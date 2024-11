A exploração de petróleo e gás de alto impacto poderia reduzir as emissões globais de escopo 1 e 2 em 6% até 2030

Sem criar uma nova demanda, novas descobertas podem ajudar a reduzir as emissões e gerar valor para o setor

LONDRES, HOUSTON e SINGAPURA, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O investimento em exploração de petróleo e gás caiu dois terços na última década, mas o setor ainda desempenha um papel fundamental nas iniciativas de descarbonização e na oferta de barris de maior valor durante a transição energética, de acordo com o mais recente relatório Horizons da Wood Mackenzie.

De acordo com o relatório, "Sem lugar para campos desgastados: por que a exploração de petróleo e gás de alto impacto ainda é necessária", o mundo tem recursos suficientes para atender à demanda, com aproximadamente 3 trilhões de barris equivalentes de petróleo (boe) em estoque. Isso resulta em uma expectativa de vida dos recursos superior a 45 anos para o petróleo e mais de 60 anos para o gás.

"Com tantos avanços, fica a questão: por que a exploração ainda é necessária?" disse Andrew Latham. "É importante ressaltar que os campos recém-descobertos não aumentariam a demanda, já que ela não cresce quando a exploração é bem-sucedida, nem diminui quando é malsucedida. O que se pode afirmar é que a exploração bem-sucedida reduz a intensidade de carbono, diminui o custo do petróleo e gás para os consumidores e agrega valor tanto para os detentores de recursos quanto para os exploradores. Como a demanda tem se mostrado resiliente, é necessário investir em novos suprimentos para substituir alternativas mais poluentes."

Reduzir o carbono

De acordo com o relatório, reduzir as emissões de escopo 1 e 2, ou aquelas criadas no processo de extração e refino, é mais eficaz descobrindo novos campos do que limpando os antigos. Novos campos são mais limpos, graças às tecnologias modernas de descarbonização e maior capacidade de produção das instalações.

O Lens Upstream da Wood Mackenzie revela que os novos campos, prestes a iniciar a produção nos próximos anos, terão uma média de intensidade de emissões de escopo 1 e 2 de 17 kgCO 2 e/boe entre 2025 e 2030. Isso se compara à oferta existente de campos consolidados, que tem uma média de 28 kgCO 2 e/boe.

"Os ganhos potenciais não são triviais", disse Latham. "A exploração ao longo da atual década está prevista para fornecer 12% do fornecimento global de petróleo e gás. Se assumirmos que esses novos campos substituirão as opções de fornecimento existentes com uma intensidade de emissões típica de campos mais antigos, as emissões globais de escopo 1 e 2 em 2030 seriam reduzidas em cerca de 6%, ou 100 Mtpa CO 2 e."

Alto desempenho de valor

A economia também tem incentivado a atividade. O desempenho da exploração do setor tem sido atraente desde que os custos da área de extração se ajustaram há uma década.

"A exploração tem sido a forma mais econômica de revitalizar um portfólio com novos campos, particularmente para empresas que buscam recursos de maior valor, ou aqueles que são de baixo carbono e alto valor", disse Latham. "Tais ativos valiosos são difíceis de comprar a um bom preço; é muito melhor descobri-los."

De acordo com o relatório, os retornos do ciclo completo têm se mantido consistentemente em dois dígitos todos os anos desde 2015, com uma média de 15%. As descobertas de novos campos são avaliadas muito mais do que o custo de encontrá-los, com a criação de valor líquido superior a US$ 160 bilhões desde 2015, considerando um preço de planejamento de US$ 65/bbl Brent a longo prazo (quase o dobro do valor de mercado atual da superpotência BP).

Nos últimos cinco anos, a Wood Mackenzie calcula que os preços de ponto de equilíbrio médio do setor para exploração foram em torno de US$ 45 por boe (Brent, NPV10%) contra US$ 65 por boe para fusões e aquisições. A diferença para recursos de maior valor é ainda maior devido à escassez desses ativos no mercado.

