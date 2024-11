El Concejo del Condado de Montgomery y la Oficina del Ejecutivo del Condado Realizarán una Feria de Recursos Comunitarios el 8 de Diciembre en Rockville

MARYLAND, November 22 - For Immediate Release: Thursday, November 21, 2024 De la Oficina del Concejo del Condado de Montgomery y el Ejecutivo del Condado Los líderes locales animan a los residentes a asistir El presidente del Concejo del Condado de Montgomery Andrew Friedson, la vicepresidente Kate Stewart, los miembros del Concejo y el Ejecutivo del Condado Marc Elrich invitan a proveedores de servicio a la comunidad y a los residentes para que participen en la Feria de Recursos Unidos en Servicio y Apoyo Comunitario el 8 de diciembre de 1 p.m. a 4 p.m. en el Edificio de las Oficinas del Ejecutivo en Rockville. Anticipando cambios a nivel federal, el Condado de Montgomery está comprometido a asegurar que todos los residentes tengan acceso a información sobre servicios comunitarios esenciales. La feria gratuita de recursos del Condado de Montgomery proporcionará a los residentes con información amplia sobre salud y bienestar, incluyendo los derechos reproductivos, entrenamiento en el ámbito laboral y contratación, y recursos disponibles para que los residentes entiendan sus derechos.

“No dejaremos que lo que se diga o haga en Washington, D.C. quebrante el progreso que hemos hecho o que los cambios eliminen las protecciones y servicios que proporcionamos a los miembros de nuestra comunidad,” dijo el presidente del Concejo Andrew Friedson. “Juntos, nos unimos con nuestros aliados comunitarios y residentes para volvernos a comprometer para que el Condado de Montgomery siga siendo un sitio excelente para vivir, trabajar, hacer culto y tener familia.” “Mientras nos preparamos para el cambio en la administración federal, nuestra prioridad son los residentes del Condado de Montgomery y continuar con el trabajo de ser una comunidad inclusiva donde todos son bienvenidos,” dijo la vicepresidenta del Concejo Kate Stewart. “es nuestra intención el mitigar cualquier daño potencial manteniendo y proporcionando servicios locales en el condado—y el primer paso es asegurándonos que los residentes sepan de que está disponible y saber a quién pueden acudir para obtener ayuda.” “Debemos estar listos para los posibles cambios a nivel federal, el Condado de Montgomery continuará haciendo lo que ha hecho por años, el hacer del Condado un sitio inclusivo y que le da la bienvenida a todos para que vivan aquí,” dijo el Ejecutivo del Condado Marc Elrich. “Estamos enfocados en ofrecer los servicios que la gente necesita y este evento es el comienzo para dejarles saber a nuestros residentes que somos parte de la misma comunidad, a pesar de lo que este sucediendo en Washington, D.C. Como líderes, debemos unirnos y mostrar a nuestros residentes que estamos luchando por ellos.” Si usted proporciona recursos o es un aliado en el Condado de Montgomery y tiene preguntas sobre como compartir información con residentes, por favor comuníquese con [email protected]. El edificio de las oficinas del Ejecutivo está ubicado en 101 Monroe Street en Rockville. La feria de recursos comunitarios se realizará en la cafetería del edificio. La edificación tiene acceso por medio del servicio de autobús y Metro. La estación de Rockville en la línea de Metro roja es la parada más cercana a la feria de recursos comunitarios. Habrá parqueadero gratis en el garaje de las oficinas del Concejo con la entrada publica localizada en East Jefferson St. o en el parqueadero de los jueces en la esquina de East Jefferson St. (Route 28) y Monroe St. Vea el mapa que muestra la entrada del garaje de los parqueaderos públicos aquí. # # # Release ID: 24-411

Release ID: 24-411Media Contact: Lucia Jimenez 240-777-7832

