חיפושי נפט וגז בעלי השפעה גבוהה יכולים לצמצם את פליטות הגלובליות של מכלול 1 ומכלול 2 ב-6% בשנת 2030

מבלי ליצור ביקוש חדש, תגליות חדשות יכולות לעזור לרסן את הפליטות, להניע ערך לתעשייה

לונדון ויוסטון וסינגפור, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ההשקעות בחיפושי נפט וגז צנחו בשני שליש בעשור האחרון, אך לתעשייה עדיין יש תפקיד קריטי במאמצי ההיפטרות מהפחמן ובאספקה של חביות מועילות בעת השתנות השימוש באנרגיה, על פי הדו"ח Horizons האחרון של Wood Mackenzie.

על פי הדו"ח, "אין מדינה לשדות ישנים: מדוע עדיין יש צורך בחיפושי נפט וגז בעלי השפעה גבוהה" יש לעולם שפע של משאבים נוכחיים כדי לספק מענה לביקוש, עם מלאי של כ-3 טריליון חביות שווי נפט. התרגום של זה באורך החיים המשאבים שווה ליותר מ-45 שנים עבור נפט ומעל 60 שנים עבור גז.

"עם כל כך הרבה משאבים מוכנים, זה מעלה את השאלה - למה עדיין יש צורך בחיפוש?" אמר אנדרו לאת'ם (Andrew Latham). "חשוב לציין, ששדות שמתגלים לאחרונה לא מגדילים את הביקוש, שכן הביקוש לא גדל כשהחיפושים מצליחים ולא מצטמצם כשהם נכשלים. מה שניתן לומר הוא שחיפושים מוצלחים מפחיתים את עוצמת הפחמן, מורידים את עלות הנפט והגז לצרכנים ומוסיפים ערך למחזיקים במשאבים וגם למחפשים. מכיוון שהביקוש מתגלה כעמיד, יש צורך בהשקעה בהיצע חדש כדי להחליף חלופות מלוכלכות יותר".

לקצץ את הפחמן

לפי הדו"ח, הפחתת פליטות מכלול 1 ומכלול 2, או אלו שנוצרות בתהליך המיצוי והזיקוק, מבוצעת טוב יותר עם מציאת שדות חדשים מאשר על ידי ניקוי ישנים. שדות חדשים נקיים יותר, הודות לטכנולוגיות היפטרות מפחמן מודרניות ותפוקת מתקנים גבוהה יותר.

Lens Upstream של Wood Mackenzie מגלה כי ממוצע הפליטות ברמה של מכלול 1 ומכלול 2 בשדות חדשים, שעומדים להתחיל בייצור בשנים הקרובות, יהיה 17 kgCO 2 e/boe בין השנים 2025-2030. בהשוואה, הממוצע בשדות ותיקים, קיימים עומד על 28 kgCO 2 e/boe.

"רווחים פוטנציאליים אינם טריוויאליים", אמר לאת'ם. "החיפושים בעשור הנוכחי נמצאים במסלול שיוביל לאספקה של 12% מאספקת הנפט והגז העולמית. אם נניח שהשדות החדשים הללו יחליפו אפשרויות אספקה ​​קיימות עם עוצמת פליטה אופיינית לשדות ישנים יותר, אז הפליטות מכלול 1 ומכלול 2 הגלובליות ב-2030 יקוצצו בכ-6%, או 100 Mtpa CO 2 e".

ביצועים בעלי ערך גבוה

גם הכלכלה מניעה את הפעילות. ביצועי החיפוש של התעשייה היו אטרקטיביים מאז שהעלויות במעלה הזרם אופסו לפני עשור.

"חיפוש הינו האמצעי הכלכלי ביותר להצערת פורטפוליו עם שדות חדשים, במיוחד עבור חברות שמחפשות משאבים מועילים, או כאלה עם פליטת פחמן נמוכה וערך גבוה", אמר לאת'ם. "קשה לקנות נכסים יקרים כאלה במחיר טוב; הרבה יותר טוב למצוא אותם".

על פי הדו"ח, התשואות במחזור מלא היו באופן עקבי בשיעור דו-ספרתי בכל שנה מאז 2015, בממוצע של 15%. תגליות שדה חדשות מוערכות בהרבה יותר ממה שהן עולות למצוא, עם יצירת ערך נקי של יותר מ-160 מיליארד דולר מאז 2015, בהנחה שמחיר התכנון בתעשייה הוא 65 דולר לחבית ברנט לטווח ארוך (כמעט כפול משווי השוק הנוכחי של ענקית העל BP).

במהלך חמש השנים האחרונות, Wood Mackenzie מעריכה כי מחיר האיזון הממוצע בתעשייה עבור חיפושים נע סביב 45 דולר לכל חבית שווי נפט (Brent, NPV10%) לעומת 65 דולר לכל חבית שווי נפט במקרים של מיזוגים ורכישות. הפער למשאבים מועילים גדול עוד יותר בגלל המחסור בנכסים כאלה בשוק.

