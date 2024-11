Asahi Group เปิดตัวโครงการริเริ่ม Global Sustainability Initiative: The Challenge…

โตเกียว, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asahi Group Holdings, Ltd. ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มการเติบโตที่มีความยั่งยืน โดยเริ่มต้นด้วย The Challenge (Environment) ซึ่งเป็นการเรียกร้องระดับโลกให้บริษัทสตาร์ตอัปและบริษัทที่ปรับขยายขนาดธุรกิจพัฒนาโซลูชันด้านสิ่งแวดล้อมที่ล้ำสมัย โครงการริเริ่มนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ Asahi ในการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2040

Drahomira Mandikova ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของ Asahi Group Holdings กล่าวว่า "Asahi มีความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืน และ The Challenge ได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการสร้างความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ" "เราตั้งเป้าที่จะเร่งความก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ตอัปที่มีนวัตกรรม"

Asahi จะร่วมมือกับ Antler Ibex ซึ่งเป็นภาคส่วนด้านนวัตกรรมองค์กรของบริษัท Antler ซึ่งเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดย Asahi จะใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเครือข่ายอันกว้างขวางของ Antler เพื่อพัฒนาโซลูชันความยั่งยืนที่เป็นนวัตกรรม Mandikova กล่าวเสริมว่า "เราพร้อมที่จะสนับสนุนแนวคิดที่กล้าหาญร่วมกับ Antler Ibex เพื่อช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายการปลดปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์มากขึ้น"

The Challenge (Environment) เชิญชวนบริษัทสตาร์ตอัปและบริษัทที่ปรับขยายขนาดธุรกิจทั่วโลกมาร่วมกันจัดการกับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ซึ่งได้แก่:

เกษตรกรรมและวัตถุดิบที่ยั่งยืน

พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน

การอนุรักษ์น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำ

การขนส่งที่ยั่งยืน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและโมเดลการตลาด

โมเดลธุรกิจที่ส่งผลกระทบใหม่



Nathan Jackson จาก Circular Ventures ที่ Asahi Beverages เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ: "ผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องจากระดับของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากบริษัทสตาร์ตอัปและบริษัทเงินร่วมลงทุนในพื้นที่แห่งความยั่งยืน The Challenge ช่วยให้เราสามารถนำแนวคิดที่ดีที่สุดมาสู่ Asahi เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเรา และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้บริษัทสตาร์ทอัปขยายขนาดโซลูชันของตนได้ เราสามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายร่วมกันได้"

ผู้เข้าร่วมที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสในการ:

สร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับ Asahi และเครือข่ายบริษัทเงินร่วมลงทุนและผู้นำในอุตสาหกรรม

เข้าถึงระบบนิเวศเฉพาะของ Asahi ที่ประกอบด้วยความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และเครื่องมือเฉพาะทาง

พัฒนาความร่วมมือเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืน



Baz Saidieh หุ้นส่วนระดับโลกที่ Antler ได้แสดงความคิดที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของโครงการริเริ่มนี้ โดยกล่าวว่า: "การแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกต้องอาศัยความร่วมมือและการคิดที่กล้าหาญ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สนับสนุน Asahi ในกระบวนการพัฒนาสู่เป้าหมายการปลดปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ผ่าน Ibex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมของเรา ระบบนิเวศของสตาร์ตอัปและบริษัทที่ปรับขยายขนาดธุรกิจไม่ได้เป็นเพียงแค่โอกาสเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความสำเร็จอีกด้วย สิ่งดี ๆ ไม่เคยสร้างขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียว แต่สร้างขึ้นโดยทีมงานที่พยายามผลักดันการก้าวข้ามขอบเขตร่วมกัน"

สมัครเข้าร่วม The Challenge (Environment) ได้ที่นี่: https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

กำหนดเวลาการสมัคร: ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2024 เวลา 00:01 GMT

เกี่ยวกับ Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. เป็นผู้นำระดับโลกที่นำเสนอชุดแบรนด์ที่หลากหลาย โดยเน้นที่เบียร์ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร พันธกิจของเราคือการส่งมอบคำมั่นสัญญาเรื่องรสชาติที่ยอดเยี่ยมและนำความสนุกสนานมาสู่ชีวิตมากขึ้น กลุ่มบริษัทก่อตั้งขึ้นในญี่ปุ่นในปี 1889 และได้มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเน้นในด้านคุณภาพมาโดยตลอด ความทุ่มเทนี้ได้นำแบรนด์ดังและทักษะความเชี่ยวชาญของโรงเบียร์ชื่อดังจากทั่วโลกมารวมตัวกัน ซึ่งรวมถึงแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานหลายศตวรรษ แนวทางของเราได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จในกลุ่มสินค้าของแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งรวมถึงเบียร์ระดับพรีเมียม เช่น Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell และ Grolsch "ทำให้โลกสดใส (Make the world shine)" เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Asahi Group ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน เราสามารถมีส่วนสนับสนุนให้โลกสดใสขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ผ่านความสัมพันธ์เหล่านี้ เราจัดหาเครื่องดื่มมากกว่า 10,000 ล้านลิตรให้กับผู้บริโภคทั่วโลก และสร้างรายได้มากกว่า 2.7 ล้านล้านเยนต่อปี โดยมีการดำเนินงานทั่วโลกในญี่ปุ่น ยุโรป โอเชียเนีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก Asahi Group Holdings ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Prime Market: 2502T)

ติดต่อ

Nathan Jackson, Circular Ventures, Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

เกี่ยวกับ Antler Ibex

Ibex ซึ่งเป็นภาคส่วนด้านนวัตกรรมองค์กรของบริษัท Antler ได้รับการออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมและการลงทุนเฉพาะภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของตนโดยส่งเสริมความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ตอัป Ibex ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถรับมือกับความซับซ้อนของการเติบโตได้ดีขึ้น และมั่นใจได้ว่าความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ตอัปจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดผลได้และมีผลกระทบสูง

Antler เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีการดำเนินการลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้นมากที่สุดในระดับโลก บริษัทเป็นผู้นำในการลงทุนในด้าน 'การปลดปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์' ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนแบบร่วมทุนที่เน้นการร่วมมือกับผู้ก่อตั้งก่อนเปิดตัว Antler ขจัดข้อจำกัดด้านเงินทุนและเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มต้นอย่างเป็นระบบด้วยการมอบการจับคู่ผู้ก่อตั้งร่วม การตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลธุรกิจอย่างลึกซึ้ง เงินทุนเริ่มต้น การสนับสนุนการขยายตัว และเงินทุนแบบสืบเนื่องต่อจากเงินทุนเดิม Antler มีสำนักงานอยู่ใน 27 เมืองทั่วระบบนิเวศน์เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก และได้ลงทุนในบริษัทสตาร์ตอัปที่อยู่ในระยะเริ่มต้นไปแล้วมากกว่า 1,300 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนบริษัทสตาร์ตอัปมากกว่า 6,000 แห่งภายในปี 2030 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ibex ได้ที่นี่

ติดต่อ

Rike Döpp Bergérus รองประธานฝ่ายการสื่อสารระดับโลก

rike@antler.co

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc68a3f-7935-4e4a-938d-24bf3bc3d2e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59cfa32-2cbf-440f-804b-de2ff98a9329

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.