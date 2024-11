La exploración de petróleo y gas de alto impacto podría reducir las emisiones mundiales de alcance 1 y 2 en un 6 % en 2030

Sin crear más demanda, los nuevos descubrimientos pueden ayudar a frenar las emisiones y generar valor para la industria

LONDON y HOUSTON y SINGAPUR, Nov. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La inversión en exploración de petróleo y gas se ha desplomado dos tercios en la última década, pero el sector aún tiene que desempeñar un papel fundamental en los esfuerzos de descarbonización y en el suministro de barriles aventajados en la transición energética, según el último informe Horizons de Wood Mackenzie.

Según el informe "No hay país para campos viejos: Por qué sigue siendo necesaria la exploración de alto impacto de petróleo y gas", el mundo dispone actualmente de abundantes recursos para satisfacer la demanda, ya que cuenta con un inventario aproximado de 3 billones de barriles equivalentes de petróleo (BEP). Esto se traduce en una vida útil de los recursos de más de 45 años para el petróleo y de más de 60 años para el gas.

"Con tantas cosas en marcha, cabe preguntarse por qué sigue siendo necesaria la exploración", expresó Andrew Latham. "Es importante señalar que los nuevos yacimientos descubiertos no aumentarían la demanda, ya que esta no aumenta si la exploración tiene éxito ni disminuye cuando fracasa. Lo que sí puede afirmarse es que el éxito de la exploración reduce la intensidad de carbono, disminuye el costo del petróleo y el gas para los consumidores y añade valor tanto para los poseedores de los recursos como para los exploradores. Como la demanda está mostrando resiliencia, se debe invertir en nuevos suministros para desplazar a las alternativas más sucias".

Reducción de la emisión de carbono

Según el informe, para reducir las emisiones de alcance 1 y 2, es decir, las que se generan en el proceso de extracción y refinado, es mejor encontrar nuevos yacimientos que limpiar los antiguos. Los nuevos yacimientos son más limpios, gracias a las modernas tecnologías de descarbonización y al mayor rendimiento de las instalaciones.

El informe Lens Upstream de Wood Mackenzie revela que los nuevos yacimientos que van a empezar a producir en los próximos años tendrán una intensidad media de emisiones de alcance 1 y 2 de 17 kg de CO 2 e/bpe de 2025 a 2030. Esta cifra contrasta con el suministro actual de yacimientos maduros, cuya media es de 28 kg CO 2 e/bpe.

"Las ganancias potenciales no son poca cosa", afirmó Latham. "La exploración durante la década actual está cerca de proporcionar el 12 % del suministro mundial de petróleo y gas. Si suponemos que estos nuevos yacimientos desplazan a las opciones de suministro existentes con la intensidad de emisiones típica de los yacimientos más antiguos, las emisiones mundiales de alcance 1 y 2 en 2030 se reducirían en torno a un 6 %, o 100 Mtpa CO 2 e".

Rendimiento de alto valor

La economía también ha impulsado la actividad. Los resultados de exploración del sector han sido atractivos desde que los costos de exploración se restablecieron hace una década.

"La exploración ha sido el medio más económico de rejuvenecer una cartera con nuevos yacimientos, sobre todo para las empresas que buscan recursos aventajados, o de bajo carbono y alto valor", comentó Latham. "Activos tan preciados son difíciles de comprar a buen precio; es mucho mejor descubrirlos".

Según el informe, la rentabilidad del ciclo completo ha sido sistemáticamente de dos dígitos cada año desde 2015, con un promedio del 15 %. Los descubrimientos de nuevos yacimientos se valoran en mucho más de lo que cuesta encontrarlos, con una creación de valor neto de más de 160.000 millones de dólares desde 2015, lo que supone un precio de planificación del sector de 65 dólares/bbl Brent a largo plazo (casi el doble del valor de mercado actual de la supergrande BP).

En los últimos cinco años, Wood Mackenzie calcula que el precio medio de equilibrio de la exploración en el sector se sitúa en torno a los 45 dólares por BPE (Brent, NPV 10 %), frente a los 65 dólares por BPE de las fusiones y adquisiciones. La brecha para los recursos aventajados es aún mayor debido a la escasez de este tipo de activos en el mercado.

