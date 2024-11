Asahi Group Meluncurkan Inisiatif Keberlanjutan Global: The Challenge Mengajak para Perusahaan Rintisan dan Perusahaan Berkembang untuk Mendorong Inovasi Nol Bersih

TOKYO, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Asahi Group Holdings, Ltd. mengumumkan peluncuran Platform Pertumbuhan yang Berkelanjutan, yang dimulai dengan The Challenge (Environment)—panggilan global bagi para perusahaan rintisan dan perusahaan berkembang untuk memajukan solusi lingkungan yang inovatif. Inisiatif ini selaras dengan tujuan Asahi untuk mencapai nol bersih di seluruh rantai nilainya pada tahun 2040.

"Asahi berkomitmen terhadap keberlanjutan, dan The Challenge mencerminkan dedikasi kami untuk membentuk kemitraan yang mendorong perubahan yang berdampak," ungkap Drahomira Mandikova, Chief Sustainability Officer di Asahi Group Holdings. "Dengan bekerja dengan para perusahaan rintisan yang inovatif, kami bertekad untuk mempercepat kemajuan demi masa depan yang lebih berkelanjutan."

Dalam kolaborasi dengan Antler Ibex, cabang inovasi perusahaan dari Antler, perusahaan modal usaha yang diakui secara global, Asahi akan memanfaatkan keahlian industri dan jaringan Antler yang luas untuk memajukan solusi keberlanjutan inovatif. "Bersama Antler Ibex, kami siap untuk mendukung gagasan berani yang mendekatkan kami ke tujuan nol bersih," tambah Mandikova.

The Challenge (Environment) mengundang para perusahaan rintisan dan perusahaan berkembang di seluruh dunia untuk menangani tema keberlanjutan utama, termasuk:

Bahan Baku & Pertanian yang Berkelanjutan

Energi Terbarukan & Efisiensi

Ekonomi Sirkular & Kemasan yang Berkelanjutan

Konservasi & Efisiensi Air

Transportasi yang Berkelanjutan

Desain Produk & Model Pasar yang Berkelanjutan

Model Bisnis Baru yang Berdampak



Nathan Jackson, dari Circular Ventures di Asahi Beverages, menyoroti pentingnya kolaborasi usaha: "Saya terus terinspirasi dengan tingkat inovasi yang datang dari para perusahaan rintisan dan perusahaan modal usaha dalam ruang keberlanjutan. The Challenge memungkinkan kami untuk memberikan gagasan terbaik bagi Asahi, yang mendukung perjalanan keberlanjutan sembari membantu perusahaan rintisan untuk meningkatkan solusi mereka. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dampak yang bermakna."

Peserta terpilih akan berkesempatan untuk:

Menjalin hubungan strategis dengan Asahi dan jaringan perusahaan modal usaha serta para pemimpin industrinya

Mengakses ekosistem keahlian, data, dan alat khusus milik Asahi

Mengembangkan potensi kemitraan komersial untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan



Baz Saidieh, Mitra Global di Antler, menyuarakan semangat inisiatif: "Mengatasi tantangan terbesar di dunia membutuhkan kolaborasi dan pemikiran yang berani. Kami sangat senang dapat mendukung Asahi pada perjalanan nol bersih mereka melalui platform inovatif kami, Ibex. Ekosistem perusahaan rintisan dan perusahaan berkembang bukan hanya suatu peluang—hal ini merupakan landasan penting untuk keberhasilan. Hal besar tidak pernah dibangun seorang diri; hal besar tersebut dibangun oleh tim yang dapat mengatasi batasan bersama-sama."

Daftar ke The Challenge (Environment) di sini: https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

Batas Waktu Pendaftaran: 00:01 GMT, Jumat 29 November 2024

Tentang Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd. adalah pemimpin global yang menawarkan beragam koleksi merek yang berpusat pada bir, minuman beralkohol dan non-alkohol, serta makanan. Misi kami adalah untuk memenuhi janji kami atas cita rasa yang luar biasa dan memberikan lebih banyak kesenangan pada kehidupan. Didirikan di Jepang pada tahun 1889, Grup tersebut selalu berkomitmen pada inovasi dan kualitas. Dedikasi ini telah menyatukan merek ikonis dan keahlian pabrik bir terkemuka dari seluruh dunia, termasuk pabrik dengan warisan yang kaya selama berabad-abad. Pendekatan kami telah mencapai puncak dalam portofolio merek yang diakui secara global, termasuk bir premium seperti Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell, dan Grolsch. "Make the world shine" (Membuat dunia bersinar) menjelaskan komitmen Asahi Group untuk membangun hubungan di antara manusia, dengan demikian membuka jalan untuk masa depan yang berkelanjutan bersama. Melalui hubungan tersebut, kami dapat berkontribusi terhadap dunia yang lebih cerah, baik hari ini maupun di masa depan. Dengan kehadiran global terutama di Jepang, Eropa, Oseania, dan Asia Tenggara, kami menyediakan lebih dari 10 miliar liter minuman bagi pelanggan di seluruh dunia serta menghasilkan pendapatan lebih dari JPY 2,7 triliun per tahun. Berkantor pusat di Jepang, Asahi Group Holdings telah terdaftar di Bursa Efek Tokyo (Pasar Utama: 2502.T).

Narahubung

Nathan Jackson, Circular Ventures, Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

Tentang Antler Ibex

Ibex, cabang inovasi perusahaan Antler, dirancang sebagai platform inovasi dan investasi spesifik sektor. Perusahaan ini bertujuan untuk membantu perusahaan untuk mengubah pendekatan mereka terhadap perkembangan teknologi dengan mendorong kolaborasi bersama para perusahaan perintis. Melalui Ibex, perusahaan dapat menavigasi kompleksitas pertumbuhan dengan lebih baik, yang memastikan bahwa kemitraan mereka dengan para perusahaan rintisan menghasilkan hasil yang terukur dan berdampak.

Antler adalah salah satu investor tahap awal yang paling aktif secara global. Perusahaan ini memimpin dalam investasi ‘Day Zero’, suatu pendekatan terhadap modal usaha yang fokus pada kemitraan dengan pendiri pra-peluncuran. Antler secara sistematis menghilangkan keterbatasan modal dan jaringan bagi para wirausahawan teknologi tahap awal dengan menyediakan validasi model bisnis mendalam yang sesuai, modal awal, dukungan ekspansi, dan pendanaan lanjutan bagi pendiri bersama. Antler hadir di 27 kota di seluruh ekosistem teknologi yang paling terkemuka secara global serta telah melakukan lebih dari 1.300 investasi bagi para perusahaan perintis tahap awal, dengan tujuan untuk mendukung lebih dari 6.000 perusahaan perintis pada tahun 2030. Untuk informasi lebih lanjut tentang Ibex, lihat di sini.

Kontak

Rike Döpp Bergérus, VP Komunikasi Global

rike@antler.co

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ecc68a3f-7935-4e4a-938d-24bf3bc3d2e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c59cfa32-2cbf-440f-804b-de2ff98a9329

