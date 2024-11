Penerokaan minyak dan gas yang berimpak tinggi boleh mengurangkan pelepasan skop 1 dan 2 global sebanyak 6% pada 2030

Tanpa mewujudkan permintaan baharu, penemuan baharu boleh membantu mengekang pelepasan, memacu nilai untuk industri

LONDON dan HOUSTON dan SINGAPURA, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pelaburan dalam penerokaan minyak dan gas telah menjunam dua pertiga dalam dekad yang lalu. Namun demikian, industri ini masih memainkan peranan yang penting dalam usaha penyahkarbonan dan menyediakan tong yang berkeunggulan dalam peralihan tenaga, menurut laporan Horizons terkini daripada Wood Mackenzie.

Menurut laporan itu, “No country for old fields: Why high-impact oil and gas exploration is still needed”, dunia mempunyai banyak sumber semasa untuk memenuhi permintaan, dengan kira-kira 3 trilion tong setara minyak (boe) dalam inventori. Ini diterjemahkan sebagai hayat sumber lebih daripada 45 tahun untuk minyak dan lebih 60 tahun untuk gas.

“Dengan begitu banyak yang sedia ada, ini menimbulkan persoalan – mengapa penerokaan masih diperlukan?” kata Andrew Latham. “Penting untuk dinyatakan bahawa medan yang baharu ditemui tidak akan meningkatkan permintaan kerana permintaan tidak meningkat apabila penerokaan berjaya atau menurun apabila ia gagal. Apa yang boleh dikatakan adalah penerokaan yang berjaya mengurangkan intensiti karbon, menurunkan kos minyak dan gas kepada pengguna serta menambahkan nilai bagi pemegang sumber dan peneroka. Memandangkan permintaan terbukti berkekalan, pelaburan dalam bekalan baharu diperlukan untuk menggantikan alternatif yang lebih kotor.”

Mengurangkan karbon

Menurut laporan itu, mengurangkan pelepasan skop 1 dan 2 atau yang dicipta semasa proses pengekstrakan dan penapisan, dicapai dengan lebih berkesan dengan menemui medan baharu dan bukannya membersihkan pelepasan yang sedia ada. Medan baharu lebih bersih, berkat teknologi penyahkarbonan moden dan pemprosesan kemudahan yang lebih tinggi.

Lens Upstream Wood Mackenzie mendedahkan bahawa medan baharu yang akan memulakan pengeluaran dalam beberapa tahun akan datang akan mempunyai purata intensiti pelepasan skop 1 dan 2 sebanyak 17 kgCO 2 e/boe sepanjang 2025-30. Itu dibandingkan dengan bekalan sedia ada daripada medan matang dengan purata 28 kgCO 2 e/boe.

“Potensi keuntungan tidak boleh dipandang ringan,” kata Latham. “Penerokaan sepanjang dekad semasa dijangka menyediakan 12% daripada bekalan minyak dan gas global. Jika kami mengandaikan bahawa medan baharu ini akan menggantikan pilihan bekalan sedia ada dengan intensiti pelepasan tipikal medan lama, maka pelepasan skop global 1 dan 2 pada tahun 2030 akan dikurangkan di sekitar 6% atau 100 Mtpa CO 2 e.”

Prestasi bernilai tinggi

Ekonomi juga telah mendorong aktiviti. Prestasi penerokaan industri menjadi menarik sejak kos huluan ditetapkan semula sedekad lalu.

“Penerokaan telah menjadi cara paling ekonomi untuk memperbaharui portfolio dengan medan baharu, terutamanya bagi syarikat yang mencari sumber yang berkeunggulan atau yang rendah karbon dan bernilai tinggi,” kata Latham. “Aset berharga sedemikian sukar untuk dibeli pada harga yang baik; adalah lebih baik untuk menemui mereka.”

Menurut laporan itu, pulangan kitaran penuh secara konsisten dalam dua digit setiap tahun sejak 2015, dengan purata sebanyak 15%. Penemuan medan baharu dinilai lebih banyak daripada kos untuk mencari, dengan penciptaan nilai bersih lebih daripada AS$160 bilion sejak 2015, dengan pengandaian harga perancangan industri AS$65/bbl Brent jangka panjang (hampir dua kali ganda nilai pasaran semasa BP supermajor) .

Sepanjang lima tahun yang lalu, Wood Mackenzie mengira harga pulang modal purata industri untuk penerokaan berada di sekitar AS$45 setiap boe (Brent, NPV10%) berbanding AS$65 setiap boe untuk M&A. Jurang untuk sumber yang berkeunggulan adalah lebih luas kerana kekurangan aset tersebut di pasaran.

Penerokaan hadapan baharu dan air dalam paling berkesan

Permainan hadapan, yang ditakrifkan sebagai tidak mempunyai pengeluaran dari takungan serupa dalam lembangan yang sama, menonjol dari segi skala sumber. Lebih-lebih lagi, penerokaan air dalam di lembangan hadapan boleh menawarkan permainan yang paling berkesan. Penggerudian hadapan menambah lebih 80 juta boe setiap telaga, lebih tujuh kali ganda telaga dalam permainan matang, dengan kebanyakan daripadanya di luar laut dalam. Projek air dalam menikmati pemulihan tinggi setiap telaga dan cenderung mempunyai intensiti pelepasan yang lebih rendah (<15 tCO 2 e/kboe) berbanding projek di pelantar dan darat.

Menurut laporan itu, air dalam akan menawarkan kebanyakan peluang baharu untuk penerokaan kerana kebanyakan lembangan air dalam dunia, dalam perairan dari 400 meter hingga lebih 3,000 meter hampir tidak digerudi.

Sumber setiap telaga penerokaan mengikut kedalaman air

“Pemain Utama telah menyertai gelombang penerokaan air dalam, bersemangat untuk membuka kawasan baharu,” kata Latham. “Mereka kini memiliki hampir 70% daripada keluasan bersih mereka di air dalam dan memperuntukkan bahagian yang sama dari perbelanjaan penerokaan dan penilaian mereka ke dalam sektor ini.

Semakin lama, syarikat minyak negara juga mengikuti langkah yang sama, kerana mandat kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran dan memastikan keselamatan tenaga domestik diutamakan.”

Dalam sumber yang belum diterokai ini, masih terdapat banyak minyak dan gas untuk ditemui. Walaupun industri telah menemui kurang minyak dan gas dalam beberapa tahun kebelakangan ini berbanding dekad sebelumnya, ini disebabkan oleh penggerudian yang semakin berkurangan.

Lengkung penemuan global mendedahkan trajektori garis lurus dengan kecerunan yang stabil di sekitar 30 juta boe ditemui setiap telaga, termasuk lubang kering. Ia merupakan arah aliran yang tidak berubah selama empat dekad yang lalu dan lebih daripada 50,000 telaga. Penurunan mendadak dalam arah aliran yang telah lama terbentuk nampaknya tidak mungkin berlaku.





“Peluang penerokaan yang besar masih wujud, tetapi penerokaan mengalami masalah imej yang serius, kata Latham. “Persepsi meluas bahawa penerokaan tidak baik untuk iklim mengancam segala-galanya daripada akses kepada peluang dan lesen sosial untuk beroperasi kepada tarikan serta pengekalan bakat. Kesalah tanggapan yang berleluasa dalam hal ini tidak bermakna ia akan mudah diatasi. Penerokaan mempunyai peranan untuk menyahkarbonkan bekalan minyak dan gas.”