Exploración más eficaz de fronteras y aguas profundas

Los plays fronterizos, definidos como aquellos que no tienen producción de yacimientos similares en la misma cuenca, destacan por la escala de los recursos. Más aún, la exploración de aguas profundas en cuencas fronterizas puede ofrecer los plays más eficaces. Las perforaciones fronterizas supusieron más de 80 millones de BPE por pozo, más de siete veces los pozos de zonas maduras, la mayoría en alta mar. Los proyectos en aguas profundas gozan de una alta recuperación por pozo y tienden a tener una intensidad de emisiones más baja (<15 t CO 2 e/kbpe) que los proyectos en plataformas y en tierra.

Según el informe, las aguas profundas ofrecerán la mayoría de las nuevas oportunidades de exploración, ya que la mayor parte de las cuencas de aguas profundas del mundo, en aguas de 400 metros a más de 3.000 metros, apenas han sido perforadas.

Recursos por pozo de exploración según la profundidad del agua

"Las grandes petroleras se han subido al éxito de la exploración en aguas profundas, ansiosas por descubrir la próxima frontera", afirmó Latham. "Ahora poseen casi el 70 % de su superficie neta en aguas profundas y dedican una proporción similar de su gasto en exploración y evaluación al sector.

Cada vez más, las petroleras nacionales siguen su ejemplo, ya que prevalecen los mandatos gubernamentales de aumentar la producción y garantizar la seguridad energética nacional".

Dentro de estos recursos sin explotar, aún queda mucho petróleo y gas por encontrar. Aunque en los últimos años la industria ha encontrado menos en comparación con décadas anteriores, ello se debe a la perforación de menos pozos.

La curva de crecimientos globales revela una trayectoria casi rectilínea con un gradiente constante de unos 30 millones de BPE descubiertos por pozo, incluidos los pozos secos. Es una tendencia que no ha cambiado en las últimas cuatro décadas y en más de 50.000 pozos. Parece improbable que haya un descenso brusco en una tendencia tan arraigada.





"Aún existen grandes oportunidades de exploración, pero tiene un grave problema de imagen", expresó Latham. "La percepción generalizada de que la exploración es mala para el clima lo amenaza todo, desde el acceso a las oportunidades y la licencia social para operar hasta la atracción y retención de talentos. Que abunden los conceptos erróneos al respecto no significa que vayan a superarse fácilmente. La exploración tiene un papel que desempeñar en la descarbonización del suministro de petróleo y gas".

Para más información, póngase en contacto con el equipo de relaciones para los medios de Wood Mackenzie:

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

hla.myatmon@woodmac.com

The Big Partnership (agencia de relaciones públicas del Reino Unido)

woodmac@bigpartnership.co.uk

Usted ha recibido este comunicado de prensa de Wood Mackenzie debido a los datos que tenemos sobre usted. Si la información que tenemos es incorrecta, puede proporcionar sus preferencias actualizadas poniéndose en contacto con nuestro equipo de relaciones con los medios. Si no desea recibir este tipo de correo electrónico en el futuro, responda con 'cancelar suscripción' en el encabezado del asunto.

Acerca de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie es la empresa global de conocimiento sobre recursos renovables, energía y recursos naturales. Impulsado por datos. Desarrollado por la gente. En medio de una revolución energética, las empresas y los gobiernos necesitan conocimientos fiables y prácticos para liderar la transición hacia un futuro sostenible. Por eso abarcamos toda la cadena de suministro con una amplitud y profundidad inigualables, respaldados por más de 50 años de experiencia en recursos naturales. Hoy en día, nuestro equipo de más de 2000 expertos opera en 30 ubicaciones globales, inspirando las decisiones de los clientes a través del análisis, la consultoría, los eventos y el liderazgo intelectual en tiempo real. Juntos, brindamos la información que necesitan para separar los riesgos de las oportunidades y tomar decisiones audaces cuando más importa. Para más información, visite woodmac.com.

Las fotografías que acompañan este anuncio están disponibles en:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d7064c0-062c-45f3-90d0-3ba1d994fa69

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/759be251-f538-4398-a340-74dacfdfa04e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.