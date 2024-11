برنامج الطعام العضوي من الاتحاد الأوروبي خَيار جيد يستضيف فعالية صحفية لتسليط الضوء على الأطعمة العضوية الأوروبية

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- بيان صحفي دبي، 19 نوفمبر 2024 فعالية صحفية في دبي: الترويج للأغذية العضوية الأوروبية في 18 نوفمبر، أقيم حدث صحفي في مطعم The Barnyard في دبي كجزء من الحملة الإعلامية والترويجية "الأغذية العضوية في الاتحاد الأوروبي - الاختيار الجيد" الممولة بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي. ركز الحدث، الذي تم تنظيمه بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية 2024، على الترويج للبرنامج وأولوياته وأنشطته المكتملة والمخطط لها لنشر الأغذية العضوية الأوروبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خلال الحدث، قدمت جولانتا ليسكا، المديرة العامة للجمعية الوطنية البولندية لمصنعي ومنتجي المنتجات العضوية "بولسكا إيكولوجيا"، الأهداف والأولويات الرئيسية للبرنامج، مثل تعزيز التعاون مع المستوردين والموزعين في المنطقة. كما حددت الخطط المستقبلية، بما في ذلك زيارة دراسية إلى بولندا مقررة في ديسمبر والأنشطة ضمن مبادرة "أسبوع المطعم" في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025. كما قدم ممثلو منتجي الأغذية العضوية الأوروبيين عروضًا تقديمية موجزة، سلطوا فيها الضوء على معايير الإنتاج العالية والقيمة الغذائية لمنتجاتهم. حظي الضيوف بفرصة الاستمتاع بتذوق المنتجات العضوية الأوروبية، بما في ذلك شاي الأعشاب وعصائر الفاكهة والسلع القائمة على الحبوب، مما سمح لهم بتجربة المذاق الاستثنائي وجودة الطعام العضوي الأوروبي بشكل مباشر. حضر الحدث صحفيون محليون ومؤثرون وممثلون عن قطاع الأغذية في الإمارات العربية المتحدة. وقد وفر الحدث منصة لتبادل الخبرات وإقامة علاقات تجارية جديدة. شاركت إحدى الحاضرات، تمام ي. عبد الله، وهي طاهية ومدونة طعام ومؤثرة من الإمارات العربية المتحدة، انطباعاتها: "كانت هذه تجربة مذهلة! كان الجو ملهمًا بفضل الضيوف الاستثنائيين. كانت العروض جذابة للغاية، وكان الطعام المقدم من أعلى مستويات الجودة. كان الفريق الذي يمثل المشروع ودودًا ومهنيًا بشكل لا يصدق". الحدث الرئيسي التالي ضمن حملة "الأغذية العضوية في الاتحاد الأوروبي - خيار جيد" سيكون معرض أبو ظبي الدولي للأغذية (ADIFE)، الذي سيقام في نهاية نوفمبر. قالت جولانتا ليسكا: "الأغذية العضوية الأوروبية هي خيار يتماشى مع المسؤولية عن مستقبل الصحة والبيئة والمجتمعات المحلية". "تتوافق منتجاتنا مع المعايير الأوروبية الصارمة لإنتاج الأغذية العضوية، مما يمنح المستهلكين الثقة في حصولهم على سلع عالية الجودة تم إنتاجها مع مراعاة البيئة الطبيعية. ونحن ممتنون للفرصة التي أتيحت لنا لبناء علاقات مع شركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل معًا نحو مستقبل يقوم على خيارات غذائية أفضل". تتوفر مزيد من المعلومات حول المشروع على https://euorganicfood.eu/.

