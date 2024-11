高影响力油气勘探有望在 2030 年将全球范围 1 和 2 类排放减少 6%

在不创造新需求的前提下,新发现可助力减排并为行业创造价值

伦敦、休斯顿、新加坡, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据 Wood Mackenzie 最新的《Horizons》报告,尽管过去十年油气勘探投资锐减三分之二,但该行业在减碳努力和能源转型中提供优质石油方面仍大有可为,举足轻重。

报告《老油田何去何从:为何仍需高影响力油气勘探》指出,当前全球资源储量充足,约有 3 万亿桶油当量, 相当于石油可开采 45 年以上,天然气可开采 60 余载。

Andrew Latham 提出:“资源如此充沛,为何还需勘探?” “需要着重说明一下,新发现的油田并不会增加需求,因为需求既不会因勘探成功而增长,也不会因勘探失败而萎缩。 但可以肯定的是,成功的勘探可降低碳排放强度,减轻消费者负担,为资源持有者和勘探者创造双赢。 鉴于需求经久不衰,投资新供给来替代高污染替代品势在必行。”

降低碳排放

报告显示,在降低范围 1 和 2 类排放(即开采和精炼过程中产生的排放)方面,开发新油田比改造老油田更为有效。 得益于现代减碳技术和更高的设施产能,新油田更加清洁环保。

Wood Mackenzie 的 Lens Upstream 数据显示,未来几年即将投产的新油田在 2025-2030 年间的范围 1 和 2 类排放强度平均为 17 千克二氧化碳当量/桶油当量, 而成熟油田的现有供应平均为 28 千克二氧化碳当量/桶油当量。

Latham 强调:“潜在收益绝非微不足道。 本十年的勘探预计将提供全球 12% 的油气供应。 假设这些新油田取代排放强度较高的老油田,2030 年全球范围 1 和 2 类排放将减少约 6%,即每年减少 1 亿吨二氧化碳当量。”

高价值表现

经济效益推动了勘探活动。 自十年前上游成本重置以来,行业勘探业绩可谓硕果累累。

Latham 指出:“对于寻求优质资源(低碳高价值)的企业而言,勘探是更新资产组合最经济的途径。 此类珍贵资产难以以合理价格购得,自主发现方为上策。”

报告显示,自 2015 年以来,全周期回报率始终保持两位数增长,平均达 15%。 假设行业规划布伦特原油长期价格为 65 美元/桶(几乎是超级石油公司 BP 当前市值的两倍),新油田发现的价值远超勘探成本,自 2015 年以来创造净值超 1600 亿美元。

根据 Wood Mackenzie 计算,过去五年行业平均勘探盈亏平衡价格约为 45 美元/桶油当量(布伦特原油,NPV10%),而并购则为 65 美元/桶油当量。 由于市场上此类资产稀缺,优质资源的差距更为显著。

前沿和深水勘探最具成效

前沿区域(指同一盆地中尚无类似储层生产的区域)以其资源规模独树一帜。 尤其是前沿盆地的深水勘探更是效果显著。 前沿钻探每口井增加超过 8000 万桶油当量,是成熟区域的七倍有余,且主要分布在深海区域。 深水项目单井采收率高,排放强度较低(<15 吨二氧化碳当量/千桶油当量),优于浅水和陆上项目。

报告指出,由于全球大部分水深 400 米至 3000 米以上的深水盆地尚未充分勘探,深水将为勘探提供最多新机遇。

按水深划分的单井勘探资源量

Latham 表示:“各大石油公司纷纷投身深水勘探,争先恐后开拓新疆界。 目前它们近 70%的净面积位于深水区域,并在该领域投入相似比例的勘探评估支出。”

“在确保国内能源安全和提高产量的使命驱使下,国家石油公司也开始群起效仿。”

在这些未开发资源中,仍有大量油气待发现。 近年来发现量较前几十年有所减少,主要是因为钻井数量减少。

全球累积发现曲线呈近乎直线轨迹,平均每口井(包括干井)发现约 3000 万桶油当量, 这一趋势在过去四十多年、超过 5 万口井的历程中保持稳定。 如此长期稳定的趋势突然改变的可能性微乎其微。





Latham 总结道:“巨大的勘探机遇依然存在,但勘探确实面临严重的形象问题。 普遍认为勘探不利于气候的观念,威胁着从机遇获取、社会经营许可到人才吸引与保留等方方面面。 尽管这些误解普遍存在,但并非无法克服。 勘探在油气供应去碳化进程中大有可为。”

如需更多信息,请联系 Wood Mackenzie 媒体关系团队:

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

The Big Partnership(英国公关公司)

woodmac@bigpartnership.co.uk

您之所以收到本篇 Wood Mackenzie 的新闻稿,是因为我们存有关于您的信息。 如果我们掌握的信息有误,您可以联系我们的媒体关系团队更新您的偏好。 若您以后不希望收到此类电子邮件,请以“取消订阅”为标题回复电子邮件。

关于 Wood Mackenzie

Wood Mackenzie 是一家专注于可再生能源、传统能源以及自然资源领域的全球洞察企业。 数据驱动。 以人为本。 在能源革命的浪潮中,各个企业和政府都需要获得可靠、可行的洞察,引领他们向可持续发展的未来过渡。 因此,我们发挥50多年的自然资源经验优势,以无与伦比的广度和深度覆盖整个供应链。 如今,我们由 2,000 多名专家组成的团队在全球 30 个地点开展业务,通过提供实时分析、咨询、活动和思想领导力方面的服务,为客户决策提供建议。 我们同心协力,提供客户所需的深刻洞察,从而帮助他们规避风险、果断决策、把握良机。 如需了解更多信息,请访问 woodmac.com。

本公告随附的照片可在以下网址查看:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7064c0-062c-45f3-90d0-3ba1d994fa69

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759be251-f538-4398-a340-74dacfdfa04e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.