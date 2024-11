קבוצת Asahi משיקה יוזמת קיימות גלובלית: האתגר קורא לסטארט-אפים ולעסקים בצמיחה להניע חדשנות נטו אפס

טוקיו, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Asahi Group Holdings, Ltd מכריזה על השקת פלטפורמת הצמיחה לקיימות, ויוצאת לדרך עם The Challenge (סביבה) – קריאה גלובלית לסטארט-אפים ולעסקים בצמיחה לקדם פתרונות סביבתיים פורצי דרך. יוזמה זו עולה בקנה אחד עם היעד של Asahi להשיג נטו אפס בכל שרשרת הערך שלה עד 2040.

"Asahi מחויבת לקיימות, והאתגר משקף את המסירות שלנו ליצירת שותפויות שיניעו שינוי משמעותי", אמרה דרהומירה מנדיקובה (Drahomira Mandikova), מנהלת קיימות ראשית ב-Asahi Group Holdings. "על ידי עבודה עם סטארט-אפים חדשניים, אנו שואפים להאיץ את ההתקדמות לעבר עתיד בר-קיימא יותר".

בשיתוף פעולה עם Antler Ibex, זרוע החדשנות התאגידית של קרן ההון סיכון המוכרת בעולם Antler, קבוצת Asahi תמנף את המומחיות בתעשייה ואת הרשת הענפה של Antler לקידום פתרונות קיימות חדשניים. "יחד עם Antler Ibex, אנחנו מוכנים לתמוך ברעיונות נועזים שמקרבים אותנו ליעד הנטו אפס שלנו", הוסיפה מנדיקובה.

האתגר (סביבה) מזמין סטארט-אפים ועסקים בצמיחה ברחבי העולם להתמודד עם נושאי קיימות מרכזיים, כולל:

*חקלאות בת קיימא וחומרי גלם

*אנרגיה מתחדשת והתייעלות

*אריזות בנות קיימא וכלכלה מעגלית

*חיסכון ויעילות במים

*תחבורה בת קיימא

*עיצוב מוצר בר קיימא ומודלים בשוק

*מודלים עסקיים חדשים של אימפקט

נתן ג'קסון (Nathan Jackson), מ-Circular Ventures ב-Asahi Beverages, הדגיש את החשיבות של שיתוף פעולה עם הון סיכון: "אני כל הזמן שואב השראה מרמת החדשנות שמגיעה מסטארט-אפים וקרנות הון סיכון בתחום הקיימות. האתגר מאפשר לנו להביא את הרעיונות הטובים ביותר לתוך Asahi, לתמוך במסע הקיימות שלנו תוך סיוע לסטארט-אפים להרחיב את הפתרונות שלהם. יחד נוכל ליצור אימפקט משמעותי".

למשתתפים נבחרים תהיה הזדמנות:

*בניית קשרים אסטרטגיים עם Asahi ורשת חברות ההון סיכון ומובילי התעשייה שלה

*גישה למערכת האקולוגית הקניינית של Asahi הכוללת מומחיות, נתונים וכלים מיוחדים

*פיתוח שותפויות מסחריות פוטנציאליות כדי להניע חדשנות בת-קיימא

בז סעידיה (Baz Saidieh), שותף גלובלי ב-Antler, הדהד את רוח היוזמה: "פתרון האתגרים הגדולים ביותר בעולם דורש שיתוף פעולה וחשיבה נועזת. אנו נרגשים לתמוך ב-Asahi במסע שלהם לנטו אפס באמצעות פלטפורמת החדשנות שלנו, Ibex. האקוסיסטם של סטארט-אפים וסקייל-אפ הוא לא רק הזדמנות – הוא בסיס קריטי להצלחה. דברים גדולים לעולם אינם נבנים על ידי יחידים בלבד; הם נבנים על ידי צוותים שמותחים את הגבולות יחד".

להגשת מועמדות לאתגר (סביבה) הכנסו לקישור: https://bit.ly/AGH-The-Challenge-Application

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום שישי, 29 בנובמבר 2024 00:01 GMT

אודות Asahi Group Holdings

Asahi Group Holdings, Ltd היא מובילה עולמית המציעה אוסף מגוון של מותגים המתמקדים בבירה, אלכוהול ומשקאות שאינם אלכוהול, ומזון. המשימה שלנו היא לקיים את הבטחת הטעם הנהדר שלנו ולהביא יותר כיף לחיים. הקבוצה שנוסדה ביפן בשנת 1889 תמיד מחויבת לחדשנות ואיכות. מסירות זו שילבה מותגים איקוניים ואת המומחיות של מבשלות בירה ידועות מרחבי העולם, כולל אלה עם מורשת עשירה המשתרעת על פני מאות שנים. הגישה שלנו הגיעה לשיאה בפורטפוליו מותגים מוכר ברחבי העולם הכולל בירות פרימיום כגון Asahi Super Dry, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Pilsner Urquell ו- Grolsch. "לגרום לעולם לזרוח" מבטא את המחויבות של קבוצת Asahi לבנות קשרים בין אנשים, ובכך לסלול את הדרך לעתיד בר-קיימא יחד. באמצעות קשרים אלה, אנו יכולים לתרום לעולם בהיר יותר, הן היום והן בעתיד. עם נוכחות גלובלית בעיקר ביפן, אירופה, אוקיאניה ודרום מזרח אסיה, אנו מספקים מעל 10 מיליארד ליטר משקאות לצרכנים ברחבי העולם ומייצרים הכנסות של מעל 2.7 טריליון JPY בשנה. Asahi Group Holdings, שבסיסה ביפן, רשומה בבורסה לניירות ערך בטוקיו (Prime Market: 2502.T).

למידע נוסף:

Nathan Jackson, Circular Ventures, Asahi Beverages Pty. Ltd.

Nathan.Jackson@asahibeverages.com

אודות Antler Ibex

Ibex, זרוע החדשנות התאגידית של Antler, מתוכננת כפלטפורמת חדשנות והשקעות ספציפית למגזר. מטרתה לסייע לתאגידים לשנות את גישתם לפיתוח טכנולוגי על ידי טיפוח שיתופי פעולה עם סטארט-אפים. באמצעות Ibex, תאגידים יכולים לנווט טוב יותר במורכבות הצמיחה, ולהבטיח שהשותפויות שלהם עם סטארט-אפים יובילו לתוצאות מדידות ומשפיעות.

Antler היא אחת המשקיעות הפעילות ביותר בשלבים מוקדמים בעולם. החברה מובילה בהשקעות 'Day Zero', גישה להון סיכון המתמקדת בשותפות עם מייסדים לפני ההשקה. Antler מסירה באופן שיטתי מגבלות הון ורשת עבור יזמי טכנולוגיה בשלבים מוקדמים על ידי מתן התאמת מייסדים שותפים, אימות מודל עסקי עמוק, הון ראשוני, תמיכה בהרחבה ומימון המשך. Antler נוכחת ב-27 ערים ברוב המערכות האקולוגיות הטכנולוגיות המובילות בעולם וביצעה יותר מ-1,300 השקעות בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, במטרה לתמוך ביותר מ-6,000 עד 2030. למידע נוסף על Ibex אנא ראו כאן .

למידע נוסף:

Rike Döpp Bergérus, VP of Global Communications

rike@antler.co

