلينا كراعي رسمي موقر لهذا الحدث المميز.وأضافت: إن هذه المشاركة تضيف قيمة هائلة إلى هذا الحدث، ونحن نتطلع إلى الأفكار والمساهمات التي ستقدمها للحاضرين ومجتمع التداول في الاسواق المالية.وهذا وسيكون لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بصفتها الراعي الرسمي، حضور بارز في جميع أنحاء مؤتمر "معرض المتداولين" في هونغ كونغ، حيث سيقوم فريق عملها بعرض مجموعته الشاملة من الخدمات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة "فين أكسبو"شركة "فين أكسبو" هي شركة رائدة في تنظيم المؤتمرات والمنتديات ومؤتمرات القمة والعروض والمعارض والمهرجانات والمعارض والجوائز في جميع أنحاء العالم منذ عام 2002.تهدف شركة "فين أكسبو" دائمًا إلى تحقيق أهداف أعلى من خلال أحداثها التي تخلق عروضًا استثنائية وسلسلة كبيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سنغافورة وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ومصر وأوكرانيا وروسيا والصين ولاتفيا وقبرص.