חקר הגבול והמים העמוקים היעיל ביותר

חיפוש בגבולות, המוגדר כאי תפוקה ממאגרים דומים באותו אגן, בולט בקנה המידה של המשאבים. אפילו יותר מכך, חיפוש במים עמוקים באגנים גבוליים יכול להציע את החיפושים היעילים ביותר. קידוחי גבולות הוסיפו למעלה מ-80 מיליון חיבות שווי נפט בנק לקידוח, יותר מפי שבע בארות בקידוחים ותיקים, כאשר רובן בעומק הים. פרויקטים במים עמוקים נהנים מקצב התאוששות גבוה לכל באר ונוטים להיות בעלי עוצמת פליטות נמוכה יותר (פחות מ-15tCO 2 e/kboe) מאשר פרויקטי מדף ויבשה.

על פי הדו"ח, מים עמוקים יציעו את רוב ההזדמנויות החדשות לחיפושים, שכן רוב אגני המים העמוקים בעולם, במים שבין 400 מטר ליותר מ-3,000 מטר, כמעט ולא נקדחים.

משאבים לכל באר אקספלורציה לפי עומק מים





"החברות הגדולות קפצו על עגלת החיפוש במים עמוקים, והן להוטות לפתוח את החזית הבאה", אמר לאת'ם. "עכשיו הן מחזיקות כמעט 70% מהשטח הנקי שלהן במים עמוקים ומקדישות חלק דומה מהוצאות החיפוש וההערכה שלהם לתחום הזה".

"יותר ויותר, חברות נפט לאומיות הולכות בעקבותיהן, כאשר מנדט ממשלתי להגדיל את התפוקה ולהבטיח ביטחון אנרגטי מקומי גובר".

בתוך המשאבים הבלתי מנוצלים האלה, יש עדיין שפע של נפט וגז למצוא. בעוד התעשייה מוצאת פחות בשנים האחרונות בהשוואה לעשורים קודמים, זה מסתכם בקידוח פחות בארות.

עקומת ההקרמה העולמית חושפת מסלול כמעט ישר עם שיפוע יציב של כ-30 מיליון חיבות שווי נפט שהתגלו עבור כל באר, כולל חורי קידוח יבשים. זוהי מגמה ללא שינוי בארבעת העשורים האחרונים ועבור יותר מ-50,000 בארות. ירידה פתאומית במגמה כה מבוססת נראית לא סבירה.





"הזדמנויות חקירה עצומות עדיין קיימות, אבל החקירה סובלת מבעיית תדמית חמורה", אמר לת'אם. "התפיסה הרווחת שחקר מזיק לאקלים מאיימת על כל דבר, החל מגישה להזדמנויות ורישיון חברתי לפעול ועד משיכה ושימור כישרונות. העובדה שיש שפע של תפיסות מוטעות בהקשר זה אין פירושה שניתן יהיה להתגבר עליהן בקלות. לאקספלורציה יש תפקיד בדה-קרבוניזציה של אספקת הנפט והגז".

למידע נוסף אנא צרו קשר עם צוות קשרי המדיה של ווד מקנזי:

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

The Big Partnership (UK PR agency)

woodmac@bigpartnership.co.uk

קיבלתם הודעה זו לעיתונות מ- Wood Mackenzie בגלל הפרטים שאנו מחזיקים אודותיך. אם המידע שיש לנו שגוי, תוכלו לספק את העדפותיכם המעודכנות על ידי יצירת קשר עם צוות קשרי המדיה שלנו. אם אינכם מעוניינים לקבל דוא"ל מסוג זה בעתיד, אנא השיבו עם 'בטל הרשמה' בכותרת הנושא.

אודות Wood Mackenzie

Wood Mackenzie הוא עסק התובנה העולמי למקורות מתחדשים, אנרגיה ומשאבי טבע. הוא מונע בידי נתונים. מופעל על ידי אנשים. בעיצומה של מהפכת אנרגיה, עסקים וממשלות זקוקים לתובנה מהימנה ומעשית כדי להוביל את המעבר לעתיד בר קיימא. זו הסיבה שאנו מכסים את כל שרשרת האספקה ​​ברוחב ובעומק שאין שני להם, עם גיבוי של ניסיון בן יותר מ-50 שנה במשאבי טבע. כיום, הצוות שלנו, המונה למעלה מ-2,000 מומחים, פועל ב-30 מיקומים גלובליים, ומעניק השראה להחלטות של לקוחות באמצעות ניתוחים, ייעוץ, אירועים ומנהיגות מחשבתית בזמן אמת. יחד, אנו מספקים את התובנה הדרושה להם כדי להפריד בין סיכון להזדמנות ולקבל החלטות אמיצות כשזה הכי חשוב. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר woodmac.com.

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7064c0-062c-45f3-90d0-3ba1d994fa69

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759be251-f538-4398-a340-74dacfdfa04e





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.