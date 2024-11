影響の大きい石油およびガス探査により、2030年に世界のスコープ1および2の排出量が6%削減される可能性

新たな需要を生み出さずとも、新たな発見は排出量の抑制に役立ち、業界の価値を高めることが可能

ロンドン、ヒューストンおよびシンガポール発, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 石油・ガス探査への投資は過去10年間で3分の2に急落したが、ウッドマッケンジー (Wood Mackenzie) の最新のホライズン (Horizons) レポートによると、石油およびガス探査業界は依然として脱炭素化の取り組みとエネルギー転換における有利なバレルの提供において重要な役割を担っている。

「老いた油田に居場所なし:なぜ高影響の石油・ガス探査が今なお必要なのか (No country for old fields: Why high-impact oil and gas exploration is still needed) 」というレポートによると、世界には現在、需要を満たすのに十分な資源があり、原油換算バレル (boe) 在庫は約3兆バレルある。 これは、石油の場合は45年以上、ガスの場合は60年以上の資源寿命に相当する。

アンドリュー・レイサム (Andrew Latham) は以下のように述べている。「これほど多くのものが整っているのに、なぜ探査が依然として必要なのかという疑問が湧いてきます」。 「新たに発見された油田は需要を増加させないということを指摘しておくことが重要です。探査が成功しても需要は増加せず、失敗しても需要は減少しないためです。 言えることは、探査が成功すれば炭素強度が削減され、消費者にとっての石油とガスのコストが下がり、資源保有者と探査者の両方に付加価値がもたらされるということです。 需要が回復力があることが証明されているため、汚染の大きい代替品を置き換えるために、新しい供給への投資が必要です」。

炭素の削減

レポートによると、スコープ1と2の排出量、つまり抽出と精製のプロセスで発生する排出量を削減するには、古い油田を浄化するよりも、新しい油田を見つける方が効果的である。 新しい油田は、最新の脱炭素化技術と施設の処理能力の向上により、よりクリーンである。

ウッドマッケンジーのレンズアップストリーム (Lens Upstream) によると、今後数年間に生産を開始する新しい油田は、2025年から2030年にかけてスコープ1と2の排出量の平均が17 kgCO 2 e/boeとなる。 これは、成熟した油田からの既存の供給が平均28 kgCO 2 e/boeであることと比較すると大きい。

「潜在的な利益は些細なものではありません」とアンドリュー・レイサムは述べている。 「現在の10年間の探査は、世界の石油とガスの供給の12%を占める見込みです。 これらの新しい油田が、古い油田に典型的な排出強度を持つ既存の供給オプションに取って代わると仮定すると、2030年の世界のスコープ1と2の排出量は約6%、つまり100 Mtpa CO 2 e削減されることになります」。

高価値のパフォーマンス

経済も活動を後押ししている。 この業界の探査パフォーマンスは、10年前に上流コストがリセットされて以来、魅力的なものとなっている。

「探査は、特に有利なリソースや低炭素で高価値のリソースを求める企業にとって、新しい油田でポートフォリオを活性化する最も経済的な手段でした」とアンドリュー・レイサムは述べている。 「このような貴重な資産を高値で購入するのは困難です。発見する方がはるかに良いのです」。

レポートによると、フルサイクルの収益は2015年以降、毎年一貫して2桁で、平均15%となっている。 新たな油田の発見は、その探査コストを大きく上回る価値を持ち、2015年以降ではネットでの価値創出が1,600億米ドル (約24兆7,614億7,728万円) を超えている。この試算は、業界の長期的な計画価格として1バレル当たり65米ドル (約10,060円)(ブレント原油) を想定したものである (これは現在のスーパーメジャーであるBPの市場価値のほぼ2倍に相当する)。

過去5年間、ウッドマッケンジーは、探査の業界平均損益分岐点価格を、M&Aの場合の1バレル当たり65米ドル (約10,060円)に対して、約45米ドル (約6,965円)(ブレント原油、NPV10%) と計算している。 有利な資源の差は、市場でそのような資産が不足しているため、さらに広がっている。

フロンティアおよび深海探査が最も効果的

フロンティアプレイは、同じ盆地内の同様の貯留層からの生産がないと定義され、資源規模で際立っている。 さらに、フロンティア盆地での深海探査は、最も効果的なプレイを提供できる可能性がある。 フロンティア掘削により、1油井当たり8,000万原油換算バレルが新たに追加された。これは成熟した油田での掘削結果の7倍以上に相当し、その多くは深海の沖合地域で発見されている。 深海プロジェクトは、1油井当たりの回収率が高く、棚や陸上のプロジェクトよりも排出強度が低い傾向がある (<15 tCO 2 e/kboe)。

レポートによると、世界の深海盆のほとんど (水深400メートルから3,000メートル以上) はほとんど掘削されていないため、深海は探査の新たな機会を最も多く提供する。

水深別の探査油井当たりの資源

「大手企業は深海探査の時流に乗っており、次のフロンティアを開拓しようとしています」とアンドリュー・レイサムは述べている。 「現在、大手企業は純面積の約70%を深海に保有しており、探査および評価支出の同様の割合をこの分野に充てています。

生産量を増やし、国内のエネルギー安全保障を確保するという政府の命令により、国営石油会社もますます追随しています」。

これらの未開発資源の中には、まだ発見されていない石油やガスが十分にある。 過去数十年に比べて近年の石油・ガス産出量は減少しているが、これは掘削油井の数が少ないためである。

世界のクリーミング曲線は、枯渇した油井を含め、1油井当たり約3,000万原油換算バレルの安定した勾配でほぼ直線的な軌跡を示している。 この傾向は過去40年間、50,000以上の油井で変化がなかった。 このような長年確立された傾向が突然減少することはなさそうだ。





「探査の機会は依然として非常に大きいですが、探査は深刻なイメージ問題を抱えています」とアンドリュー・レイサムは述べている。 「探査は気候に悪影響を与えるという認識が広まっているため、機会へのアクセスや操業許可から人材の誘致や維持まで、あらゆるものが脅かされています。 この点で誤解が広がっているからといって、簡単に克服できるわけではありません。 探査は石油とガスの供給を脱炭素化する上で重要な役割を担っています」。