As explorações de fronteira e águas profundas são as mais eficazes

As oportunidades fronteiriças, definidas como aquelas sem produção de reservatórios similares na mesma bacia, se destacam pela escala dos recursos. Além disso, a exploração em águas profundas em bacias fronteiriças pode oferecer as oportunidades mais eficazes. A perfuração em áreas fronteiriças adicionou mais de 80 milhões de boe por poço, mais de sete vezes o rendimento dos poços em áreas consolidadas, com a maioria localizada em águas profundas. Projetos em águas profundas apresentam maior recuperação por poço e tendem a ter menor intensidade de emissões (<15 tCO 2 e/kboe) em comparação com projetos na plataforma continental e em terra.

De acordo com o relatório, as águas profundas oferecerão a maior parte das novas oportunidades de exploração, pois a maioria das bacias de águas profundas do mundo, com profundidades entre 400 metros e mais de 3.000 metros, está pouco explorada.

Recursos por poço de exploração, por profundidade da água

"As grandes petroleiras se apressaram a investir na exploração em águas profundas, buscando descobrir a próxima grande fronteira", disse Latham. "Elas agora detêm quase 70% de sua área líquida em águas profundas e dedicam uma proporção similar de seus gastos com exploração e avaliação para o setor.

"Cada vez mais, as empresas nacionais de petróleo estão seguindo o mesmo caminho, já que as diretrizes governamentais para aumentar a produção e garantir a segurança energética doméstica prevalecem."

Dentro desses recursos ainda não explorados, há muito petróleo e gás para ser descoberto. Embora o setor tenha feito menos descobertas nos últimos anos em comparação com décadas anteriores, isso se deve ao fato de que foram perfurados menos poços.

A curva global de descobertas mostra uma trajetória quase reta, com um aumento constante de cerca de 30 milhões de boe descobertos por poço, incluindo os poços secos. Esse é um padrão imutável nas últimas quatro décadas e mais de 50.000 poços. É improvável uma queda abrupta em uma tendência tão consolidada.





"Há grandes oportunidades de exploração ainda disponíveis, mas a exploração sofre de um sério problema de imagem", disse Latham. "A percepção generalizada de que a exploração é prejudicial ao clima ameaça tudo, desde o acesso à oportunidade até a licença social para operar, além da atração e retenção de talentos. O fato de que existam muitos equívocos nesse sentido não significa que serão facilmente superados. A exploração tem um papel a desempenhar na descarbonização do fornecimento de petróleo e gás."

Para mais informações, entre em contato com a equipe de relações com a imprensa da Wood Mackenzie:

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

The Big Partnership (agência de relações públicas do Reino Unido)

woodmac@bigpartnership.co.uk

Você recebeu este comunicado de imprensa da Wood Mackenzie devido aos dados que temos sobre você. Caso as informações que possuímos estejam incorretas, você pode fornecer suas preferências atualizadas entrando em contato com nossa equipe de relações com a imprensa. Se você não desejar receber este tipo de e-mail no futuro, responda com "cancelar inscrição" no campo de assunto.

Sobre a Wood Mackenzie

A Wood Mackenzie é uma empresa global de análise e inteligência especializada em energias renováveis, setor energético e recursos naturais. Orientada por dados. Movida por pessoas. No meio de uma revolução energética, as empresas e os governos necessitam de visões confiáveis e viáveis para liderar a transição para um futuro sustentável. É por isso que cobrimos a cadeia de suprimentos completa com amplitude e profundidade sem precedentes, apoiados por uma experiência de mais de 50 anos em recursos naturais. Atualmente, nossa equipe de mais de 2.000 especialistas opera em 30 localidades no mundo todo, inspirando as decisões dos clientes por meio de análises em tempo real, consultoria, eventos e influência especializada no setor. Juntos, fornecemos as informações necessárias para diferenciar o risco da oportunidade e tomar decisões ousadas nos momentos mais importantes. Para mais informações, acesse woodmac.com.

As imagens que acompanham este anúncio estão disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7064c0-062c-45f3-90d0-3ba1d994fa69

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759be251-f538-4398-a340-74dacfdfa04e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.