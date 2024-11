OTC Markets Group 宣布推出 MOON ATS，一个面向全国市场系统 (NMS) 证券的新型隔夜交易平台

OTC Markets 现已通过 OTC Link 平台,为交易所上市的 NMS 证券以及 OTC 股票提供隔夜交易服务

纽约, Nov. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM),作为一个监管完善的金融市场运营商,为超过 12,000 支美国及国际证券提供交易服务。在顺利完成美国证券交易委员会 (SEC) 的备案流程后,公司正式推出 MOON ATS™。 MOON ATS 将在隔夜交易时段为主要交易所上市的全国市场系统 (NMS) 证券提供交易渠道,使 OTC Markets Group 成为首批能够为经纪交易商客户提供 OTC 股票与交易所上市 NMS 证券隔夜交易服务的替代交易系统 (ATS) 运营商之一。

MOON 还将允许亚太地区投资者在其当地白天时段交易美国的 NMS 证券, 同时支持美国投资者在深夜或清晨交易。 符合条件的 NMS 证券交易时间为:美国东部时间 (ET) 周日至周四晚上 8 点至次日凌晨 4 点; 而亚太地区交易时间安排为周一至周五上午 8 点至下午 4 点 (UTC+8 时区)。

OTC Overnight™ 和 MOON ATS 的推出正值全球对美元计价证券的隔夜交易需求快速增长之际 这些平台通过先进的交易功能,显著提高了全球市场的可及性、透明度和数据覆盖范围。 OTC Overnight 和 MOON ATS 的发布不仅是公司服务的重大突破,同时标志着隔夜交易历史上的重要里程碑。正值经纪交易商不断努力提升美国和全球投资者交易体验的关键时刻,这些平台的推出无疑是一次恰逢其时的创新。

OTC Markets 市场数据执行副总裁 Matt Fuchs 表示: “美国资本市场是全球金融体系的核心。 我们非常高兴能为全球投资者提供更多通过美国经纪交易商交易多样化股票的机会。 我们相信,通过利用关键基础设施,我们不仅为客户创造了独特价值,也帮助他们抓住这个即将迅速扩展的新市场。”

如需更多信息,请访问 https://www.otcmarkets.com/otc-link/moon-overnight 和 https://www.otcmarkets.com/market-data/moon-overnight。

关于 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 运营着一个交易 12,000 支美国和国际证券的受监管市场。 我们基于数据驱动的披露标准构建了三大公开市场:OTCQX® 最佳市场、OTCQB® 风险市场和 Pink® 公开市场。 我们的 OTC Link® 替代交易系统 (ATS) 提供了经纪自营商促成交易所需的核心市场基础设施。 我们创新的运营模式为企业提供了更加高效进入美国金融市场的途径。 OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均为受证券交易委员会监管 (SEC) 的 ATS,由 FINRA 和 SEC 注册经纪自营商、SIPC 成员 OTC Link LLC 运营。

